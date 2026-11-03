Lamine Yamal (19 ani) l-a depășit pe Kylian Mbappe (27 de ani) și a devenit jucătorul sub 20 de ani cu cele mai multe reușite din istoria Ligii Campionilor.

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Starul Barcelonei a avut nevoie de doar 8 minute pentru a marca în confruntarea cu Aston Villa. Yamal a profitat de un cadou oferit de Joao Gomes.

FOTO. Lamine Yamal a doborât recordul lui Mbappe

După o repunere scurtă din 6 metri, jucătorii lui Hansi Flick au declanșat un presing avansat, iar fotbalistul brazilian a ales să nu degajeze mingea.

Gomes a încercat o pasă în flancul stâng, dar Lamine a fost atent și a interceptat.

După o fentă scurtă, Yamal și-a creat spațiu în interiorul careului și a șutat puternic, fără să-i ofere portarului Suzuki vreo șansă de a interveni.

Lamine Yamal, sezon de senzație

Lamine a marcat în ultimul meci jucat de „catalani” în Liga Campionilor, scor 2-4, cu PSG și a egalat recordul deținut de starul francez al lui Real Madrid.

Înainte de etapa #4 din faza principală a Ligii Campionilor, Yamal și Mbappe aveau câte 13 goluri marcate înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani. Podiumul este completat de Erling Haaland (26 de ani), starul lui Manchester City, cu 10 reușite.

Lamine are un moral excelent. În ultima partidă de campionat, Barcelona s-a impus în fața celor de la Alaves, scor 6-1, iar spaniolul a contribuit direct la trei dintre golurile catalanilor, reușind o „dublă” și oferind o pasă decisivă.

A fost pentru a cincea oară în acest sezon când puștiul minune al catalanilor a participat la trei goluri marcate de echipa sa.

12 goluri și 11 pase decisive are Yamal în 14 meciuri jucate în acest sezon în toate competițiile pentru Barcelona

Topul jucătorilor cu cele mai multe goluri în Liga Campionilor înainte de a împlini 20 de ani

Lamine Yamal - 14 goluri Kylian Mbappe - 13 goluri Erling Haaland - 10 goluri Jude Bellingham, Karim Benzema, Patrick Kluivert și Raul - 6 goluri

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