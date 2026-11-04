- Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a învins- pe Feyenoord, scor 3-0, și a obținut a doua victorie consecutivă din Liga Campionilor.
- Bayern a câștigat cu Atletico în capul de afiș al serii, PSG a demolat-o pe Villarreal, iar Manchester United a revenit spectaculos în confruntarea cu AS Roma.
- Galatasaray și Sporting au învins Stuttgart și Șahtior Donețk, scor 2-0, respectiv 1-0, în primele două meciuri ale rundei #4.
Spectacolul din Liga Campionilor a revenit după o pauză de două săptămâni, iar primele 9 partide ale rundei a patra nu au dezamăgit. S-au marcat nu mai puțin de 26 de goluri!
Galatasaray - Stuttgart 2-0
- A marcat: Batrakov ('12, '15)
- Stadion: Ali Sami Yen Stadium
- Arbitru: Chris Kavanagh
Șahtior Donețk - Sporting 0-1
- A marcat: Doumbia ('59)
- Stadion: Stamford Bridge
- Arbitru: Ivan Kruzliak
Barcelona - Aston Villa 3-0
- Au marcat: Yamal ('8), Raphinha ('52, '64)
- Stadion: Camp Nou
- Arbitru: Davide Massa
Atletico Madrid - Bayern 0-2
- Au marcat: Karl ('54), Laimer ('74)
- Stadion: Estadio Civitas Metropolitano
- Arbitru: Francois Letexier
Manchester United - AS Roma 3-2
- Au marcat: Fernandes ('58, pen), Cunha ('83, '86) / Soule ('11), Malen ('17)
- Stadion: Old Trafford
- Arbitru: Jesus Gil Manzano
Feyenoord - Inter 0-3
- Au marcat: Bisseck ('8), Esposito ('34), Zielinski ('54)
- Stadion: Stadion Feijenoord
- Arbitru: Glenn Nyberg
Villarreal - PSG 0-6
- Au marcat: Neves ('9), Doue ('12), Mayulu ('13), Ruiz ('17, '50), Boly ('78)
- Stadion: Estadio de la Ceramica
- Arbitru: Felix Zwayer
LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0
- Au marcat: Molgaard ('19, '37), Ljubicic ('44), Adeniran ('48)
- Stadion: Raiffeisen Arena
- Arbitru: Donatas Rumsas
Bodo/Glimt - Lille 0-0
- Stadion: Aspmyra Stadion
- Arbitru: Joao Pedro Pinheiro
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|PSG
|4
|12
|2
|Barcelona
|4
|9
|3
|Aston Villa
|4
|9
|4
|Liverpool
|3
|9
|5
|Real Madrid
|3
|9
|6
|Sporting
|4
|9
|7
|Betis
|3
|9
|8
|Bayern
|4
|8
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Arsenal
|3
|7
|10
|Stuttgart
|4
|7
|11
|Como
|3
|6
|12
|Manchester City
|3
|6
|13
|Club Brugge
|3
|6
|14
|Inter
|4
|6
|15
|LASK
|4
|6
|16
|Borussia Dortmund
|3
|6
|17
|Manchester United
|4
|6
|18
|Galatasaray
|4
|6
|19
|AS Roma
|4
|4
|20
|Șahtior Donețk
|4
|4
|21
|PSV
|3
|4
|22
|Atletico Madrid
|4
|4
|23
|Bodo/Glimt
|4
|4
|24
|Napoli
|3
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Sabah
|3
|3
|26
|Lens
|3
|3
|27
|AEK Atena
|3
|3
|28
|RB Leipzig
|3
|3
|29
|Villarreal
|4
|3
|30
|Feyenoord
|4
|3
|31
|Fenerbahce
|3
|2
|32
|Slavia Praga
|3
|1
|33
|Viking
|3
|1
|34
|Lille
|4
|1
|35
|FC Porto
|3
|0
|36
|Slovan Bratislava
|4
|0