David Popovici, ambasador Porsche FOTO. Campionul olimpic devine primul român care reprezintă oficial producătorul german

Multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, David Popovici (20 de ani), a devenit primul român desemnat oficial ambasador Porsche (Friend of Brand).

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat publicat de producătorul german de automobile de lux.

„Porsche România anunță, cu mândrie, că multiplul campion olimpic, mondial și european la înot David Popovici a fost numit oficial Friend of the Brand.

Acest parteneriat reflectă alinierea puternică dintre Popovici și valorile fundamentale ale Porsche: performanță, originalitate, autenticitate și carismă”, a transmis Porsche pe rețelele de socializare.

În fotografiile postate de Porsche România, Popovici a fost surprins la volanul unui Porsche Macan 4, mașină care are un preț de pornire de 89.077 de euro.

„În apă totul este despre viteză, precizie și control, exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanța în artă.

În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereții din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial .

De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanță, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a spus David Popovici în comunicat.

În calitate de ambasador, David Popovici va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii.

Brent Valmar, CEO-ul Porsche România, a declarat că noua colaborare „închide un cerc”.

În urmă cu un deceniu, recunoscându-i potențialul extraordinar, i-am acordat o bursă care să-l sprijine în dezvoltarea sa. De atunci, i-am urmărit cu mândrie progresul remarcabil și am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români. Nu pot decât să fiu recunoscător că un performer atât de puternic a ales Porsche, și că Porsche l-a ales pe el. Brent Valmar

În ianuarie 2025, Popovici a fost implicat într-un scandal public după achiziționarea unui Porsche Spyder, care l-a costat 120.000 de euro, conform surselor GOLAZO.ro.

Atunci, decizia sa a stârnit controverse în rândul publicului și al unor personalități din domeniul economic și jurnalistic.

Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, îl critica public și sublinia că alegerea lui David este una extrem de păguboasă și inutilă.

În aceeași perioadă, fostul tenismen Ion Țiriac afirma că David Popovici „reprezintă imaginea Porsche”, însă GOLAZO.ro dezvăluia că, la momentul respectiv, nu exista încă niciun acord oficial.

