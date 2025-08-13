România - Canada Au fost puse în vânzare biletele pentru amicalul de pe Arena Națională » Cât costă un tichet +57 foto
Dennis Man, Andrei Rațiu și Adrian Șut
Nationala

România - Canada Au fost puse în vânzare biletele pentru amicalul de pe Arena Națională » Cât costă un tichet

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 15:25
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 15:25
  • Biletele pentru România - Canada, meciul amical de pe 5 septembrie, au fost puse în vânzare.
  • Meciul se va disputa începând cu ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Aceasta este prima întâlnire dintre România și Canada. Partida va avea loc în timpul etapei #5 din preliminariile pentru CM 2026, când „tricolorii” nu au un meci programat.

Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește și
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate

14:50 Biletele au fost puse în vânzare

Biletele pentru meciul cu Canada au fost puse în vânzare și pot fi cumpărate de AICI.

FRF a precizat că intrarea pe stadion va fi permisă doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârsta spectatorului.

Categoria 1:

  • Adult: 100 RON
  • Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)
  • Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 2:

  • Adult: 75 RON
  • Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)
  • Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 3:

  • Adult: 50 RON

Categoria 4:

  • Adult: 40 RON

VIP Albastru:

  • Adult: 400 RON

VIP Roșu:

  • Adult: 650 RON

Știrea inițială:

România - Canada. Biletele pentru meciul amical de pe Arena Națională se pun în vânzare astăzi

Canada a evoluat la ultima ediție a Campionatului Mondial și va fi una dintre gazdele turneului final din 2026, alături de SUA și Mexic.

În momentul în care biletele vor fi afișate pe site-ul Federației Române de Fotbal, vor putea fi cumpărate de AICI.

Naționala Canadei are o valoare estimată la 137 de milioane de euro, cu 66 milioane mai mult decât reprezentativa României, potrivit transfermarkt.com.

Cei mai valoroși jucători care reprezintă Canada:

  • Jonathan David (45 milioane de euro) - atacant, 25 de ani, Lille
  • Promise David (11 milioane de euro) - atacant, 24 de ani, Union Saint-Gilloise
  • Stephen Eustaquio (10 milioane de euro) - mijlocaș, 28 de ani, Porto
25 de milioane de euro
valorează cel mai scump jucător al României, Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, care nu este disponibil din cauza unei accidentări. Al doilea cel mai valoros jucător este Andrei Rațiu (12 milioane de euro)

Selecționerul Canadei este Jesse Marsch, un fost internațional din Statele Unite ale Americii, care a mai antrenat Leeds United, RB Salzburg și RB Leipzig.

Următorul adversar al „tricolorilor” într-un meci amical va fi Republica Moldova, meciul fiind programat să se joace pe 9 octombrie.

Galerie foto (57 imagini)

Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg Romania - Cipru FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+57 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia3 (4-1)9
2. Austria2 (6-1)6
3. România4 (8-4)6
4. Cipru3 (3-4)3
5. San Marino4 (1-12)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
22:51
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
amical echipa nationala a romaniei partida amicala romania canada
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share