Oltenii iau cu asalt „Oblemenco”! Număr impresionant de bilete vândute pentru duelul cu Getafe! Ce asistență se anunță
Conference League

Oltenii iau cu asalt „Oblemenco”! Număr impresionant de bilete vândute pentru duelul cu Getafe! Ce asistență se anunță

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 13:33
  • Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai importante seri europene ale sezonului. Joi, de la ora 19:45, oltenii primesc vizita spaniolilor de la Getafe, iar interesul suporterilor este uriaș.
  • Peste 22.000 de bilete și abonamente sunt deja vândute pentru meciul de pe „Ion Oblemenco”.
  • Craiova - Getafe va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Cel mai atractiv meci european al Craiovei pe teren propriu în acest sezon se anunță unul cu tribunele aproape pline.

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Oltenii iau cu asalt „Oblemenco”!

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro până miercuri dimineață fuseseră vândute nu mai puțin de 15.340 de bilete, la care se adaugă aproximativ 7.000 de abonamente.

Astfel, numărul total al biletelor și abonamentelor ajunge deja la 22.340, cu mai bine de 24 de ore înaintea fluierului de start. Iar numărul poate crește până joi seară.

Așadar sunt toate șansele ca mâine seară în tribune să fie peste 20.000 de oameni.

Getafe vine la Craiova cu un lot de 100 de milioane de euro

Adversara Universității are un lot evaluat la aproximativ 100 de milioane de euro. Getafe a reușit recent și o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor, aducându-l pe Dani Carvajal, fostul fundaș al lui Real Madrid, câștigător de șase ori al Ligii Campionilor.

Totuși fotbalistul spaniol nu va evolua pe „Ion Oblemenco”, nefiind inclus pe lista UEFA a madrilenilor pentru Conference League.

Getafe e în dificultate înaintea vizitei în România

Getafe traversează un început de sezon complicat în campionatul Spaniei. Formația madrilenă a acumulat doar 8 puncte în primele 8 etape, ocupând locul 14 în La Liga. Principala problemă a ibericilor pare a fi ofensiva, doar 4 goluri marcate în 8 partide.

Clasamentul din Spania oferă însă o situație neobișnuită. Nu mai puțin de opt echipe, cele aflate între locurile 9 și 16 au același număr de puncte, câte 8 fiecare.

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