„Am început cu jocuri video” INTERVIU. Pilotul român care a făcut istorie în CM de anduranță dezvăluie cum a ajuns în elita motorsportului mondial

Răzvan Petru Umbrărescu, 32 de ani, a devenit primul pilot din Balcani care a câștigat o etapă în WEC (World Endurance Championship).

Pe circuitul de la Interlagos, alături de colegii săi, Jose Maria Lopez și Clemens Schmid, Răzvan s-a impus, la volanul unui Lexus, la clasa LMGT3.

Răzvan e fiul lui Dorinel Umbrărescu, om de afaceri cu o avere estimată, în 2022, la 300 milioane €. Ce spune pilotul român despre carieră și bani, citiți în rândurile următoare.

Una dintre cele mai mari victorii din istoria automobilismului românesc a venit atunci când echipajul Akkodis ASP, din care face parte și Răzvan Umbrărescu, a câștigat cursa de 6 ore de la Sao Paolo.

Chiar dacă nu beneficiază de o mașină care să fie la standardele moderne categoriei în care concurează, Lexus RC F LMGT3 având destule minusuri, Răzvan, Jose Maria Lopez și Clemens Schmid s-au impus în Brazilia. Este prima victorie a unei mașini Lexus în Campionatul Mondial de Anduranță.

Răzvan Umbrărescu: „Am început cu jocuri video”

GOLAZO.ro a luat legătura cu pilotul român în încercarea de afla cât mai multe detalii legate de cariera acestuia și de victoria de pe circuitul „Jose Carlos Pace” (n.r. - fostul Interlagos).

Răzvan Umbrărescu a detaliat, în interviul acordat în exclusivitate, primii săi pași în lumea motorsportului, cum a ajuns din lumea jocurilor video pe pistele unor mari circuite mondiale, dar și ce înseamnă o victorie în Campionatul Mondial de anduranță.

Campionatul Mondial de anduranță continuă cu etapa a 6-a - Lone Star Le Mans - pe Circuit of the Americas din Texas, în perioada 5-7 septembrie.

Salut, Răzvan. Îți amintești un moment definitoriu pentru cariera ta ulterioară? Poate o cursă văzută la televizor?

Nu cred că a existat așa ceva. Mă uitam, e adevărat, la curse din DTM (n.r. - Campionatul de turisme din Germania) și WEC (n.r. - Campionatul Mondial de Anduranță) și mi se păreau interesante, dar nimic mai mult. Nu eram atât de pasionat încât să le urmăresc cu strictețe.

Ai avut kart?

Am avut, dar nu am făcut karting. Eram copil și îmi lăsa taică-miu un kart cu care mă învârteam în zona de parcare pentru camioane. Era, pur și simplu, un mod de a-mi petrece timpul.



La un moment dat, în adolescență, a început să-mi crească interesul către zona asta de GT-uri (n.r. - mașini Grand Touring). Nu m-a atras niciodată palierul de monoposturi. Dar zona asta de GT-uri, să zic undeva la 16-17 ani, a început să devină mai interesantă pentru mine.

5 a fost locul ocupat de Răzvan Umbrărescu în cea mai cunoscută cursă de anduranță din lume, cea de 24 de ore de la Le Mans

Cu ce ai început cariera?

(n.r. - râde) Cu un set de pedale și volan de la o firmă foarte cunoscută. Varianta cea mai basic. Mă jucam RaceRoom, pentru că acolo puteam face curse cu mașinile clasice din DTM. Mi se părea extraordinar. Și cred că de acolo a început ușor, ușor să crească interesul.



Atunci era o piață foarte la început, dat acum văd că jocurile video, simulatoarele, au început să prindă popularitate și la noi în țară. Eu m-am oprit la nivelul de amator.

Răzvan Umbrărescu: „Am luat și decizii greșite”

Și cum ai făcut saltul de la jocuri video la mașini în viața reală?

Am făcut un curs în Germania. Am găsit un instructor care nu era un pilot foarte titrat, dar era un instructor excelent și oferea coaching «one-on-one». Am rezervat o sesiune cu el pe Hockenheimring, cu un Cayman GT4 de stradă.

Aceea a fost, practic, prima mea experiență pe circuit. Eram curios, voiam să văd ce înseamnă.



M-a atras și ideea asta de a-ți depăși limitele. În sensul în care, cu toți știm, când te urci într-o mașină și mergi pe circuit, instinctul de a frâna vine mult mai devreme decât capacitatea efectivă a anvelopelor.

Ai avut un feedback bun?

Da, exact, ceea ce m-a făcut să mă mai înscriu la astfel de sesiuni cu instructori. Am evoluat, iar unul dintre ei mi-a spus să particip în Porsche Sports Cup, să merg la o competiție. Am refuzat, pentru că nu consideram că sunt la nivelul la care aș fi putut fi competitiv. A fost o decizie bună, dar mai târziu am avut multe decizii luate greșit.

Răzvan Umbrărescu (centru) sărbătorește, alături de colegii săi, Jose Maria Lopez (dreapta) și Clemens Schmid, victoria din Brazilia.

Spune-mi una dintre ele.

Un exemplu ar fi când, după ce am terminat două campanii în GT4, respectiv anii 2017 și 2018, am ales să fac trecerea în GT3 (n.r. - o categoria superioară).

La momentul respectiv aveam de ales între o echipă solidă din campionatele europene GT3, o echipă foarte bună printre, nu știu..., top 3 și o echipă care reprezenta uzina Bentley. Dat fiind faptul că aspirațiile mele erau către un contract de uzină, am ales direcția asta cu Bentley-ul.



În primul an am făcut o singură etapă pentru că echipa cu care semnasem nu a reușit să-și respecte obligațiile contractuale. Am pierdut un an, s-a reziliat contractul. Al doilea an am semnat cu altă echipă, dar pe fondul pandemiei au oprit participarea cu două săptămâni înainte de primă etapă.

A trebuit să iau o decizie. Echipa care era disponibilă, și cu care am semnat, s-a dovedit a fi un eșec total. Am făcut doar două etape cu ei. Răzvan Umbrărescu, pilot

Răzvan Umbrărescu: „Vreau să câștig la Le Mans”

Să ajungem la momentul în care ai devenit primul român din istoria automobilismului nostru care câștigă o cursă de anduranță în Campionatul Mondial. Cum a fost?

E un moment de mândrie pentru mine, dar nu e obiectivul principal. E parte dintr-o serie de ținte setate de mine. Obiectivele principale sunt să câștig campionatul și să câștig cursa de 24 de ore de la Le Mans. Astea au fost ambițiile de când am semnat cu noua echipă, atât ale mele, cât și ale lor. Și ale echipajului.

84.741 de spectatori au fost prezenți în tribunele circuitului de la Interlagos la etapa câștigată de Răzvan Umbrărescu

De când lucrezi cu Akkodis ASP (n.r. - acolo unde conduce un Lexus în clasa LMGT3)?

Primul contact pe care l-am avut cu ei a fost la început de 2019, erau cealaltă variantă atunci când am ales Bentley. În 2021 am făcut prima mea campanie completă în GT3 cu ei. Am avut primele mele podiumuri din GT3 și am fost singurul pilot non-uzină de pe podium în primele etape.

Sunt destul de rare momentele în care o echipă refuzată să mențină un raport foarte ok cu pilotul respectiv? Iar peste doi ani să-l coopteze.

Da. Asta este meritul proprietarului de echipă, Jerome Policand. Are o afinitate pentru piloții care nu sunt atât de titrați. De pe mâna lui, sau din oportunitățile pe care le-a creat împreună cu echipa, au ieșit mulți piloți care ulterior aveau să ajungă în poziții foarte bune.

500 de cai putere produce motorul V8 al mașinii Lexus RC F LMGT3

Coleg cu un campion mondial

Să revenim la Interlagos. Ați trecut prin momente dificile?

Să zic că toate momentele sau majoritatea momentelor extrem de dificile au fost în etapa de pregătire pentru cursă. Pentru că noi am venit cu minimul de așteptări la etapa asta. Știam că în 2024 acolo, la Interlagos, am avut cele mai mari dificultăți.



Mașina noastră are o degradare accelerată a anvelopelor. Și întotdeauna trebuie să avem o abordare proactivă în menajarea pneurilor. Încercăm mereu să găsim o strategie care să poată să ne ofere performanțe pe o perioadă mai îndelungată cu aceleași anvelope.

Spune-mi dacă într-un echipaj de anduranță piloții trebuie să fie complementari? Sau pot avea cam aceleași calități?

Cred că este vorba și de norocul pe care îl are echipa. Dacă reușești să găsești piloți complementari, atunci cred că lucrurile merg cu atât mai bine. Dar la nivelul ăla, de obicei, piloții sunt foarte bine echilibrați și compleți ca și pachet.



E greu să găsești pe unul care să aibă niște puncte minus remarcabile. Iar despre colegii mei... amândoi sunt extraordinar de buni. Adică fiecare excelează în anumite segmente, dar diferențele sunt minuscule.

Nu cred că publicul din România știe foarte multe despre Clemens Schimd, dar sigur mulți au auzit de Jose „Pechito” Maria Lopez, multiplu campion de WTCC (n.r. - World Touring Cars). El cum e?

Nu degeaba are toate titlurile pe care le are. Nu degeaba a avut succes în cariera lui. E extrem de rapid. Și pe lângă asta, pentru că la nivelul acela mulți sunt rapizi, la el este o chestie naturală. Nu are nevoie nici de prea mult timp, nu are nevoie nici de prea multă familiarizare cu echipamentul. Reușește să fie extrem de rapid aproape imediat. Ceea ce nu întâlnești decât foarte rar.

4 e locul ocupat, în prezent, de Răzvan Umbrărescu, alături de colegii săi, în clasamentul general CM de anduranță

Răzvan Umbrărescu: „ Mi-aș dori să am o echipă în WEC”

Mi-ai spus că n-ai fost atras de monoposturi, ci de WEC, care presupune un echipaj. Îți place mai degrabă sentimentul ăsta de camaraderie care se naște în competițiile de anduranță?

Experimentând ce înseamnă bucuria asta împărtășită la nivelul echipei, dar și dezamăgirile, efortul colectiv, să încercăm să fim uniți și să trecem cu bine peste momentele grele, aș spune că da.

Se tot spune că banii contează în asigurarea unui volan în Formula 1 sau, în general, în lumea motorsportului. Pe tine te-au ajutat banii familie sau ai separat cele două lucruri?

Există un punct de convergență. Cât timp cât nu ai un contract cu o echipă de uzină, automat trebuie să vii cu suport financiar. Speri ca mai târziu să ajungi într-o postură în care să poți câștiga bani din asta sau să-ți poți face o carieră fără să trebuiască să depinzi de sponsori.

E clar că dacă nu aș fi avut suportul financiar sau nu aș fi avut capacitățile financiare n-aș fi putut să concurez.

Dar, pe de altă parte, există mulți piloți care au avut resurse mai mari decât am avut eu și cu toate astea n-au excelat. Răzvan Umbrărescu, pilot

Știu că e devreme să ne gândim la asta, dar când vei termina cariera din motorsport te vezi continuând tot în acest domeniu? Sau poate te vei întoarce la afacerile tatălui tău?

Nu, mi-aș dori foarte mult să rămân implicat în curse. Și chiar am avut discuții cu prieteni care activează și cochetăm cu ideea unei echipe. Fiecare să venim cu aportul nostru. Poate ei cu anumite relații, eu cu ceva «knowledge» mai analitic. Și să încercăm să creăm o echipă cu care să participăm în Campionatul Mondial de anduranță.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport