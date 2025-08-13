Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
Armand Duplantis. Foto: IMAGO
Atletism

Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 11:38
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 11:39
  • Suedezul Armand Duplantis (25 de ani) continuă să scrie istoria în atletism, după ce a depășit ștacheta la 6,29 metri.
  • Marți seară, în cadrul Grand Prix-ului Ungariei, desfășurat la Budapesta, dublul campion olimpic a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina.

Sportivul și-a păstrat tradiția de a îmbunătăți recordul precedent cu exact un centimetru. Astfel, și-a depășit performanța stabilită în iunie, la Stockholm.

Duplantis a stabilit din nou un record mondial la săritura cu prăjina

Performanța a fost reușită la a doua încercare, după ce Duplantis ratase inițial săritura de 6,11 metri.

Înaintea reușitei lui Duplantis, grecul Emmanouil Karalis a ieșit din competiție, nereușind să treacă aceeași înălțime.

Suedezul a cerut ridicarea barei pentru a încerca să doboare recordul mondial, așa cum face de obicei.

Deși a atins ușor ștacheta, aceasta a rămas pe suporturi, iar Duplantis a privit aproape uimit în momentul în care a realizat că reușise din nou o performanță istorică.

„Iubesc foarte mult Ungaria. Pista este excelentă, publicul minunat. Aș dori să revin, mulțumesc”, a spus Duplantis, care a câștigat cel de-al doilea titlu mondial pe același stadion în 2023, conform reuters.com.

Imediat după săritură, acesta a alergat spre tribune pentru a sărbători alături de partenera sa, Desire Inglander, și de familia prezentă la eveniment.

Performanța de la Budapesta îl duce pe Duplantis cu 15 centimetri peste cel mai bun rezultat din cariera legendarului Sergey Bubka, pe care suedezul l-a descris cândva ca fiind „mitologic”.

Duplantis a doborât pentru prima dată recordul mondial în 2020, în Polonia, cu o săritură de 6,17 metri, depășindu-l cu un centimetru pe francezul Renaud Lavillenie, care stabilise recordul cu șase ani mai devreme.

Următoarea provocare pentru liderul mondial va fi sâmbătă, în Diamond League (Silezia), competiție în care a stabilit un record mondial și în 2024.

Născut şi crescut în Lafayette (Louisiana, SUA), „Mondo” a reușit să își îmbunătățească până acum de 13 ori recordul mondial.

  • 6,17m - Torun (Polonia) / 8 februarie 2020
  • 6,18m - Glasgow (Scoția) / 15 februarie 2020
  • 6,19m - Belgrad (Serbia) / 7 martie 2022
  • 6,20m - Belgrad (Serbia) / 20 martie 2022
  • 6,21m - Eugene (SUA) / 24 iulie 2022
  • 6,22m - Clermont (Franța) / 25 februarie 2023
  • 6,23m - Eugene (SUA) / 17 septembrie 2023
  • 6,24m – Xiamen (China) / 20 aprilie 2024
  • 6,25m - Paris (Franța) / 5 august 2024
  • 6,26m - Chorzow (Polonia) / 25 august 2024
  • 6,27m - Clermont (Franța) / 28 februarie 2025.
  • 6,28m - Stockholm (Suedia) / 15 iunie 2025
  • 6,29m - Budapesta (Ungaria) / 12 august 2025

atletism saritura cu prajina armand duplantis emmanouil karalis
