„A fost mai deștept ca tine" FOTO. Olise, criticat în vestiar de Kane si Kompany după eliminarea care a decis Viking-Bayern. Ce a făcut. Ce joc ratează +5 foto
Cartonașul roșu primit de Olise la Viking - Bayern 3-3. Foto: Imago
Liga Campionilor

„A fost mai deștept ca tine" FOTO. Olise, criticat în vestiar de Kane si Kompany după eliminarea care a decis Viking-Bayern. Ce a făcut. Ce joc ratează

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 13:59
  • Michael Olise, meci surprinzător de slab la Viking - Bayern 3-3, în Liga Campionilor. 
  • Nu doar că nu s-a mai remarcat cu nicio reușită. A luat două „galbene” și roșu în aceeași fază!
  • Ce au spus despre el veteranul Kane și antrenorul Kompany. Ratează o partidă importantă în Champions.
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Era un moment bun al lui Bayern. Revenise după 0-2 pe terenul lui Viking Stavanger, avea 3-2 și părea să câștige al doilea meci în Liga Campionilor.

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Un moment i-a dat partida peste cap. Iar personajul negativ a fost cel care era de obicei MVP-ul bavarezilor. Michael Olise.

Olise, eliminat după două „galbene” succesive. I-a aruncat mingea-n față!

După „dublă” și assist la 5-0 cu Bodo/Glimt, francezul nu a mai ajutat campioana Germaniei cu nimic. Gestul său i-a afectat rezultatul marți seară.

În minutul 73, Olise a încercat un dribling aproape de centrul terenului. Heggheim l-a deposedat, pornind contraatacul. Extrema lui Bayern l-a prins de tricou și a primit cartonaș galben.

Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia
Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia

Galerie foto (5 imagini)

Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia. Fotografii: capturi video Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia Olise a luat două galbene și roșu în aceeași fază la Viking - Bayern. A tras de tricou un adversar, apoi i-a dat mingea în față altuia
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Nu s-a oprit. Olise i-a aruncat mingea în față lui Tripic, căpitanul adversarilor. Acesta s-a aruncat în iarbă, exagerând lovitura, dar l-a păcălit pe arbitrul bulgar Gheorghi Kabakov. Al doilea „galben” și roșu. Eliminat!

Efectul: Viking a egalat în final, 3-3.

Criticat de Kane și Kompany. „Olise știe că trebuie să fie mai deștept”. Ratează Arsenal

„Cartonașul roșu a schimbat totul”, s-a plâns Harry Kane, care l-a criticat pe Olise, conform presei germane. „Michael trebuie să își asume responsabilitatea. Este o greșeală. Apar greșeli, dar trebuie să învețe din ele”.

Vincent Kompany a fost și mai aspru. „Cartonașul roșu a fost evident o greșeală uriașă”, a declarat antrenorul.

Vincent Kompany, supărat la un meci pe care Bayern l-ar fi putut câștiga. Foto: Imago Vincent Kompany, supărat la un meci pe care Bayern l-ar fi putut câștiga. Foto: Imago
Vincent Kompany, supărat la un meci pe care Bayern l-ar fi putut câștiga. Foto: Imago

„Știe că trebuie să fie mai deștept. Se vede în ochii lui că regretă reacția sa. Nu este o finală, dar aceste momente sunt cruciale într-un sezon.

I-am zis lui Michael: «Numărul 10 a fost mai deștept ca tine!». Nu poți fi întotdeauna cel mai deștept pe teren. Sper să putem învăța din asta”.

Olise a fost eliminat și ratează un duel important. În etapa următoare, Bayern joacă pe 21 octombrie acasă împotriva lui Arsenal, campioana Angliei.

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