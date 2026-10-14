Face Chivu mutarea radicală? Inter are un punct vulnerabil. Antrenorul nerazzurrilor nu-l poate proteja la nesfârșit

- Cristi Chivu a pierdut neașteptat în Liga Campionilor, 3-4 cu Club Brugge acasă, după eșecul în fața lui Real, 1-2 la Madrid.
- De fiecare dată, un jucător a greșit grav. Antrenorul l-a susținut și nu a renunțat la el până acum. Poate fi momentul schimbării.
Sezonul trecut, Josep Martinez a jucat puțin. Doar 11 meciuri în toate competițiile la Inter Milano.
Titular indiscutabil era Yann Sommer. Elvețianul în vârstă de 37 de ani a părăsit însă clubul nerazzurro în vară, transferându-se la Club Brugge.
Gafeurul Martinez: cele trei mari erori ale portarului lui Inter
A rămas în poartă spaniolul, care e valoros, dar nu oferă mare siguranță. Are reflexe incredibile uneori, totuși gafează când nu te aștepți. Și goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a făcut deja trei greșeli importante în primele luni ale stagiunii. Mai ales în Champions League.
- 8 septembrie, 1-2 cu Real la Madrid: la 0-2, a vrut să-l dribleze pe Valverde în careul mic. Căpitanul blanco i-a ghicit intenția și, din blocaj, mingea s-a oprit în plasă.
- 13 octombrie, 3-4 cu Club Brugge (la rivali a jucat Sommer): la 1-2, a ieșit fără sens din careu când Akanji îl dublase pe Dimarco și era în duel cu Forbs. Atacantul advers a ciupit mingea, care a trecut printre picioare lui Martinez, iar Tresoldi i-a readus în avantaj pe belgieni.
Avusese încă o eroare în Serie A, în etapa a 4-a.
- 14 septembrie, 5-3 cu Udinese: la 0-2, a estimat greșit direcția mingii la devierea lui Ekkelenkamp. Balonul s-a lovit de el și a ajuns în poartă.
Chivu l-a susținut mereu pe Martinez și nu l-a înlocuit. E momentul lui Provedel?
De fiecare dată când a fost abordat subiectul Pepo Martinez, Cristi Chivu l-a apărat, s-a certat cu jurnaliștii care îl întrebau de ce nu îi dă șanse rezervei Ivan Provedel și a continuat să-l folosească pe iberic.
Martinez nu a pierdut niciun minut în această stagiune la Inter Milano.
Este însă posibil ca antrenorul să-l înlocuiască pe Pepo acum. Gazzetta dello Sport insistă cu Provedel.
Portarul italian, 32 de ani, s-a transferat în intersezon de la Lazio Roma, pentru 3 milioane de euro, tocmai pentru a fi rezerva lui Martinez.
Când ar putea să-l testeze Chivu pe Provedel? Sâmbătă, în deplasarea de campionat cu Bologna, și pe 21 octombrie, acasă cu Shakhtar, în Ligă.