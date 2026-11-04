Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 00:31
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a învins- pe Feyenoord, scor 3-0, și a obținut a doua victorie consecutivă din Liga Campionilor.
  • Bayern a câștigat cu Atletico în capul de afiș al serii, PSG a demolat-o pe Villarreal, iar Manchester United a revenit spectaculos în confruntarea cu AS Roma.
  • Galatasaray și Sporting au învins Stuttgart și Șahtior Donețk, scor 2-0, respectiv 1-0, în primele două meciuri ale rundei #4.
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Spectacolul din Liga Campionilor a revenit după o pauză de două săptămâni, iar primele 9 partide ale rundei a patra nu au dezamăgit. S-au marcat nu mai puțin de 26 de goluri!

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Galatasaray - Stuttgart 2-0

  • A marcat: Batrakov ('12, '15)
  • Stadion: Ali Sami Yen Stadium
  • Arbitru: Chris Kavanagh

Șahtior Donețk - Sporting 0-1

  • A marcat: Doumbia ('59)
  • Stadion: Stamford Bridge
  • Arbitru: Ivan Kruzliak

Barcelona - Aston Villa 3-0

  • Au marcat: Yamal ('8), Raphinha ('52, '64)
  • Stadion: Camp Nou
  • Arbitru: Davide Massa

Atletico Madrid - Bayern 0-2

  • Au marcat: Karl ('54), Laimer ('74)
  • Stadion: Estadio Civitas Metropolitano
  • Arbitru: Francois Letexier

Manchester United - AS Roma 3-2

  • Au marcat: Fernandes ('58, pen), Cunha ('83, '86) / Soule ('11), Malen ('17)
  • Stadion: Old Trafford
  • Arbitru: Jesus Gil Manzano

Feyenoord - Inter 0-3

  • Au marcat: Bisseck ('8), Esposito ('34), Zielinski ('54)
  • Stadion: Stadion Feijenoord
  • Arbitru: Glenn Nyberg

Villarreal - PSG 0-6

  • Au marcat: Neves ('9), Doue ('12), Mayulu ('13), Ruiz ('17, '50), Boly ('78)
  • Stadion: Estadio de la Ceramica
  • Arbitru: Felix Zwayer

LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0

  • Au marcat: Molgaard ('19, '37), Ljubicic ('44), Adeniran ('48)
  • Stadion: Raiffeisen Arena
  • Arbitru: Donatas Rumsas

Bodo/Glimt - Lille 0-0

  • Stadion: Aspmyra Stadion
  • Arbitru: Joao Pedro Pinheiro

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG412
2Barcelona49
3Aston Villa49
4Liverpool39
5Real Madrid 39
6Sporting49
7Betis39
8Bayern48
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Arsenal37
10Stuttgart47
11Como36
12Manchester City36
13Club Brugge36
14Inter46
15LASK46
16Borussia Dortmund36
17Manchester United46
18Galatasaray46
19AS Roma44
20Șahtior Donețk44
21PSV34
22Atletico Madrid44
23Bodo/Glimt44
24Napoli 33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Sabah33
26Lens33
27AEK Atena33
28RB Leipzig33
29Villarreal43
30Feyenoord43
31Fenerbahce32
32Slavia Praga31
33Viking31
34Lille41
35FC Porto30
36Slovan Bratislava40

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