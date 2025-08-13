Mario Camora (38 de ani) a vorbit despre returul cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League și despre așteptările pe care are de la „centralul” partidei.

Braga - CFR Cluj se joacă joi, 14 august, de la ora 21:30.

În meciul tur, Braga s-a impus în fața CFR-ului cu scorul de 2-1. Gorby a reușit o „dublă” în minutele 17 și 50 pentru portughezi, în timp ce golul clujenilor a fost marcat de Sinyan în minutul 30.

Mario Camora: „Nu avem nimic de pierdut”

Mario Camora, căpitanul clubului CFR Cluj, a vorbit despre faptul că echipa sa trebuie să creadă în șansele ei, dar și despre așteptările pe care le are de la arbitrul meciului.

„Nu avem nimic de pierdut, jucăm şansa noastră împotriva unei echipe foarte bune. Sperăm ca şi arbitrul să fie la nivelul meciului. Am avut un penalty acasă din care puteam să dăm gol.

Ne-a prins bine că s-a amânat acest meci (n.r. - cu Csikszereda). Și ei (n.r. - Braga) s-au odihnit. M-am uitat la meciul lor și şi-au odihnit toţi jucătorii. Acum sunt toţi fresh. Va fi un meci foarte greu, plecăm cu gândul de a da un gol.

Au câștigat cu 3-0 doar cu rezervele. Doar fundaşii centrali şi mijlocaşii au jucat, iar prin minutul 60 au ieşit. S-au odihnit, deci nici noi nu avem scuză”, a declarat Mario Camora, potrivit primasport.ro.

Fază controversată în meciul tur. Clujenii au cerut penalty

În manșa tur de la Cluj dintre CFR și Braga, în minutul 69 al partidei, în careul celor de la Braga a avut loc un duel între Zalazar (Braga) și Antonio Bosec (CFR Cluj).

În timp ce jucătorul de la CFR înainta spre poartă, Zalazar l-a împins pe Bosec, iar ulterior cei doi au căzut în careu.

Cei de la CFR Cluj au cerut penalty, însă arbitrul a considerat că nu a fost fault. Această decizie l-a enervat pe Dan Petrescu, care a protestat vehement și a văzut cartonașul galben, după un scurt dialog cu arbitrul din Azerbaidjan.

La finalul partidei din tur, Dan Petrescu a s-a declarat nemulțumit de decizia centralului azer și a spus:

„Când pierzi, nu e nimic pozitiv. Am luat două goluri prea uşor, iar la nivelul ăsta meriţi să pierzi când primeşti astfel de goluri. Dar nu asta a fost problema numărul 1.

N-ai cum să nu vezi penalty-uri... Zice lumea că sunt eu nebun, iar două penalty-uri... Şi cu Craiova, la fel. Nici n-a vrut să se ducă să se uite, dar tot meciul a fost aşa, pro-Braga . N-am mai văzut aşa arbitraj, ce să mai zic despre arbitrii români?!

Nu vreau s-o dau pe arbitraj, Braga e mai bună decât noi, dar nu merita să câştige azi. Azi un egal era corect la ce s-a întâmplat pe teren. Nu poţi pierde un meci aşa că vrea un arbitru, măcar du-te şi uită-te, verifică, nici nu s-a interesat.

Tot ce a făcut, nu doar la penalty-uri, a fost pro-Braga. Nici n-am vrut să vin să vorbesc, că mi-e frică să nu mă suspende, că acest arbitru nici nu ştiu din ce ţară a venit... să vină aici să ne dea nouă...

Au avut trei şuturi pe poartă, două goluri. Ăsta e norocul nostru, am avut cu Lugano şi de atunci orice echipă vine aici dă trei şuturi toate goluri. Sunt foarte supărat, dar nu avem ce face.

Da, am avut ocazii, şuturi, faze, am încercat, la cornere am avut ghinion, că s-au apărat excelent, dar din păcate luăm goluri, pe care înainte, în Europa, nu le luam. La 1-1 mergeam cu şanse mari acolo, dar bine că nu jucăm în Superliga, ca să fim pregătiţi.

Dacă aveam ceilalţi jucători, cred că alfel era jocul. Meritam un egal azi. Ştim cine e favorită, dar acolo ar fi un miracol, ceva incredibil, iar arbitrajul va da cel puţin 10%... Singurul arbitraj bun a fost la Lugano, când arbitrul englez a dat penalty-uri”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj.

În cazul în care CFR Cluj va câștiga „dubla” împotriva lui Braga, va întâlni învingătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Noah (Armenia). În tur, cele două echipe au remizat, scor 1-1.

Dacă CFR Cluj va fi eliminată din Europa League, de Braga, „feroviarii” ar disputa play-off-ul Conference League în compania pierzătoarei „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia). În tur, formația norvegiană a câștigat cu scorul de 2-0.

