- Biletele pentru România - Canada, meciul amical de pe 5 septembrie, au fost puse în vânzare.
- Meciul se va disputa începând cu ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Aceasta este prima întâlnire dintre România și Canada. Partida va avea loc în timpul etapei #5 din preliminariile pentru CM 2026, când „tricolorii” nu au un meci programat.
14:50 Biletele au fost puse în vânzare
Biletele pentru meciul cu Canada au fost puse în vânzare și pot fi cumpărate de AICI.
FRF a precizat că intrarea pe stadion va fi permisă doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârsta spectatorului.
Categoria 1:
- Adult: 100 RON
- Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)
- Tineri (15–24 ani): 30 RON
Categoria 2:
- Adult: 75 RON
- Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)
- Tineri (15–24 ani): 30 RON
Categoria 3:
- Adult: 50 RON
Categoria 4:
- Adult: 40 RON
VIP Albastru:
- Adult: 400 RON
VIP Roșu:
- Adult: 650 RON
Știrea inițială:
România - Canada. Biletele pentru meciul amical de pe Arena Națională se pun în vânzare astăzi
Canada a evoluat la ultima ediție a Campionatului Mondial și va fi una dintre gazdele turneului final din 2026, alături de SUA și Mexic.
În momentul în care biletele vor fi afișate pe site-ul Federației Române de Fotbal, vor putea fi cumpărate de AICI.
Naționala Canadei are o valoare estimată la 137 de milioane de euro, cu 66 milioane mai mult decât reprezentativa României, potrivit transfermarkt.com.
Cei mai valoroși jucători care reprezintă Canada:
- Jonathan David (45 milioane de euro) - atacant, 25 de ani, Lille
- Promise David (11 milioane de euro) - atacant, 24 de ani, Union Saint-Gilloise
- Stephen Eustaquio (10 milioane de euro) - mijlocaș, 28 de ani, Porto
Selecționerul Canadei este Jesse Marsch, un fost internațional din Statele Unite ale Americii, care a mai antrenat Leeds United, RB Salzburg și RB Leipzig.
Următorul adversar al „tricolorilor” într-un meci amical va fi Republica Moldova, meciul fiind programat să se joace pe 9 octombrie.
Galerie foto (57 imagini)
Clasamentul grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|3 (4-1)
|9
|2. Austria
|2 (6-1)
|6
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|3 (3-4)
|3
|5. San Marino
|4 (1-12)
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Programul României din preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).