LPF reacționează A anunțat noi măsuri după scandalul iscat de modificarea cerută de FCSB : „Prevenim escaladarea unor conflicte”
Gino Iorgulescu, șeful LPF
Superliga

LPF reacționează A anunțat noi măsuri după scandalul iscat de modificarea cerută de FCSB: „Prevenim escaladarea unor conflicte”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 15:19
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 15:19
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat introducerea unei „noi proceduri de lucru” în urma scandalului din ultimele zile.
  • Decizia vine după ce mai multe cluburi din Superligă și-au exprimat nemulțumirea și au protestat.
  • În centrul acestui scandal se află Gino Iorgulescu, care a fost acuzat că a propus modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice la solicitarea FCSB.

Vineri, 8 august, FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, cluburile putând reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Decizia a scandalizat mai multe cluburi din prima ligă, printre care se numără Rapid, Universitatea Craiova și FC Argeș, care au acuzat că regula a fost schimbată în timpul sezonului și au cerut demisia lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

FCSB a plecat în Kosovo Lotul campioanei pentru returul cu Drita din Europa League
Citește și
FCSB a plecat în Kosovo Lotul campioanei pentru returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
FCSB a plecat în Kosovo Lotul campioanei pentru returul cu Drita din Europa League

LPF: „Prevenim escaladarea unor conflicte”

Înainte de modificarea care a scandalizat fotbalul din România, finanțatorul FCSB declarase că Gino Iorgulescu, șeful LPF, i-a promis că îl va ajuta să-l includă pe Malcom Edjouma (28 de ani) pe lista de jucători pentru Liga 1, după victoria cu Drita, scor 3-2.

Francezul a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Astfel, după ce această decizie a creat un scandal în fotbalul din România, LPF a venit cu noi schimbări după Adunarea Generală din 12 august.

Comunicatul transmis de LPF

„În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a LPF din 12 august 2025, cu obiectivul de a evita orice neînțelegeri privind comunicarea instituțională, de a preveni escaladarea unor conflicte ce pot afecta imaginea fotbalului profesionist din România și de a consolida încrederea între membrii afiliați, reprezentanții tuturor cluburilor din SuperLiga României au adoptat, la propunerea Secretarului General al LPF, Justin Ștefan, următoarea procedură de lucru:

  1. Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie - În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.
  2. Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF - În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității.
  3. Coordonare centralizată și garantarea transparenței - Întregul proces de consultare și comunicare dintre cluburile afiliate la LPF și reprezentanții acestora în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF va fi organizat și supervizat direct de Secretarul General al LPF, Justin Ștefan. Acesta va asigura transmiterea corectă și completă a tuturor propunerilor, colectarea pozițiilor oficiale ale cluburilor și informarea permanentă a membrilor, garantând transparența integrală a procesului și aplicarea corectă a mandatului dat de cluburi.

Prin această decizie, LPF reconfirmă angajamentul pentru un proces decizional deschis, democratic și predictibil, consolidând unitatea competiției și eliminând percepția unor hotărâri discreționare”, se arată în comunicatul LPF.

Decizia inițială care a stârnit scandalul a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Decizia LPF, criticată de Rapid, Craiova și FC Argeș

Ca urmare a schimbării regulamentului în timpul campionatului, Dan Șucu (acționar majoritar la Rapid), Dani Coman (președinte FC Argeș) și Mihai Rotaru (acționar U Craiova) au cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, pentru că ar fi favorizat FCSB.

Un președinte care merge să «pupe» inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor”, a transmis Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Și Dani Coman, președinte la FC Argeș, a vorbit despre această decizie:

Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!
Campionate
00:41
PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!
Citește mai mult
PSG, de nicăieri! Parizienii câștigă Supercupa Europei la penalty-uri, deși Tottenham avea 2-0 în min. 85!
Exclus din lot Antrenorul lui Tottenham a pus piciorul în prag înainte de Supercupa Europei: „Trebuie să existe consecințe”
Campionate
12:40
Exclus din lot Antrenorul lui Tottenham a pus piciorul în prag înainte de Supercupa Europei: „Trebuie să existe consecințe”
Citește mai mult
Exclus din lot Antrenorul lui Tottenham a pus piciorul în prag înainte de Supercupa Europei: „Trebuie să existe consecințe”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
lpf Gino Iorgulescu SCANDAL rapid fcsb u craiova superliga
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share