Borza ar putea pleca pe bani mulți  Rapid anunță că discută cu „două cluburi importante” : „Mai mult de 4 milioane de euro”

Superliga

George Neagu
Publicat: 13.08.2025, ora 12:30
Actualizat: 13.08.2025, ora 12:30
  • Andrei Borza (19 ani) este dorit de două cluburi importante, a anunțat Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid.
  • Oficialul a dezvăluit și cât de mare este clauza de reziliere a fundașului.

Internaționalul de tineret a fost transferat de Rapid de la Farul Constanța în 2023, pentru 800.000 de euro. Până acum a jucat 74 de meciuri în tricoul alb-vișiniu și a înscris un gol.

Andrei Borza ar putea pleca de la Rapid

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dezvăluit că „două cluburi importante” îl doresc pe Andrei Borza.

„Sunt discuţii, nu pot da numele clubului, dar sunt discuţii cu două cluburi importante. Dacă nu vom lua banii doriţi, nu va pleca. Are clauză de reziliere, dar n-o pot spune. E mai mult de patru milioane de euro, are o clauză de reziliere mare. Dacă vor plăti, bine, dacă nu...

Strategia e clară că nu vrem să vindem. Genoa a fost doar vehiculată pentru că era Dan Şucu acolo. Sunt două cluburi importante cu care s-a discutat, care l-au urmărit. Sper să nu plece și să rămână la Rapid. Borza e cel mai bun under de departe din Liga 1. Joacă pentru că e bun, nu pentru că e under”, a precizat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

2 milioane de euro
valorează Andrei Borza, conform Transfermarkt

Costel Gâlcă, sfat pentru Borza: „Să se concentreze pe ce e acum”

Despre plecarea lui Andrei Borza de la Rapid s-a tot vorbit în această vară, iar Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, i-a oferit un sfat internaționalului de tineret.

„Să mergi la un club foarte mare, așa cum e Ajax, ar fi o mândrie nu numai pentru club, ci o mândrie pentru fotbalul românesc.

Borza trebuie să se concentreze pe ce e acum, iar în viitor se va vedea. Are niște calități foarte bune, e un jucător care are peste 100 de meciuri la vârsta asta și e un jucător foarte important pentru fotbalul internațional, pentru Europa.

E un jucător ofensiv, chiar dacă e fundaș. Îmi place că în ultimele două meciuri a îmbunătățit jocul defensiv și e mult mai concentrat pe faza de apărare.

Cu siguranță că are calitate de a fi un lateral ofensiv, care să participe mult în atac și chiar să marcheze”, a spus Gâlcă.

14 selecții
are Andrei Borza pentru naționala României U21. Acesta a marcat și 2 goluri

Andrei Borza și-a început cariera la Academia „Gheorghe Hagi”, apoi a făcut pasul în fotbalul mare la Farul Constanța, alături de care a câștigat titlul în sezonul 2022/23.

