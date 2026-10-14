„Îl am martor pe Dan Petrescu” Cine a ordonat, de fapt, schimbările la FCSB în meciul cu Oțelul: „L-a monitorizat non-stop” +9 foto
Gigi Becali/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Îl am martor pe Dan Petrescu” Cine a ordonat, de fapt, schimbările la FCSB în meciul cu Oțelul: „L-a monitorizat non-stop”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 20:35
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 20:36
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a declarat că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a avut mână liberă la schimbări în meciul cu Oțelul, 1-0.
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Gigi Becali a asistat din tribune la primul meci al tehnicianului de la revenirea pe banca roș-albaștrilor.

Patronul de la FCSB este cunoscut pentru imixiunile sale în ceea ce privește primul „11”, dar și pentru schimbările din timpul meciurilor.

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Mihai Stoica: „Îl am martor pe Dan Petrescu”

Mihai Stoica susține însă că, de această dată, Gigi Becali nu a intervenit în deciziile lui Laurențiu Reghecampf.

Oficialul de la FCSB a declarat că Dan Petrescu, prezent și el la meci, a fost martor la una dintre scene.

„Îl am martor pe Dan Petrescu, care l-a monitorizat non-stop pe Gigi. La un moment dat, Reghe făcuse două schimbări, Gnahore și Politic, iar Gigi a întrebat: «Pe cine a scos?». Zic: «Pe Korenica și Cisotti». Și Petrescu a zis: «Băi, nu le-a făcut el. M-am uitat»”, a afirmat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Anghel Iordănescu și Dan Petrescu, la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, prezent la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Edi Iordănescu, alături de Valeriu Argăseală la meciul FCSB - Oțelul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Laurențiu Reghecampf, undă verde din partea Comisiei de Disciplină

Antrenorul instalat recent de Gigi Becali avea o datorie către clubul din Bănie, pe care patronul de la FCSB a achitat-o recent, însă oltenii au cerut ca antrenorul să fie sancționat după ce a semnat cu un nou club din Liga 1.

Deși datoria a fost plătită după mai bine de doi ani, Comisia ar fi respins acum cererea formulată de Universitatea Craiova, iar cazul ar fi fost închis.

Sancțiunea primită în 2024 de Laurențiu Reghecampf ar fi fost și ea ridicată, acesta putând să își continue activitatea, informează gsp.ro.

După victoria cu Oțelul, FCSB este pe locul 9, cu 15 puncte, două în spatele celor de la Farul, formație ce ocupă ultimul loc de play-off.

Pentru roș-albaștri urmează duelul cu FC Voluntari, programat luni, de la ora 21:00. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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