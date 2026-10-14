Reacția lui Armstrong   Dinamovistul comentează ce a scris presa scoțiană despre el: „Nu voi putea fi ignorat” +47 foto
Danny Armstrong
Superliga

Reacția lui Armstrong Dinamovistul comentează ce a scris presa scoțiană despre el: „Nu voi putea fi ignorat”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 11:29
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 11:37
  • Danny Armstrong, 29 de ani, a comentat situația sa în raport cu echipa națională a Scoției, după ce a fost pusă semnul întrebării absența sa de pe lista convocărilor.
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Fotbalistul lui Dinamo susține că își va îndrepta atenția către evoluțiile de la echipa de club și speră ca prestațiile sale să îi ofere, în cele din urmă, șansa de a juca la prima reprezentativă.

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Oamenii de fotbal au remarcat forma bună a jucătorului în SuperLiga României, însă acesta nu a fost luat în calcul pentru prima selecție a lui Sebastien Pocognoli în fruntea naționalei.

„M-am gândit că evoluțiile mele m-ar fi putut aduce în discuție, dar nu am fost selectat, așa că nu voi lăsa asta să mă afecteze prea mult. Mă voi concentra pe Dinamo, iar dacă voi continua să joc bine, nu voi putea fi ignorat prea mult timp.

Am spus mereu că orice vine în urma performanțelor bune la club este un bonus, dar trebuie să mențin acest nivel ridicat, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a declarat Armstrong pentru fanatik.ro.

Danny Armstrong, în centrul dezbaterilor în Scoția

Presa scoțiană a relatat despre absența lui Armstrong de la națională și a prezentat criticile formulate de Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist Prima Sport.

Acesta consideră că evoluțiile fotbalistului în campionatul României ar fi trebuit să îl aducă în atenția selecționerului Scoției.

Panduru a opinat însă că imaginea campionatului în care joacă Armstrong ar putea cântări în decizia de selecție.

„Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: «Bă, stai acolo!»”, a afirmat fostul fotbalist, la Prima Sport.

Jurnaliștii britanici de la Daily Record au preluat declarațiile și au titrat: „Scoția, acuzată de o legendă din România de snobism în fotbal după neconvocarea lui Danny Armstrong”, continuând relatarea:

„Fostul director sportiv al echipei Steaua București a declarat: «Danny Armstrong nu a fost convocat la naționala Scoției pentru că joacă în Superliga României.

Armstrong este foarte bun pentru campionatul nostru; e un jucător excelent care ridică nivelul. Totuși, cred că e sub demnitatea scoțienilor să convoace un jucător din România.

L-am urmărit în weekend și a fost nemulțumit că a fost schimbat, dar și în naționala Scoției există tipi nebuni! Sfatul meu pentru el este să nu renunțe, pentru că sigur va primi o convocare în curând»”.

  • În acest sezon, Armstrong are un aport incredibil la rezultatele lui Dinamo, cu patru goluri și zece pase decisive în 11 meciuri
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Dinamo - U Cluj Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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Care a fost lista de convocați a lui Sebastien Pocognoli pentru meciurile cu Slovenia (deplasare, 0-0), Elveția (0-3), Macedonia de Nord (2-0) și Slovenia (acasă, 1-2):

Portari:

  • Scott Bain (Falkirk)
  • Angus Gunn (San Jose Earthquakes)
  • Liam Kelly (Rangers)
  • Jon McCracken (Bradford City)

Fundași:

  • Luis Binks (Brondby)
  • Josh Doig (Sassuolo)
  • Colby Donovan (Celtic)
  • Luke Graham (Stoke City)
  • Jack Hendry (Al Ettifaq)
  • Aaron Hickey (Brentford)
  • Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
  • Nathan Patterson (Torino)
  • Andy Robertson (Tottenham Hotspur)
  • Kieran Tierney (Celtic)
  • Stephen Welsh (Swansea City)

Mijlocași:

  • Ryan Christie (Bournemouth)
  • Lewis Ferguson (Bologna)
  • Billy Gilmour (Napoli)
  • Lennon Miller (Udinese)
  • Kenny McLean (Norwich City)
  • John McGinn (Aston Villa)
  • Josh McPake (Heart of Midlothian)

Atacanți:

  • Kieron Bowie (Sassuolo)
  • Findlay Curtis (Rangers)
  • Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
  • Oli McBurnie (Hull City)
  • Robbie Ure (Sevilla)
  • James Wilson (Heart of Midlothian)

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