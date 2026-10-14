Face Chivu mutarea radicală? Inter are un punct vulnerabil. Antrenorul nerazzurrilor nu-l poate proteja la nesfârșit

Cristi Chivu a pierdut neașteptat în Liga Campionilor, 3-4 cu Club Brugge acasă, după eșecul în fața lui Real, 1-2 la Madrid.

De fiecare dată, un jucător a greșit grav. Antrenorul l-a susținut și nu a renunțat la el până acum. Poate fi momentul schimbării.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sezonul trecut, Josep Martinez a jucat puțin. Doar 11 meciuri în toate competițiile la Inter Milano.

Titular indiscutabil era Yann Sommer. Elvețianul în vârstă de 37 de ani a părăsit însă clubul nerazzurro în vară, transferându-se la Club Brugge.

Gafeurul Martinez: cele trei mari erori ale portarului lui Inter

A rămas în poartă spaniolul, care e valoros, dar nu oferă mare siguranță. Are reflexe incredibile uneori, totuși gafează când nu te aștepți. Și goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a făcut deja trei greșeli importante în primele luni ale stagiunii. Mai ales în Champions League.

8 septembrie, 1-2 cu Real la Madrid: la 0-2, a vrut să-l dribleze pe Valverde în careul mic. Căpitanul blanco i-a ghicit intenția și, din blocaj, mingea s-a oprit în plasă.

Momentul în care Martinez a ieșit greșit din poartă și a fost depășit cu ușurință de Forbs la golul lui Tresoldi. Era 1-2 la Inter - Club Brugge. Foto: Imago

13 octombrie, 3-4 cu Club Brugge (la rivali a jucat Sommer): la 1-2, a ieșit fără sens din careu când Akanji îl dublase pe Dimarco și era în duel cu Forbs. Atacantul advers a ciupit mingea, care a trecut printre picioare lui Martinez, iar Tresoldi i-a readus în avantaj pe belgieni.

7 înfrângeri are Inter în ultimele opt meciuri de Champions League. Patru eșecuri la rând; 1-3 (d) și 1-2 (a) cu Bodo/Glimt, sezonul trecut, 1-2 cu Real (d), 3-4 cu Club Brugge (a) acum

Avusese încă o eroare în Serie A, în etapa a 4-a.

14 septembrie, 5-3 cu Udinese: la 0-2, a estimat greșit direcția mingii la devierea lui Ekkelenkamp. Balonul s-a lovit de el și a ajuns în poartă.

Chivu l-a susținut mereu pe Martinez și nu l-a înlocuit. E momentul lui Provedel?

De fiecare dată când a fost abordat subiectul Pepo Martinez, Cristi Chivu l-a apărat, s-a certat cu jurnaliștii care îl întrebau de ce nu îi dă șanse rezervei Ivan Provedel și a continuat să-l folosească pe iberic.

Martinez nu a pierdut niciun minut în această stagiune la Inter Milano.

14 goluri a primit Josep Martinez la Inter în opt meciuri de Serie A și Champions League

Este însă posibil ca antrenorul să-l înlocuiască pe Pepo acum. Gazzetta dello Sport insistă cu Provedel.

Portarul italian, 32 de ani, s-a transferat în intersezon de la Lazio Roma, pentru 3 milioane de euro, tocmai pentru a fi rezerva lui Martinez.

Când ar putea să-l testeze Chivu pe Provedel? Sâmbătă, în deplasarea de campionat cu Bologna, și pe 21 octombrie, acasă cu Shakhtar, în Ligă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport