Cât de oportun e faptul că Parlamentul României a votat proiectul prin care câștigătorii Cupei Campionilor 1986 vor încasa rente de la stat?

Tăiem beneficii de la militari, de la judecători, dar mai și dăm indemnizații de merit. Pentru cine? Pentru sportivi.

În principal pentru cei din echipa care, construită și sprijinită de sistemul comunist, a câștigat Cupa Campionilor în 1986.

Cine a fost mentorul acelui succes? Valentin Ceaușescu. N-ar merita și el o indemnizație?

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România continuă să fie o țară în care grija principală a unora e ca oamenii să trăiască asistați de stat. Parlamentul a votat astăzi legea prin care câștigătorii Cupei Campionilor, indiferent de sport, să primească o indemnizație de merit în cuantum de circa 6.200 de lei net lunar.

Privilegii atunci, indemnizații acum

Scopul principal al acestei legi a fost recompensarea celor care în 1986 au câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. Ulterior s-a extins către „toți câștigătorii unei Cupe a Campionilor la sporturi de echipă”. Dar targetul principal a fost Steaua ‘86.

De ce simte statul nevoia de a premia în prezent oameni care au avut parte la timpul respectiv de privilegii la care alți cetățeni nici nu visau? Decizia statului de a le acorda acum o pensie în plus pare cel puțin discutabilă.

Pentru ceea ce au făcut atunci au primit cu vârf și îndesat la acea vreme. Grade în Armată (decise din pix, că așa erau timpurile), prime, salarii imense, produse aduse din Occident la fiecare deplasare și trecute prin vamă mai ușor chiar și decât azi. În cazul Stelei, toate aceste privilegii supravegheate și protejate de Valentin Ceaușescu.

Fiul dictatorului era cel care decidea totul în acele vremuri. Cetățenii o duceau rău, foarte rău, nici măcar bancurile nu erau permise, totul era raționalizat, dar fotbaliștii, mai ales cei de la Steaua și Dinamo, aveau paradisul lor. Creat de Valentin Ceaușescu sau, după caz, de Securitate.

Valentin, același merit ca Loți, Tudorel, Piți

Steaua era la acel moment o oază de Occident. Jucătorii nu simțeau sub nici o formă comunismul!

Valentin a creat o mare echipă, care a început să bifeze rezultate importante și pe plan extern, totul culminând cu câștigarea Cupei Campionilor. Dar sacrificiile din spatele acestei performanțe oare nu mai contează astăzi?

Jucători luați cu japca, împotriva voinței cluburilor de care aparțineau, arbitri constrânși prin diverse metode să fie favorabili roș-albaștrilor, trofeu câștigat la „masa verde”, deși Steaua se retrăsese de pe teren.

În plus, dacă erai prieten cu Valentin, primeai dreptul de a pleca să joci afară la finalul anilor '80 - vezi cazurile Boloni, Pițurcă, Tudorel Stoica. Nu erai prieten și, totuși, plecai? Ei, atunci erai declarat trădător de țară și scos din cărțile de istorie a fotbalului, cum a pățit Marcel Răducanu după fuga în Germania.

Astăzi, statul român votează pentru indemnizații de merit acordate unor fotbaliști care, da!, au făcut performanță imensă, dar au și profitat din plin de pe urma unui sistem odios, care la rândul lui a rulat pe spatele românilor. Și acum, tot românii vor plăti și aceste rente viagere.

Valentin Ceaușescu nu merită și el indemnizație?

Dar dacă acei fotbaliști merită indemnizații de merit, Valentin Ceaușescu de ce n-ar merita și el? Steaua fără Valentin n-ar fi fost niciodată câștigătoare de Cupa Campionilor, o spun chiar jucătorii acelei mari echipe.

El a avut un rol esențial, poate cel mai important în acel succes formidabil. N-a jucat pe teren, dar a jucat în culise, acolo unde le-a asigurat spatele lui Boloni, Tudorel, Pițurcă și celorlalți jucători.

Nu e aproape nici o diferență între aportul jucătorilor și al lui Valentin în acel parcurs de acum 40 de ani.

De fapt, când ajungem să ne întrebăm dacă fiul lui Ceaușescu ar merita și el o rentă viageră, la fel ca Iovan și Lăcătuș, abia atunci realizăm că votul de astăzi din Parlament necesita o dezbatere mai amplă.

Serios acum, câte privilegii mai trebuie acordate unor sportivi care au fost oricum răsfățați în vremea lor de glorie, când românii sufereau în frig și foame?

P. S. O altă beneficiară a votului de azi va fi CSM București, câștigătoare de CCE în 2016. Handbalistele române vor lua și ele rente viagere, după ce la acea vreme au încasat salarii uriașe din bani publici. Să tot fii sub aripa statului!