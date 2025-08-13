Explicația lui Luis Enrique Antrenorul a dezvăluit de ce Donnarumma a fost îndepărtat de la PSG: „Sunt 100% responsabil”

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, a explicat decizia de a nu-l convoca pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani) pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei.

Internaționalul italian nu a semnat prelungirea contractului cu campioana Franței și ar fi aproape de un transfer la Manchester City.

Explicația lui Luis Enrique pentru absența lui Donnarumma: „Îmi doresc un alt stil de portar”

„Absența lui este decizia mea, sunt 100% responsabil pentru ea. Îmi doresc un alt stil de portar, de aceea am luat această decizie.

Gigio este fără îndoială unul dintre cei mai buni portari din lume și, ca persoană, este și mai bun. Dar așa este viața fotbaliștilor de top.

Sunt 100% responsabil pentru această decizie dificilă. Dacă ar fi fost ușor, oricine ar fi făcut-o”, a declarat Enrique, conform marca.com

Cel mai probabil, poarta celor de la PSG va fi apărată de Lucas Chevalier, portar recent transferat pentru 40 de milioane de euro.

Donnarumma a fost transferat de PSG în 2021 de la AC Milan din postura de jucător liber de contract.

161 de meciuri a jucat Donnarumma pentru PSG, în care a primit 156 de goluri și a menținut poarta intactă în 56 de rânduri

Donnarumma ar putea semna cu Manchester City

Gianluigi Donnarumma a discutat deja cu Pep Guardiola și a ajuns la un acord cu „cetățenii”, scrie lequipe.fr.

Manchester City și-ar dori să obțină semnătura lui Donnarumma cât mai curând, mai ales că Ederson, portarul brazilian al echipei antrenate de Guardiola, ar fi aproape să plece la Galatasaray.

Prețul cerut de PSG pentru portarul italian ar fi mai mic decât cel cu care a fost cumpărat Lucas Chevalier.

40 de milioane de euro valorează Gianluigi Donnarumma, conform Transfermarkt

În ultimul timp s-a scris despre faptul că Donnarumma și-ar dori să joace pentru Manchester United, după cum a scris presa din Spania. Cu toate acestea, italianul ar fi aproape să semneze cu City, rivala din oraș a „diavolilor roșii”.

Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG

Portarul italian a anunțat pe Instagram că o va părăsi pe campioana Franței.

„Am dat totul din prima zi în care am ajuns aici, atât pe teren, cât și în afara lui pentru a apăra poarta lui PSG.

Din nefericire, cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist.

Sper că voi avea șansa de a-i mai privi în ochi încă o dată pe fanii de pe Parc des Princes pentru a-mi lua rămas bun așa cum trebuie.

Dacă nu se întâmplă asta, vreau să știți că susținerea și afecțiunea voastră au însemnat enorm pentru mine. Îmi voi aminti mereu toate emoțiile, toate nopțile magice trăite cu voi, cei care m-ați făcut să mă simt ca acasă.

Colegilor mei, care au reprezentat a doua familie, le mulțumesc pentru fiecare bătălie, fiecare zâmbet, fie moment împărtășit. Veți fi mereu frații mei.

Să joc la acest club și să trăiesc în acest oraș a fost o onoare imensă. Mulțumesc, Paris”, a transmis Donnarumma.

