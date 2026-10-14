Cine transmite Craiova - Getafe  Unde se vede la TV meciul de debut al campioanei României în Conference League

Universitatea Craiova va debuta joi, de la ora 19:45, în faza principală din Conference League împotriva spaniolilor de la Getafe.

Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos în articol.

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Campioana României este prezentă pe tabloul principal din Conference League pentru al doilea an consecutiv, după ce a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, 1-2 la general.

Cine transmite la TV U Craiova - Getafe

Meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova și Getafe, din prima etapă din Conference League, va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României a anunțat, marți, că aproximativ 20.000 de suporteri vor fi prezenți pe „Ion Oblemenco” pentru duelul cu formația din La Liga.

Oltenii vin cu moralul ridicat înaintea partidei, după victoria cu Csikszereda, scor 1-0, din etapa #11 din Superliga. Getafe nu se află în aceeași situație.

Echipa lui Jose Bordalas a fost învinsă categoric de Barcelona în ultima etapă din La Liga, scor 0-3, eșec care l-a nemulțumit pe antrenorul lui Getafe.

96 de milioane de euro valorează lotul celor de la Getafe, potrivit Transfermarkt. Aproape de trei ori mai mult decât cel al Craiovei (36 de milioane de euro)

Programul Universității Craiova în Conference League:

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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