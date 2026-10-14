Face Chivu mutarea radicală? Inter are un punct vulnerabil. Antrenorul nerazzurrilor nu-l poate proteja la nesfârșit
Chivu și expresia nemulțumirii după Inter - Club Brugge 3-4. Foto: Imago
Liga Campionilor

Face Chivu mutarea radicală? Inter are un punct vulnerabil. Antrenorul nerazzurrilor nu-l poate proteja la nesfârșit

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 15:09
  • Cristi Chivu a pierdut neașteptat în Liga Campionilor, 3-4 cu Club Brugge acasă, după eșecul în fața lui Real, 1-2 la Madrid. 
  • De fiecare dată, un jucător a greșit grav. Antrenorul l-a susținut și nu a renunțat la el până acum. Poate fi momentul schimbării. 
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Sezonul trecut, Josep Martinez a jucat puțin. Doar 11 meciuri în toate competițiile la Inter Milano.

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Titular indiscutabil era Yann Sommer. Elvețianul în vârstă de 37 de ani a părăsit însă clubul nerazzurro în vară, transferându-se la Club Brugge.

Gafeurul Martinez: cele trei mari erori ale portarului lui Inter

A rămas în poartă spaniolul, care e valoros, dar nu oferă mare siguranță. Are reflexe incredibile uneori, totuși gafează când nu te aștepți. Și goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a făcut deja trei greșeli importante în primele luni ale stagiunii. Mai ales în Champions League.

  • 8 septembrie, 1-2 cu Real la Madrid: la 0-2, a vrut să-l dribleze pe Valverde în careul mic. Căpitanul blanco i-a ghicit intenția și, din blocaj, mingea s-a oprit în plasă. 
Momentul în care Martinez a ieșit greșit din poartă și a fost depășit cu ușurință de Forbs la golul lui Tresoldi. Era 1-2 la Inter - Club Brugge. Foto: Imago Momentul în care Martinez a ieșit greșit din poartă și a fost depășit cu ușurință de Forbs la golul lui Tresoldi. Era 1-2 la Inter - Club Brugge. Foto: Imago
Momentul în care Martinez a ieșit greșit din poartă și a fost depășit cu ușurință de Forbs la golul lui Tresoldi. Era 1-2 la Inter - Club Brugge. Foto: Imago
  • 13 octombrie, 3-4 cu Club Brugge (la rivali a jucat Sommer): la 1-2, a ieșit fără sens din careu când Akanji îl dublase pe Dimarco și era în duel cu Forbs. Atacantul advers a ciupit mingea, care a trecut printre picioare lui Martinez, iar Tresoldi i-a readus în avantaj pe belgieni. 
7 înfrângeri
are Inter în ultimele opt meciuri de Champions League. Patru eșecuri la rând; 1-3 (d) și 1-2 (a) cu Bodo/Glimt, sezonul trecut, 1-2 cu Real (d), 3-4 cu Club Brugge (a) acum

Avusese încă o eroare în Serie A, în etapa a 4-a.

  • 14 septembrie, 5-3 cu Udinese: la 0-2, a estimat greșit direcția mingii la devierea lui Ekkelenkamp. Balonul s-a lovit de el și a ajuns în poartă. 

Chivu l-a susținut mereu pe Martinez și nu l-a înlocuit. E momentul lui Provedel?

De fiecare dată când a fost abordat subiectul Pepo Martinez, Cristi Chivu l-a apărat, s-a certat cu jurnaliștii care îl întrebau de ce nu îi dă șanse rezervei Ivan Provedel și a continuat să-l folosească pe iberic.

Martinez nu a pierdut niciun minut în această stagiune la Inter Milano.

14 goluri
a primit Josep Martinez la Inter în opt meciuri de Serie A și Champions League

Este însă posibil ca antrenorul să-l înlocuiască pe Pepo acum. Gazzetta dello Sport insistă cu Provedel. 

Portarul italian, 32 de ani, s-a transferat în intersezon de la Lazio Roma, pentru 3 milioane de euro, tocmai pentru a fi rezerva lui Martinez.

Când ar putea să-l testeze Chivu pe Provedel? Sâmbătă, în deplasarea de campionat cu Bologna, și pe 21 octombrie, acasă cu Shakhtar, în Ligă.

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