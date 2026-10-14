Diagnosticat cu cancer la 33 de ani Mesajul postat de cunoscutul pilot britanic Jack Harvey: „Să luptăm!” 

Pilotul britanic Jack Harvey, în vârstă de 33 de ani, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer.

Sportivul a făcut publică informația printr-un mesaj pe rețelele sociale.

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Harvey nu a dezvăluit tipul de cancer cu care a fost diagnosticat.

Jack Harvey, diagnosticat cu cancer la 33 de ani

Potrivit publicației The Sun, pilotul primește îngrijiri medicale și a mulțumit familiei, prietenilor și organizațiilor din motorsport care îl susțin în această perioadă.

În declarația sa, britanicul a făcut referire la dificultățile întâmpinate de-a lungul carierei și la eforturile depuse pentru a obține noi oportunități de a concura. El a precizat că obiectivele sale pentru sezonul 2027 rămân neschimbate.

Harvey intenționează să fie prezent la etapa de deschidere a sezonului IndyCar, programată la St. Petersburg, în Florida, și să participe la Indianapolis 500, cursă care se desfășoară în luna mai.

Iată mesajul integral:

„Întreaga mea carieră a fost despre lupta pentru ceea ce urmează. Următoarea oportunitate. Următoarea șansă de a-mi demonstra valoarea. Următoarea ocazie de a mă întoarce la volan și de a arăta de ce sunt capabil.

Au existat momente în care drumul înainte era clar și multe altele în care nu era deloc limpede. A trebuit să-mi câștig oportunitățile, să lupt pentru a le păstra și să învăț cum să merg mai departe atunci când lucrurile nu se desfășurau așa cum planificasem.

Dar, în tot acest timp, nu am încetat niciodată să cred că există ceva pentru care merită să lupți.

Viața mi-a adus acum o nouă luptă la ușă. Am fost diagnosticat recent cu cancer.

Obiectivele mele pentru 2027 nu s-au schimbat. Îmi propun să fiu pe grila de start la St. Pete și să mă urc din nou într-o mașină de curse în luna mai, în pregătirea pentru Indianapolis 500.

Beneficiez de îngrijire medicală excelentă și de sprijinul celor din jurul meu, al familiei, prietenilor, echipei DRR, FOX, INDYCAR și al multor altora.

Nu am dat niciodată înapoi în fața unei provocări în viața mea, iar această situație nu va fi diferită.

Așadar…

Să luptăm! 💪”

Echipa Dreyer & Reinbold Racing a transmis, la rândul său, un mesaj public de susținere și a solicitat respectarea vieții private a pilotului în perioada în care acesta se concentrează asupra sănătății și recuperării sale.

Cariera lui Jack Harvey

Născut pe 15 aprilie 1993, în Anglia, Jack Harvey și-a construit cariera în competițiile de monoposturi. În 2012, a câștigat campionatul britanic de Formula 3, rezultat care i-a consolidat poziția printre piloții britanici promițători ai generației sale.

Ulterior, a concurat în seriile de dezvoltare din Statele Unite, unde a devenit de două ori vicecampion în Indy Lights, competiția cunoscută în prezent sub numele de INDY NXT. Aceste rezultate i-au facilitat trecerea în IndyCar, principala competiție americană de monoposturi.

Harvey a debutat în IndyCar în 2017, la Indianapolis 500. În anii următori, a concurat pentru mai multe echipe, printre care Meyer Shank Racing, Rahal Letterman Lanigan Racing și Dale Coyne Racing. Cel mai bun rezultat al său la Indianapolis 500 a fost locul al nouălea, obținut în 2020.

Potrivit statisticilor publicate de IndyCar, Harvey a acumulat 95 de starturi în campionat. Experiența sa include participări la unele dintre cele mai importante curse de monoposturi din Statele Unite, în special la Indianapolis 500.

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