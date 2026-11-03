Surpriza Steaua - Dinamo! Derby-ul din Liga 2, aproape aceeași audiență TV cu AC Milan - Inter, dar dublu față de Bayern - Dortmund +23 foto
Meciul ultimelor zile care a atras cei mai mulți telespectatori a fost U Cluj - FCSB 1-0, disputat luni seară
Liga 2

Surpriza Steaua - Dinamo! Derby-ul din Liga 2, aproape aceeași audiență TV cu AC Milan - Inter, dar dublu față de Bayern - Dortmund

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 16:26
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 16:44
  • Meciul ultimelor zile care a atras cei mai mulți telespectatori a fost U Cluj - FCSB 1-0, disputat luni seară
  • Steaua - Dinamo, din Liga secundă a avut de 3 ori mai mulți privitori decât Juventus - Napoli și a fost aproape egal cu Derby della Madonnina
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Un meci de Liga 2 din România, între două formații aflate în subsolul clasamentului, a reușit să facă audiență TV aproape cât derby-ul ultimei etape din Serie A, AC Milan - Inter. E vorba despre meciul CSA Steaua - CS Dinamo, disputat în ultima etapă a ligii secunde.

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Confruntarea între cele două echipe departamentale, deținute MApN versus MAI, s-a jucat vineri seară, cu începere de la ora 18:00, cu Steaua gazdă, pe stadionul din Ghencea. Meciul a fost transmis în direct pe canalul principal al celor două televiziuni care dețin drepturile de imagine și în Liga 1, dar și în Spania și Italia: Digi Sport și Prima Sport.

Confruntarea a fost una extrem de slabă calitativ, urmărită din tribune de puțin peste 3.000 de spectatori, însă a reușit să producă o surpriză în privința audienței TV. Conform datelor de monitorizare, pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, Digi și Prima au adunat 1,15% puncte de rating.

Comparativ, derby-ul Italiei, programat sâmbătă seara, în prime-time, AC Milan - Inter 3-1, difuzat tot pe canalul principal de ambele televiziuni, a produs aproape același nivel de interes: rating doar puțin mai mare mai exact 1,23%. În schimb, în disputa cu un alt meci de mare tradiție din Serie A, Juventus - Napoli 2-0, care s-a jucat duminică seara, de la 21:45, partida Steaua - Dinamo a avut de peste 3 ori mai mulți privitori. Juve - Napoli a strâns doat 0,33% rating.

Față de derby-ul din Bundesliga, Bayern Munchen - Borussia Dortmund 2-2, disputat sâmbătă, Steaua - Dinamo a avut aproape dublu rating. Totuși, întâlnirea de la Munchen s-a suprapus în marea ei majoritate cu meciul Petrolul - CFR.

Chiar și într-o comparație cu jocurile din Liga 1, de această dată, CSA Steaua - CS Dinamo a stat bine. Dacă în sezonul trecut, meciul nu rivaliza nici măcar cu o confruntare de genul celei dintre Csikszereda - Metaloglobus, acum întâlnirea din Ghencea a reușit să depășească două meciuri: Corvinul - FC Argeș, jucat sâmbătă după-amiază și Voluntari - Farul, de luni.

Steaua - Dinamo versus câteva din jocurile din weekend, la nivel de audiență TV:

MeciScorAudiență
U Cluj - FCSB1-04,9
Dinamo - UTA2-03
Craiova - Botoșani2-12
Petrolul - CFR1-11,9
Rapid - Csikszereda2-01,7
Oțelul - Sepsi1-11,3
AC Milan - Inter3-11,23
Steaua - Dinamo0-01,15
Corvinul - FC Argeș2-00,83
Voluntari - Farul1-20,81
Barcelona - Alaves6-10,64
Santander - Real Madrid0-30,63
Bayern - Dortmund2-20,62
Juventus - Napoli2-00,33
Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (23 imagini)

Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Steaua - CS Dinamo, meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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