„Un reper pentru generații”  Edi Iordănescu, după  retragerea fostului căpitan de la FCSB: „Fotbalul românesc pierde un jucător de mare valoare”
Edi Iordănescu (stânga) și Vlad Chiricheș (dreapta). Foto: Sport Pictures
Superliga

„Un reper pentru generații” Edi Iordănescu, după retragerea fostului căpitan de la FCSB: „Fotbalul românesc pierde un jucător de mare valoare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 16:20
  • Edi Iordănescu (48 de ani) a transmis un mesaj de apreciere pentru Vlad Chiricheș (36 de ani), care a decis să se retragă din activitate.
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Vlad Chiricheș a evoluat ultima dată la FCSB, după o carieră în care a mai trecut pe la Tottenham, Sassuolo, Napoli sau Cremonese, iar acum a decis să pună ghetele în cui.

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Edi Iordănescu, mesaj special pentru Vlad Chiricheș: „Un exemplu de seriozitate, sacrificiu și responsabilitate”

Edi Iordănescu a colaborat cu Vlad Chiricheș atât la FCSB, cât și la echipa națională, și l-a lăudat pe fostul mijlocaș pentru calitățile sale fotbalistice.

„Am avut onoarea și privilegiul să îl cunosc foarte bine pe Vlad Chiricheș, atât ca om, cât și ca sportiv, și să lucrez alături de el în două etape importante ale carierei noastre: la Steaua (n.r. - FCSB), în calitate de antrenor secund, și la echipa națională, ca selecționer.

Dincolo de calitățile fotbalistice incontestabile și de cariera impresionantă pe care și-a construit-o la cel mai înalt nivel, am descoperit un om de mare caracter, un profesionist desăvârșit, discret, echilibrat și profund dedicat fotbalului.

Vlad a fost un exemplu de seriozitate, sacrificiu și responsabilitate, un jucător care a pus întotdeauna echipa mai presus de propria persoană. Un lider prin atitudine, nu doar prin banderola de căpitan”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.

134 de meciuri
a jucat Vlad Chiricheș la FCSB. A marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

Edi Iordănescu: „Fotbalul românesc pierde un jucător de mare valoare”

Fostul selecționer al naționalei României a adăugat că retragerea lui Vlad Chiricheș reprezintă o pierdere imensă pentru fotbalul românesc.

Fotbalul românesc pierde un jucător de mare valoare, dar câștigă un reper pentru generațiile care vin. Îi mulțumesc pentru tot ce a oferit echipei naționale, pentru încredere, respect și pentru momentele pe care le-am trăit împreună.

Îi doresc mult succes în noul capitol al vieții sale. Sunt convins că are în continuare foarte multe de oferit fotbalului”, a mai completat Edi Iordănescu.

78 de selecții
a adunat Vlad Chiricheș la naționala României. A oferit 6 pase decisive

Trofeele câștigate de Vlad Chiricheș în carieră:

  • 4 titluri cu FCSB (2013, 2014, 2024, 2025)
  • 3 Supercupe ale României cu FCSB (2014, 2025, 2026)

Chiricheș și-a început cariera la FC Ardealul, iar apoi a jucat la echipele de juniori de la Benfica. A revenit în România la Curtea de Argeș, de unde a fost transferat la Pandurii.

În 2012 a ajuns la FCSB, unde a jucat doar un sezon înainte să fie transferat de Tottenham, în Premier League. A mai trecut ulterior pe la Napoli, Sassuolo și Cremonese.

În ultimele 3 sezoane din cariera sa, Chiricheș a jucat din nou pentru FCSB.

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MESAJ retragere Vlad CHIRICHES Edi Iordanescu fcsb
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