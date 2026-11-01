Armstrong lovește din nou VIDEO. GOLAZO  marcat de scoțian cu UTA » Sezon incredibil la Dinamo +7 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Armstrong lovește din nou VIDEO. GOLAZO marcat de scoțian cu UTA » Sezon incredibil la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 21:49
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 21:49
  • Dinamo - UTA Arad. Danny Armstrong (29 de ani) are un sezon de vis în tricoul „câinilor”. Scoțianul a marcat din nou pentru echipa lui Nuno Campos (51 de ani).
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Prima repriză a partidei de pe Arena Națională a fost una echilibrată, dar Danny Armstrong și-a arătat din nou calitățile care l-au transformat într-un jucător vital pentru „câini”.

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FOTO. Danny Armstrong, GOLAZO în Dinamo - UTA

În minutul 44, Danny Armstrong a primit mingea de la Alberto Soro, la aproximativ 20 de metri distanță de poarta apărată de Rosa.

Mijlocașul scoțian nu a stat pe gânduri și a șutat cu piciorul stâng, din poziție centrală. Șutul lui Armstrong a fost unul puternic, chiar lângă bară, iar portarul de la UTA nu a putut interveni.

Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1
Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1 Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1 Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1 Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1 Dinamo - UTA Arad. Golul reușit de Danny Armstrong. Foto: captură Prima Sport 1
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Danny Armstrong parcurge unul dintre cele mai bune sezoane din cariera sa. Aflat în al doilea an la Dinamo, scoțianul a devenit un titular incontestabil la echipa lui Nuno Campos.

Odată cu acest gol, Armstrong a ajuns la 6 reușite în acest sezon în Superliga. Mai are și 10 pase decisive, contribuind la aproape jumătate dintre reușitele lui Dinamo.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform Transfermarkt

Meciurile în care Armstrong a marcat în acest sezon:

  • FC Voluntari (4-0, etapa 4) - un gol
  • U Cluj (2-1, etapa 6) - 2 goluri
  • Csikszereda (3-1, etapa 9) - un gol
  • FC Botoșani (2-0, etapa 12) - un gol
  • UTA Arad (etapa 14) - un gol

VIDEO. Golul marcat de Danny Armstrong în meciul cu UTA Arad

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