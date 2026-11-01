„Suntem pe drumul cel bun”  VIDEO. Danny Armstrong, moment special la meciul cu UTA Arad: „A fost fantastic să reușesc asta” +38 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Suntem pe drumul cel bun” VIDEO. Danny Armstrong, moment special la meciul cu UTA Arad: „A fost fantastic să reușesc asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 23:17
  • Dinamo - UTA Arad 2-0. Danny Armstrong (29 de ani), mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută în etapa #14 din Superliga.
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Scoțianul a fost din nou decisiv pentru Dinamo în campionat, reușind să înscrie un gol superb de la aproximativ 20 de metri, în minutul 44 al partidei de pe Arena Națională.

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Dinamo - UTA Arad 2-0. Danny Armstrong: „A fost un moment special pentru mine”

Mijlocașul s-a bucurat enorm pentru gol, care a venit chiar la primul meci văzut pe stadion de către Darby, fiica sa în vârstă de doi ani.

A fost un moment special, pentru că am marcat acest gol în prezența fiicei mele. A fost primul meci la care a venit, așa că a fost un moment deosebit. A fost fantastic să marchez știind că e aici.

Jucăm un fotbal bun. Încercăm să găsim spații între liniile adversarilor. Trebuia doar să avem răbdare. Totul ținea de găsirea unei ocazii.

Am avut ocazia, iar când am văzut poarta, a trebuit să profit de spațiul pe care îl aveam la dispoziție. Am văzut că aveam spațiu și am șutat”, a declarat Danny Armstrong la Prima Sport.

Dacă voi continua în acest ritm, va fi (n.r. - cel mai bun sezon din cariera sa). Nu sunt departe de cele mai bune cifre pe care le-am înregistrat până acum și mai am câteva obiective pe care le-aș putea atinge. Încerc să am evoluții cât mai bune și să fac tot ce pot pentru echipă. Danny Armstrong, mijlocaș Dinamo

Odată cu acest gol, Armstrong a ajuns la 6 reușite în acest sezon în Superliga. Mai are și 10 pase decisive, contribuind la aproape jumătate dintre reușitele lui Dinamo.

Armstrong a vorbit și despre pregătirea echipei sub comanda lui Nuno Campos.

Suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge în play-off. Avem evoluții bune și ne antrenăm foarte intens. Încă învățăm. Continuăm să facem ceea ce ne cere antrenorul și încercăm în continuare să învățăm.

Trebuie să ne adaptăm la fiecare meci. Totul depinde de adversar. Uneori jucăm cu cinci fundași, alteori cu patru. Mai este mult până la final și trebuie să știm împotriva cui jucăm și cum trebuie să abordăm fiecare partidă”.

În acest moment, nu simt că ne lipsește ceva. Apărarea a fost extraordinară. Și portarul a avut evoluții extraordinare. Danny Armstrong, mijlocaș Dinamo

VIDEO. Golul marcat de Danny Armstrong în meciul cu UTA Arad

Alberto Soro: „Ne simțim foarte bine. Se poate vedea pe teren”

La finalul partidei, spaniolul Alberto Soro a vorbit despre impactul pe care l-a avut Nuno Campos la Dinamo.

„Înțelegem spațiile pe care trebuie să le ocupăm, ce trebuie să facem cu mingea. Ne îmbunătățim cu acest mod de a vedea jocul.

Știm de unde venim și unde suntem, dar sezonul acesta va fi unul complicat. Suntem într-o poziție bună. De ce nu? (n.r. să viseze la titlu). Cred că facem lucrurile bune, dar mai sunt multe meciuri până la sfârșit.

Ne simțim foarte bine. Se poate vedea pe teren. Simt că la fiecare meci adăugăm ceva”, a spus Soro.

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu Dinamo - UTA, în etapa #14 din Superliga. Foto: GOLAZO.ro / Vlad Nedelea / Iosif Popescu
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