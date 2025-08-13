Biletele pentru România - Canada, meciul amical de pe 5 septembrie, au fost puse în vânzare.

Meciul se va disputa începând cu ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Aceasta este prima întâlnire dintre România și Canada. Partida va avea loc în timpul etapei #5 din preliminariile pentru CM 2026, când „tricolorii” nu au un meci programat.

Biletele pentru meciul cu Canada au fost puse în vânzare și pot fi cumpărate de AICI.

FRF a precizat că intrarea pe stadion va fi permisă doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârsta spectatorului.

Categoria 1:

Adult: 100 RON

Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)

(valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie) Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 2:

Adult: 75 RON

Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)

(valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie) Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 3:

Adult: 50 RON

Categoria 4:

Adult: 40 RON

VIP Albastru:

Adult: 400 RON

VIP Roșu:

Adult: 650 RON

Canada a evoluat la ultima ediție a Campionatului Mondial și va fi una dintre gazdele turneului final din 2026, alături de SUA și Mexic.

În momentul în care biletele vor fi afișate pe site-ul Federației Române de Fotbal, vor putea fi cumpărate de AICI.

Naționala Canadei are o valoare estimată la 137 de milioane de euro, cu 66 milioane mai mult decât reprezentativa României, potrivit transfermarkt.com.

Cei mai valoroși jucători care reprezintă Canada:

Jonathan David (45 milioane de euro) - atacant, 25 de ani, Lille

Promise David (11 milioane de euro) - atacant, 24 de ani, Union Saint-Gilloise

Stephen Eustaquio (10 milioane de euro) - mijlocaș, 28 de ani, Porto

25 de milioane de euro valorează cel mai scump jucător al României, Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, care nu este disponibil din cauza unei accidentări. Al doilea cel mai valoros jucător este Andrei Rațiu (12 milioane de euro)

Selecționerul Canadei este Jesse Marsch, un fost internațional din Statele Unite ale Americii, care a mai antrenat Leeds United, RB Salzburg și RB Leipzig.

Următorul adversar al „tricolorilor” într-un meci amical va fi Republica Moldova, meciul fiind programat să se joace pe 9 octombrie.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

