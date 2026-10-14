Craig Levein, fost selecționer al Scoției, a relatat una dintre cele mai neașteptate sesiuni de scouting din istoria fotbalului: o vizită nocturnă la o exorcizare alături de fostul premier britanic Gordon Brown.

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În 2006, după ce fusese demis de la Leicester City, echipă aflată la acea vreme în zona retrogradării din Championship, liga secundă a Angliei, Levein a preluat ca interimar conducerea clubului său de suflet, Raith Rovers, din eșalonul secund al Scoției.

Negocieri paranormale pentru un transfer: „Alungau demonii”

În aceeași perioadă, echipa încerca să-l readucă pe fundașul Marvin Andrews, iar printre susținătorii din umbră ai mutării se afla însuși Gordon Brown, pe atunci ministru de Finanțe al Marii Britanii și suporter loial al clubului încă din copilărie.

Totul a început cu un simplu apel telefonic prin care politicianul i-a cerut antrenorului să se întâlnească în Kirkcaldy.

„Așa că am mers cu mașina și am parcat, iar în minutul următor trei Range Rover-uri au intrat în trombă în parcare, iar eu mă gândeam: «Ce dracului se întâmplă?»”.

Geamul uneia dintre mașini a coborât, dezvăluindu-l pe Brown: „Mi-a zis: «Sari în mașina mea, mergem să-l vedem pe Marvin»”, a declarat Levein, potrivit nytimes.com.

Fostul premier britanic Gordon Brown, în 2008 (Foto: IMAGO)

Convoiul format din trei mașini s-a îndreptat direct către biserica în care lucra Andrews. A existat un singur detaliu neprevăzut: „Am intrat și nimerisem tocmai într-o seară în care alungau demoni”.

În timp ce antrenorul venise pregătit să discute chestiuni contractuale, pe scenă se desfășura un spectacol cu totul diferit:

„Oamenii urcau pe scenă, Pastorul Joe le punea mâna pe cap, se auzeau tot felul de urlete și gemete, iar el îi împingea și ei cădeau pe spate.

Stăteam acolo gândindu-mă: «Ce dracului se întâmplă?». Sunt aici ca să mă întâlnesc cu Marvin, oamenii se prăbușesc în jur și vreo șase persoane zac întinse pe podea”.

Craig Levein în 2011, pe banca naționalei Scoției (Foto: IMAGO)

Oricât de neverosimilă a fost atmosfera, Levein a confirmat că echipa a obținut acordul jucătorului „în cele din urmă”.

41 de meciuri a bifat Marvin Andrews, fost internațional din Trinidad și Tobago, în cea de-a doua sa aventură la Raith Rovers. A marcat 8 goluri

La mai puțin de un an distanță, Gordon Brown i-a succedat lui Tony Blair la conducerea Partidului Laburist și a devenit prim-ministru al Marii Britanii, poziție ocupată până la demisia sa, în 2010.

La rândul său, Levein a preluat ulterior banca naționalei Scoției între 2009 și 2012.

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