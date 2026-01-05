Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia

Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.

GOLAZO.ro analizează strategia selecționerului, care și-a format un nucleu de 33 de jucători din campionatul intern, dominat de FCSB (9), Rapid (6) și Universitatea Craiova (6).

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) va monitoriza în Antalya fotbaliștii din Liga 1 susceptibili de a fi convocați la echipa națională pentru barajul cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul.

Mircea Lucescu monitorizează în Antalya tricolorii din Liga 1

„Il Luce” va urmări antrenamentele și meciurile amicale ale echipelor românești, concentrându-se pe jucătorii care au intrat deja în circuitul primei reprezentative.

Acțiunea se înscrie în strategia selecționerului anunțată în august 2024 la revenirea pe banca echipei naționale: nucleul primei reprezentative trebuie să vină din campionatul intern.

„Mizez şi sper ca nucleul echipei naţionale să apară în campionatul intern”

„Nu poţi să faci o naţională puternică fără cluburi puternice. E imposibil. Nu poţi să faci o echipă naţională puternică aducând jucători din toate colţurile lumii. Eu mizez şi sper ca nucleul echipei naţionale să apară în campionatul intern.

Şi sper ca el să crească pentru că a început o rivalitate pozitivă în tot campionatul, văd o altă generaţie de conducători de club care îşi doresc performanţă. Nu vreau la echipa naţională jucători care vin doar ca să îşi facă imagine, să vină doar pentru un contract mai bun.

Nu, vreau jucători care să vină la naţională pentru performanţă”, a precizat Mircea Lucescu la conferința de presă în cadrul căreia a fost oficializată numirea sa ca selecționer.

Cifrele proiectului: 33 de jucători convocați din Liga 1, 16 titulari

Până acum, în cele 16 meciuri, 14 oficiale și două amicale, Mircea Lucescu a convocat 33 de jucători din Liga 1, dintre care 16 au început titulari cel puțin o dată.

Cel mai clar exemplu este fundașul stânga Nicușor Bancu, un om de bază încă din mandatul lui Edi Iordănescu, devenit piesă fixă și pentru Lucescu.

Alături de căpitanul Universității Craiova, stoperul Mihai Popescu (FCSB) a fost soluția principală pentru acoperirea absenței lui Radu Drăgușin, indisponibil pe tot parcursul anului 2025, până la accidentarea suferită în meciul cu Austria, câștigat la București cu 1-0.

Titularii din Liga 1 sub comanda lui Mircea Lucescu

Din cei 16 fotbaliști din Liga 1 folosiți titulari de Mircea Lucescu până acum, majoritatea provin de la cluburile cu performanțe europene și din vârful campionatului intern.

Distribuția pe cluburi este următoarea: FCSB (7), Rapid (3), Universitatea Craiova (3), Dinamo (1), U Cluj (1) și CFR Cluj (1).

Aceștia sunt:

Bancu - Universitatea Craiova (11 meciuri)

M. Popescu - FCSB (6)

Bîrligea - FCSB (4)

Florin Tănase - FCSB (3)

Chipciu - U Cluj (2)

Baiaram - Universitatea Craiova (2)

Alex Dobre - Rapid (2)

Chiricheș - FCSB (2)

Darius Olaru - FCSB (1)

Adrian Șut - FCSB (1)

Screciu - Universitatea Craiova (1)

Louis Munteanu - CFR Cluj (1)

Târnovanu - FCSB (1)

Opruț - Dinamo (1)

Pașcanu - Rapid (1)

Cr. Manea - Rapid (1).

Compromisurile Chiricheș și Chipciu

Un element esențial al acestui proiect îl reprezintă contextul în care el se conturează. Pe anumite posturi-cheie, lipsa unor opțiuni cu adevărat competitive l-a forțat pe Mircea Lucescu să recurgă la soluții de compromis.

Cazurile lui Vlad Chiricheș (35 de ani) și Alexandru Chipciu (36 de ani) sunt elocvente.

Cei doi au fost titulari în meciuri importante din preliminariile CM 2026 nu ca piese ale unui proiect de viitor, ci mai degrabă ca soluții de siguranță, în lipsa unor alternative din Liga 1 capabile să susțină ritmul și exigențele nivelului internațional.

Liga 1 a contat puțin în Liga Națiunilor

Ponderea fotbaliștilor din campionatul intern convocați de Mircea Lucescu a crescut constant, ajungând la un raport aproape egal cu stranierii în ultimele acțiuni.

În primele acțiuni din Liga Națiunilor, selecția lui Mircea Lucescu a fost dominată de fotbaliști care evoluează în străinătate: la dubla Kosovo - Lituania și meciurile cu Cipru și Lituania, lotul a cuprins 25 de jucători, dintre care 16 stranieri și 9 din Liga 1.

La următoarea acțiune, Kosovo - Cipru, raportul s-a mai echilibrat: 26 de jucători convocați, dintre care 15 din străinătate și 11 din campionatul intern.

5 jucători din Liga 1 au fost titulari în meciurile disputate de echipa națională în Liga Națiunilor, în 2024: Bancu, Târnovanu, Pașcanu, Olaru, Bîrligea. A existat o singură partidă fără niciun titular din campionatul intern, cu Lituania (2-1), la Kaunas

Echilibrul între jucătorii din campionatul intern și stranieri s-a consolidat în preliminariile CM 2026

Odată cu startul preliminariilor pentru CM 2026, tendința s-a accentuat. Pentru Bosnia - San Marino, la debutul campaniei, Lucescu a păstrat același raport ca în finalul Ligii Națiunilor: 15 stranieri și 11 din Liga 1.

Ulterior, balanța s-a înclinat tot mai clar spre Liga 1. La acțiunea Austria - Cipru, selecționerul a convocat 27 de jucători, cu 14 din campionatul intern și 13 de la cluburi din afara țării.

Pentru Canada - Cipru, lotul a fost împărțit perfect: 13 stranieri și 13 jucători din prima ligă.

Echilibrul s-a păstrat și în dublele următoare. Pentru Moldova - Austria, Mircea Lucescu a convocat un lot perfect împărțit, cu 14 tricolori de la cluburi din străinătate și 14 fotbaliști din Liga 1.

Aceeași tendință s-a menținut și la Bosnia - San Marino, unde selecționerul a mizat pe un lot simetric: 13 stranieri și 13 jucători din campionatul intern.

Această distribuție confirmă direcția asumată de Mircea Lucescu și apropierea de un raport egal între fotbalul intern și cel extern în selecția echipei naționale.

Cei 33 de jucători convocați de Mircea Lucescu din Liga 1

Până în prezent, Mircea Lucescu a convocat 33 de jucători din Liga 1, provenind de la opt cluburi.

Distribuția pe echipe este următoarea: FCSB (9), Universitatea Craiova (6), Rapid (6), Dinamo (3), U Cluj (3), CFR Cluj (3), Farul Constanța (2) și Hermannstadt (1).

Portari (3)

Ștefan Târnovanu - FCSB

Laurențiu Popescu - Universitatea Craiova

Marian Aioani - Rapid

Fundași (14)

Cristian Manea (fundaș dreapta) - Rapid

Nicușor Bancu (fundaș stânga) - Universitatea Craiova

Raul Opruț (fundaș stânga) - Dinamo

Valentin Crețu (fundaș stânga) - FCSB

Alexandru Chipciu (fundaș stânga) - U Cluj

Kevin Ciubotaru (fundaș stânga) - Hermannstadt

Mihai Popescu (fundaș central) - FCSB

Matei Ilie (fundaș central) - CFR Cluj

Alexandru Pașcanu (fundaș central) - Rapid

Adrian Rus (fundaș central) - Universitatea Craiova

Denis Ciobotariu (fundaș central) - Rapid

Vladimir Screciu (fundaș central) - Universitatea Craiova

Iulian Cristea (fundaș central) - U Cluj

Mijlocași (7)

Victor Dican (mijlocaș defensiv) - Farul

Adrian Șut (mijlocaș defensiv) - FCSB

Vlad Chiricheș FCSB (mijlocaș defensiv) - FCSB

Andrei Artean (mijlocaș defensiv) - CFR Cluj

Darius Olaru (mijlocaș ofensiv) - FCSB

Florin Tănase (mijlocaș ofensiv) - FCSB

Cătălin Cîrjan (mijlocaș central) - Dinamo

Atacanți (9)

Daniel Bîrligea (atacant) - FCSB

Louis Munteanu (atacant) - CFR Cluj

Denis Alibec (atacant) - Farul

Alexandru Dobre (extremă dreapta) - Rapid

Alexandru Mitriță (extremă dreapta) - Universitatea Craiova

Dennis Politic (extremă stânga) - Dinamo

Claudiu Petrila (extremă stânga) - Rapid

David Miculescu (extremă stânga) - FCSB

Ștefan Baiaram (extremă stânga) - Universitatea Craiova

Mircea Lucescu a debutat 9 jucători din Liga 1 în perioada 2024-2025

De la începutul celui de-al doilea mandat, selecționerul României a dat șansa mai multor fotbaliști din campionatul intern să debuteze la echipa națională, consolidând astfel nucleul autohton al lotului.

Iată cei 9 jucători din Liga 1 care și-au făcut debutul sub comanda lui „Il Luce”:

Alexandru Pașcanu (fundaș central / Rapid): România - Cipru 4-1, Liga Națiunilor

(fundaș central / Rapid): România - Cipru 4-1, Liga Națiunilor Mihai Popescu (fundaș central/FCSB): România - Bosnia 0-1, preliminarii CM 2026

(fundaș central/FCSB): România - Bosnia 0-1, preliminarii CM 2026 Denis Ciobotariu (fundaș central/Rapid: San Marino - România 1-5, preliminarii CM 2026

(fundaș central/Rapid: San Marino - România 1-5, preliminarii CM 2026 Dennis Politic (extremă stânga/Dinamo): San Marino - România 1-5, preliminarii CM 2026

(extremă stânga/Dinamo): San Marino - România 1-5, preliminarii CM 2026 David Miculescu (extremă stânga/FCSB: Austria - România 2-1, preliminarii CM 2026

(extremă stânga/FCSB: Austria - România 2-1, preliminarii CM 2026 Cătălin Cîrjan (mijlocaș central/Dinamo): România - Moldova 2-1, amical

(mijlocaș central/Dinamo): România - Moldova 2-1, amical Kevin Ciubotaru (fundaș stânga/Hermannstadt): România - Moldova 2-1, amical

(fundaș stânga/Hermannstadt): România - Moldova 2-1, amical Ștefan Baiaram (extremă stânga/Universitatea Craiova: România - Moldova 2-1, amical

(extremă stânga/Universitatea Craiova: România - Moldova 2-1, amical Claudiu Petrila (extremă stânga/Rapid): România - San Marino 7-1, preliminarii CM 2026

Mircea Lucescu nu are încă un pariu câștigător din Liga 1

Deocamdată, Mircea Lucescu nu are niciun jucător din Liga 1 care să se fi impus ca titular de drept la națională.

Singurul care a început să emită pretenții este Daniel Bîrligea, care concurează pentru postul său cu Denis Drăguș, fotbalist pentru care FRF a făcut apel la FIFA pentru reducerea suspendării și a putea fi disponibil la barajul cu Turcia.

În rest, niciun alt tricolor din Superliga nu a demonstrat până acum o anvergură internațională de nivel înalt.

Specialiștii și suporterii așteaptă ca în 2026 să se afirme definitiv tineri precum Louis Munteanu, transferat de CFR Cluj în MLS, la DC United, Ștefan Baiaram sau Alex Dobre.

Vlad Dragomir, descoperirea externă a lui „Il Luce”

Singurul jucător care a debutat sub comanda lui Mircea Lucescu și s-a înșurubat în primul „11” este stranierul Vlad Dragomir.

Mijlocașul de la Pafos (Cipru) a devenit titular în ultimele cinci meciuri ale naționalei din 2025, după ce selecționerul l-a scos din echipă pe Răzvan Marin.

Echipa standard și antrenorii sub care au debutat jucătorii

Formula de bază folosită de România în ultimele meciuri din 2025 este alcătuită din fotbaliști debutați la echipa națională în mandate diferite, sub comanda a patru selecționeri.

Iată cum arată echipa standard și antrenorii în mandatul cărora au fost lansați jucătorii:

Ionuț Radu (E. Iordănescu) - Rațiu (M. Rădoi), R. Drăgușin (E. Iordănescu), Burcă (M. Rădoi), Bancu (Contra) - Vl. Dragomir (M. Lucescu), I. Hagi (Contra), M. Marin (M. Rădoi) - Man (Contra), Bîrligea (E. Iordănescu), Mihăilă (Rădoi)

Alex Mitriță, niciodată titular, s-a retras după transferul în China

Un caz aparte l-a reprezentat Alexandru Mitriță, considerat cel mai bun jucător din Liga 1 în sezonul 2024-2025, dar pe care Mircea Lucescu nu l-a titularizat niciodată la echipa națională.

Lipsa unui rol clar și consistența în afara primului „11” au determinat decizia sa de a se retrage de la națională, la scurt timp după transferul de la Universitatea Craiova la Zhejiang FC din China.

25 de stranieri a convocat Mircea Lucescu la națională în perioada 2024-2025. Cei mai folosiți: Rațiu, Man, Burcă, Marius Marin, Drăguș și Răzvan Marin

Citește și

