Dennis Man. Foto: Instagram
Stranieri

„N-o să fie ușor la PSV" Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare"

George Neagu
Publicat: 13.08.2025, ora 11:46
Actualizat: 13.08.2025, ora 11:46
  • Basarab Panduru (55 de ani) i-a oferit un sfat lui Dennis Man (26 de ani), după transferul acestuia în Olanda.
  • Internaționalul român a fost cumpărat de PSV de la Parma.

Man s-a despărțit de Parma, formație pentru care a jucat 142 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive, pentru a se alătura uneia dintre cele mai mari echipe din Olanda.

Basarab Panduru, despre transferul lui Man la PSV: „E bine pentru el”

„Mi se pare că e bine pentru el. O echipă care marchează în campionat în jur de 90 sau 100 de goluri și care a câştigat campionatul cu greu. E bine pentru el, n-o să fie uşor, acolo sunt jucători și în stânga şi în dreapta.

L-au cumpărat şi pe băiatul lui Van Bommel (n.r. - Ruben Van Bommel), a şi dat gol. Îl au pe Perisic pe partea stângă. El joacă şi în dreapta, şi în stânga. În dreapta a făcut istorie şi la echipa naţională, acolo e postul lui”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.

10 milioane de euro
valorează Dennis Man, conform Transfermarkt

Totodată, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a catalogat transferul lui Man la PSV drept un pas înainte în cariera sa.

Uriaş pas înainte, de la o echipă care se zbate în zona retrogradării în Italia până în Champions League.

Champions League e Champions League, iar PSV este un club uriaş. Despre ce vorbim? Şi Parma a fost o echipă mare, dar PSV a fost o echipă mare de tot”, a precizat Mihai Stoica, conform sursei citate.

Dennis Man a semnat cu PSV

PSV a plătit Parmei în jur de 8,5 milioane de euro plus bonusuri pentru internaționalul român. Acesta va câștiga 1,5 milioane de euro pe an în Olanda.

Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv
Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv

Man a făcut și primele declarații în calitate de jucător al olandezilor:

Când m-a sunat agentul meu și mi-a spus că PSV este interesată, am zis imediat: «let’s go» (n.r. - să mergem)!

Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să joace. Cunosc mulți fotbaliști care au evoluat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua.

PSV este un club cu o istorie extraordinară, care luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu îmi doresc asta. Am o mare dorință să dau totul la fiecare meci și să cuceresc multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, a spus fotbalistul român, conform psv.nl.

Dennis Man ar putea debuta duminică, 17 august, de la ora 15:30, în etapa #2 din Eredivisie, împotriva lui Twente.

Până acum, în primul duel din această stagiune internă, PSV Eindhoven a înregistrat un succes, împotriva Spartei Rotterdam, 6-1.

27
este numărul ales de Dennis Man

