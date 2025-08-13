Sancțiune dură! Dan Petrescu și-a aflat pedeapsa după scandalul făcut la meciul cu U Craiova » Câte etape va lipsi

Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, și-a aflat sancțiunea după incidentele din etapa #4 a Superligii, când clujenii au pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 3-2.

Pe finalul partidei, tehnicianul lui CFR Cluj a protestat vehement la adresa arbitrului Rareș Vidican, a pătruns în teren și a văzut direct cartonașul roșu, iar Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal (FRF) i-a stabilit pedeapsa.

Dan Petrescu a fost suspendat trei etape după scandalul de la meciul cu U Craiova

Finalul meciului cu Craiova a fost pe muchie de cuțit, așa că inevitabil au apărut și tensiuni. CFR Cluj a forțat golul de 3-3, iar în minutul 89, la șutul lui Abeid, mingea l-a lovit în mână pe Bancu. Ardelenii au cerut penalty, însă mâna jucătorului Craiovei era lipită de corp.

Nemulțumit de faptul că „centralul” a lăsat jocul să continue și nu a consultat sistemul VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic și a pătruns pe gazon.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost ținut cu greu de cei din staff, fiind eliminat și trimis în tribune, în minutul 89.

Tehnicianul a primit trei etape de suspendare și o amendă de 5.000 de lei.

VIDEO. Dan Petrescu, eliminat în CFR Cluj - U Craiova 2-3

Meciurile pe care ar urma să le rateze Dan Petrescu:

17 august: CFR - Botoșani

24 august: Oțelul - CFR

30 august: CFR - FCSB

După meci, Dan Petrescu și-a continuat tirada la adresa arbitrajului.

„O înfrângere dureroasă. Din păcate, norocul pe care l-am avut cu Lugano s-a transformat în ghinion maxim azi. Rezultatul e total, total injust, la ce a fost pe teren! Craiova a avut trei șuturi, trei goluri.

Noi am avut două faze suspecte de penalty. E u nu mai înțeleg când e henț și când nu e. Pentru mine, dacă îl lovește în mână, trebuie să fie henț. Dacă era la Craiova meciul, era penalty 100%. Hai să fim serioși!

Rezultatul e nedrept. Poate și noi cu Lugano am avut noroc, dar azi am avut ghinion mare. Nu contează că voi fi suspendat, jucătorii să fie bine”, a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Alături de CFR Cluj, și alte cluburi au primit sancțiuni pentru incidentele recente:

Dinamo – 7.500 de lei amendă (pentru meciul cu FCSB) și 5.000 (pentru meciul cu Csikszereda)

FCSB – 10.000 de lei (pentru meciul cu Dinamo)

Rapid - 5.000 de lei (pentru meciul cu FC Botoșani)

