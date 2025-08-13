LPF reacționează A anunțat noi măsuri după scandalul iscat de modificarea cerută de FCSB : „Prevenim escaladarea unor conflicte”

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat introducerea unei „noi proceduri de lucru” în urma scandalului din ultimele zile.

Decizia vine după ce mai multe cluburi din Superligă și-au exprimat nemulțumirea și au protestat.

În centrul acestui scandal se află Gino Iorgulescu, care a fost acuzat că a propus modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice la solicitarea FCSB.

Vineri, 8 august, FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, cluburile putând reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Decizia a scandalizat mai multe cluburi din prima ligă, printre care se numără Rapid, Universitatea Craiova și FC Argeș, care au acuzat că regula a fost schimbată în timpul sezonului și au cerut demisia lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

LPF: „Prevenim escaladarea unor conflicte”

Înainte de modificarea care a scandalizat fotbalul din România, finanțatorul FCSB declarase că Gino Iorgulescu, șeful LPF, i-a promis că îl va ajuta să-l includă pe Malcom Edjouma (28 de ani) pe lista de jucători pentru Liga 1, după victoria cu Drita, scor 3-2.

Francezul a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Astfel, după ce această decizie a creat un scandal în fotbalul din România, LPF a venit cu noi schimbări după Adunarea Generală din 12 august.

Comunicatul transmis de LPF

„În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a LPF din 12 august 2025, cu obiectivul de a evita orice neînțelegeri privind comunicarea instituțională, de a preveni escaladarea unor conflicte ce pot afecta imaginea fotbalului profesionist din România și de a consolida încrederea între membrii afiliați, reprezentanții tuturor cluburilor din SuperLiga României au adoptat, la propunerea Secretarului General al LPF, Justin Ștefan, următoarea procedură de lucru:

Transparență și consultare obligatorie înaintea votului în organisme colective de decizie - În cazul deciziilor cu impact global asupra tuturor cluburilor afiliate la LPF, inclusiv în cadrul voturilor din organismele colective de decizie (Adunări Generale, Comitete Executive, Comitete de Urgență), orice propunere va fi transmisă spre analiză și dezbatere tuturor cluburilor membre, înainte de a fi exprimat votul.

Mandatarea reprezentanților în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF - În privința deciziilor cu impact direct asupra cluburilor din SuperLiga României, membrii Comitetului Executiv / Comitetului de Urgență al FRF, care reprezintă aceste cluburi, își vor exprima votul doar după consultarea prealabilă a tuturor cluburilor și vor respecta voința majorității.

Coordonare centralizată și garantarea transparenței - Întregul proces de consultare și comunicare dintre cluburile afiliate la LPF și reprezentanții acestora în Comitetul Executiv/Comitetul de Urgență al FRF va fi organizat și supervizat direct de Secretarul General al LPF, Justin Ștefan. Acesta va asigura transmiterea corectă și completă a tuturor propunerilor, colectarea pozițiilor oficiale ale cluburilor și informarea permanentă a membrilor, garantând transparența integrală a procesului și aplicarea corectă a mandatului dat de cluburi.

Prin această decizie, LPF reconfirmă angajamentul pentru un proces decizional deschis, democratic și predictibil, consolidând unitatea competiției și eliminând percepția unor hotărâri discreționare”, se arată în comunicatul LPF.

Decizia inițială care a stârnit scandalul a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Decizia LPF, criticată de Rapid, Craiova și FC Argeș

Ca urmare a schimbării regulamentului în timpul campionatului, Dan Șucu (acționar majoritar la Rapid), Dani Coman (președinte FC Argeș) și Mihai Rotaru (acționar U Craiova) au cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, pentru că ar fi favorizat FCSB.

„Un președinte care merge să «pupe» inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident . LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor”, a transmis Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Și Dani Coman, președinte la FC Argeș, a vorbit despre această decizie:

„Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului”.

