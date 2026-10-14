„Nu primești banii și promiți că te vei profesionaliza” Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, cere reguli clare pentru finanțarea sportului românesc

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis un mesaj privind necesitatea unor reguli mai stricte pentru finanțarea sportului românesc.

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Oficialul dinamovist a abordat tema modificării Legii sponsorizării și a Codului fiscal, în contextul discuțiilor despre atragerea capitalului privat în sport.

Nicolescu a precizat că a participat la o dezbatere organizată de Comisia pentru tineret și sport din Camera Deputaților, la care au fost reprezentate mai multe cluburi. În opinia sa, atragerea investițiilor private trebuie să fie însoțită de criterii clare de administrare și de responsabilitate financiară.

„O ȚARĂ ÎȘI FINANȚEAZĂ VIITORUL. Astăzi am participat la dezbaterea Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților despre modificarea Legii sponsorizării și a Codului fiscal pentru încurajarea finanțării sportului.

Cu majoritatea cluburilor reprezentate, asupra unui lucru putem cădea de acord: sportul românesc are nevoie de mai mult capital privat”, a transmis președintele lui Dinamo.

Andrei Nicolescu, despre utilizarea banilor publici în fotbal

Unul dintre punctele centrale ale mesajului îl reprezintă modul în care sunt cheltuite fondurile publice destinate cluburilor sportive.

„Dar înaintea banilor trebuie să existe principiile.

În fotbal intră deja sume importante din fonduri publice și bugete locale. Prea des, traseul lor ajunge într-o zonă gri. Nu știm ce construiesc, cine verifică rezultatul și ce rămâne comunității după ce banii s-au consumat.

Banul public nu profesionalizează o improvizație. Doar o finanțează mai scump”, a scris oficialul dinamovist, atrăgând atenția asupra necesității unor standarde de management pentru organizațiile sportive care beneficiază de astfel de resurse.

În viziunea sa, cluburile care primesc sprijin public, indiferent dacă acesta este acordat direct sau indirect, ar trebui să îndeplinească anumite condiții înainte de a deveni eligibile pentru finanțare:

„Orice club care primește sprijin public, direct sau indirect, trebuie să demonstreze că poate purta răspunderea lui: o organigramă reală, profesioniști cu o competență dovedită în pozițiile esențiale, guvernanță clară, situații financiare verificabile, obiective măsurabile și raportarea utilizării resurselor.

Avem nevoie de un standard național de eligibilitate și de evaluări periodice”.

Criterii de eligibilitate pentru cluburile sportive

Printre cerințele menționate de Andrei Nicolescu se numără existența unei structuri organizatorice funcționale, ocuparea posturilor-cheie de către persoane cu pregătire și experiență relevante, transparența financiară și stabilirea unor obiective care să poată fi măsurate.

Președintele lui Dinamo consideră că aceste criterii ar trebui aplicate la nivel național și verificate periodic, astfel încât utilizarea fondurilor să poată fi evaluată în mod concret.

„Nu primești banii și promiți că te vei profesionaliza. Demonstrezi că funcționezi profesionist și abia apoi devii eligibil”, a subliniat Nicolescu.

Investiții în infrastructură și dezvoltarea juniorilor

În ceea ce privește destinația banilor publici, oficialul dinamovist susține că prioritățile ar trebui să fie infrastructura sportivă, formarea tinerilor și educația prin sport:

„Sprijinul public trebuie orientat prioritar către infrastructură, dezvoltare juvenilă și educație sportivă. România este săracă atât în educație, cât și în sport. Legătura dintre ele ar trebui să devină un program național, nu o succesiune de excepții locale.

Brandurile naționale și regionale trebuie privite ca multiplicatori sociali. Nu ca deținătoare ale unui privilegiu istoric, ci ca organizații capabile să aducă spre sport mii de copii, familii și comunități. Numele nu poate înlocui competența. Dar nici puterea demonstrabilă a unui brand de a mobiliza societatea nu trebuie ignorată.

Chiar și sponsorizarea privată facilitată fiscal presupune încredere publică. Statul renunță la venit pentru ca acea resursă să producă dezvoltare. Are dreptul să știe unde ajunge și obligația să ceară rezultate”.

Modificarea Legii sponsorizării și a Codului fiscal

Un alt aspect abordat în postare este atragerea finanțării private prin facilități fiscale. Andrei Nicolescu consideră că inclusiv sponsorizările susținute prin astfel de mecanisme trebuie să fie însoțite de transparență, deoarece statul renunță la o parte din veniturile pe care le-ar putea încasa pentru a încuraja investițiile în sport.

În opinia sa, eficiența finanțării nu trebuie evaluată doar în funcție de volumul sumelor atrase, ci și prin rezultatele produse și prin modul în care sunt administrate resursele.

„Nu cantitatea banilor care intră va schimba sportul românesc, ci calitatea instituțiilor prin care aceștia trec”, a concluzionat președintele lui Dinamo.

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