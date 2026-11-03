Clauză anti-Hamilton Situație complicată la Ferrari! Surpriza din contractul lui Leclerc

Lewis Hamilton (41 de ani) și-ar dori reguli interne clare pentru duelurile directe dintre piloții echipei, după incidentul din Marele Premiu al Mexicului.

Planul ar avea însă un obstacol neașteptat: o clauză surpriză în contractul lui Charles Leclerc (29 de ani).

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Cei doi piloți Ferrari se aflau duminică în fruntea cursei când, imediat după start, au fost la un pas de accident. Monegascul l-a atacat pe britanic, iar amândoi au ieșit în decor. Lewis a reacționat dur după cursă.

Situație complicată la Ferrari! Surpriza din contractul lui Leclerc

„Trebuie să avem niște discuții serioase în culise, sigur. Cred că esențial de reținut, lucru care poate ține de vârstă, este că fiecare decizie pe care o iei în mașină îi afectează pe toți oamenii care muncesc în spate pentru întreaga echipă.

Munca în echipă face parte din job-ul nostru și din contractul nostru. Am fi putut face asta cu ușurință azi. Asta va continua dacă nu se iau măsuri, dacă nu are loc o discuție reală, profundă, serioasă. Deci nu ar trebui să se mai întâmple de acum încolo”, a spus Hamilton, pentru PA Media.

Britanicul vrea reguli clare pentru confruntările de pe circuit cu Leclerc. Practic, Ferrari ar trebui să copieze „papaya rules”, regulamentul intern al rivalei McLaren pentru duelurile dintre Oscar Piastri și Lando Norris, cărora nu li se mai permit dueluri la limită.

Marea problemă ar fi că Leclerc ar avea în contract o clauză care ar bloca tocmai acest lucru. Jurnalistul Marc Limacher a dezvăluit pe Twitter detaliile: „Înțeleg că Charles Leclerc ar avea în contract, din 2020, o clauză preferențială de echitate (sportivă și tehnică). Asta ar împiedica stabilirea unor reguli de angajament scrise”.

Hamilton l-a atacat pe Leclerc

Ulterior, Hamilton a lansat noi „săgeți” către colegul său, comparând situația cu duelurile monegascului cu Sainz.

„Înainte să vin la echipa asta, când eram la Mercedes, am urmărit și am văzut lupta dintre Charles și Carlos Sainz timp de mai multe curse. Se băteau atât de tare încât cel aflat în față a luat avans, iar ei aveau ritmul necesar să câștige cursa.

Dar e un lucru când se întâmplă asta pentru locurile 4 și 5 și cu totul altceva când e vorba de locurile 1 și 2, iar pierzi victoria. Asta contează enorm.

Omul are 28 de ani, așa că nu cred că e o chestiune de vârstă. Cred că e o chestiune de mentalitate. Merge pe ideea de totul sau nimic: ori câștig eu, ori niciunul. Nu ar trebui să fie așa. Ar trebui să luăm acel dublu, pentru că tot e o senzație bună.

La Silverstone aș fi putut să merg kamikaze pe el, să-l scot de pe pistă și să pierdem victoria, dar în loc de asta a ieșit locul 1 și 3.

Pentru mine, sunt bucuros ca echipa să fi trăit asta. Dar sper că vom lucra spre un mediu de lucru mai bun în viitor”, a spus Hamilton, pentru Sky Sports.

Piloții Ferrari, aproape de coliziune

Marele Premiu al Mexicului a început cu un incident imediat după start între piloții Ferrari. Lewis Hamilton, plecat din pole-position, a condus în primele viraje. Charles Leclerc a venit tare din spate, l-a depășit pe George Russell și l-a atacat apoi pe colegul său.

Cei doi piloți Ferrari au fost foarte aproape de coliziune și au ieșit în decor. Leclerc a revenit pe circuit pe primul loc, în timp ce Hamilton a fost depășit de Max Verstappen.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Stewarzii au analizat incidentul și au avut nevoie de 13 tururi pentru a da un verdict. Decizia finală a fost o penalizare de 5 secunde pentru Leclerc, pentru că a părăsit circuitul și a obținut un avantaj.

Clasamentul MP al Mexicului

M. Verstappen (Red Bull) L. Hamilton (Ferrari) K. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) L. Norris (McLaren) G. Russell (Mercedes) O. Piastri (McLaren) F. Colapinto (Alpine) L. Lawson (Racing Bulls) P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

K. Antonelli (Mercedes) - 380 M. Verstappen (Red Bull) - 261 L. Hamilton (Ferrari) - 259 G. Russell (Mercedes) - 250 C. Leclerc (Ferrari) - 245 L. Norris (McLaren) - 221 O. Piastri (McLaren) - 150 I. Hadjar (Racing Bulls) - 105 L. Lawson (Racing Bulls) - 79 P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

Mercedes - 630 Ferrari - 504 Red Bull - 380 McLaren - 371 Racing Bulls - 104 Alpine - 74 Haas - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac - 0

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