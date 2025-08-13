„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”

Basarab Panduru (55 de ani) i-a oferit un sfat lui Dennis Man (26 de ani), după transferul acestuia în Olanda.

Internaționalul român a fost cumpărat de PSV de la Parma.

Man s-a despărțit de Parma, formație pentru care a jucat 142 de meciuri, a marcat 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive, pentru a se alătura uneia dintre cele mai mari echipe din Olanda.

Basarab Panduru, despre transferul lui Man la PSV: „E bine pentru el”

„Mi se pare că e bine pentru el. O echipă care marchează în campionat în jur de 90 sau 100 de goluri și care a câştigat campionatul cu greu. E bine pentru el, n-o să fie uşor, acolo sunt jucători și în stânga şi în dreapta.

L-au cumpărat şi pe băiatul lui Van Bommel (n.r. - Ruben Van Bommel), a şi dat gol. Îl au pe Perisic pe partea stângă. El joacă şi în dreapta, şi în stânga. În dreapta a făcut istorie şi la echipa naţională, acolo e postul lui”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.

10 milioane de euro valorează Dennis Man, conform Transfermarkt

Totodată, și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a catalogat transferul lui Man la PSV drept un pas înainte în cariera sa.

„ Uriaş pas înainte , de la o echipă care se zbate în zona retrogradării în Italia până în Champions League.

Champions League e Champions League, iar PSV este un club uriaş. Despre ce vorbim? Şi Parma a fost o echipă mare, dar PSV a fost o echipă mare de tot”, a precizat Mihai Stoica, conform sursei citate.

Dennis Man a semnat cu PSV

PSV a plătit Parmei în jur de 8,5 milioane de euro plus bonusuri pentru internaționalul român. Acesta va câștiga 1,5 milioane de euro pe an în Olanda.

Man a făcut și primele declarații în calitate de jucător al olandezilor:

„Când m-a sunat agentul meu și mi-a spus că PSV este interesată, am zis imediat: «let’s go» (n.r. - să mergem)!

Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să joace. Cunosc mulți fotbaliști care au evoluat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… și lista poate continua.

PSV este un club cu o istorie extraordinară, care luptă în fiecare sezon pentru trofee. Și eu îmi doresc asta. Am o mare dorință să dau totul la fiecare meci și să cuceresc multe trofee cu PSV. Abia aștept să încep”, a spus fotbalistul român, conform psv.nl.

Dennis Man ar putea debuta duminică, 17 august, de la ora 15:30, în etapa #2 din Eredivisie, împotriva lui Twente.

Până acum, în primul duel din această stagiune internă, PSV Eindhoven a înregistrat un succes, împotriva Spartei Rotterdam, 6-1.

27 este numărul ales de Dennis Man

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport