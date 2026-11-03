Surpriza Steaua - Dinamo! Derby-ul din Liga 2, aproape aceeași audiență TV cu AC Milan - Inter, dar dublu față de Bayern - Dortmund

- Meciul ultimelor zile care a atras cei mai mulți telespectatori a fost U Cluj - FCSB 1-0, disputat luni seară
- Steaua - Dinamo, din Liga secundă a avut de 3 ori mai mulți privitori decât Juventus - Napoli și a fost aproape egal cu Derby della Madonnina
Un meci de Liga 2 din România, între două formații aflate în subsolul clasamentului, a reușit să facă audiență TV aproape cât derby-ul ultimei etape din Serie A, AC Milan - Inter. E vorba despre meciul CSA Steaua - CS Dinamo, disputat în ultima etapă a ligii secunde.
Confruntarea între cele două echipe departamentale, deținute MApN versus MAI, s-a jucat vineri seară, cu începere de la ora 18:00, cu Steaua gazdă, pe stadionul din Ghencea. Meciul a fost transmis în direct pe canalul principal al celor două televiziuni care dețin drepturile de imagine și în Liga 1, dar și în Spania și Italia: Digi Sport și Prima Sport.
Confruntarea a fost una extrem de slabă calitativ, urmărită din tribune de puțin peste 3.000 de spectatori, însă a reușit să producă o surpriză în privința audienței TV. Conform datelor de monitorizare, pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, Digi și Prima au adunat 1,15% puncte de rating.
Comparativ, derby-ul Italiei, programat sâmbătă seara, în prime-time, AC Milan - Inter 3-1, difuzat tot pe canalul principal de ambele televiziuni, a produs aproape același nivel de interes: rating doar puțin mai mare mai exact 1,23%. În schimb, în disputa cu un alt meci de mare tradiție din Serie A, Juventus - Napoli 2-0, care s-a jucat duminică seara, de la 21:45, partida Steaua - Dinamo a avut de peste 3 ori mai mulți privitori. Juve - Napoli a strâns doat 0,33% rating.
Față de derby-ul din Bundesliga, Bayern Munchen - Borussia Dortmund 2-2, disputat sâmbătă, Steaua - Dinamo a avut aproape dublu rating. Totuși, întâlnirea de la Munchen s-a suprapus în marea ei majoritate cu meciul Petrolul - CFR.
Chiar și într-o comparație cu jocurile din Liga 1, de această dată, CSA Steaua - CS Dinamo a stat bine. Dacă în sezonul trecut, meciul nu rivaliza nici măcar cu o confruntare de genul celei dintre Csikszereda - Metaloglobus, acum întâlnirea din Ghencea a reușit să depășească două meciuri: Corvinul - FC Argeș, jucat sâmbătă după-amiază și Voluntari - Farul, de luni.
Steaua - Dinamo versus câteva din jocurile din weekend, la nivel de audiență TV:
|Meci
|Scor
|Audiență
|U Cluj - FCSB
|1-0
|4,9
|Dinamo - UTA
|2-0
|3
|Craiova - Botoșani
|2-1
|2
|Petrolul - CFR
|1-1
|1,9
|Rapid - Csikszereda
|2-0
|1,7
|Oțelul - Sepsi
|1-1
|1,3
|AC Milan - Inter
|3-1
|1,23
|Steaua - Dinamo
|0-0
|1,15
|Corvinul - FC Argeș
|2-0
|0,83
|Voluntari - Farul
|1-2
|0,81
|Barcelona - Alaves
|6-1
|0,64
|Santander - Real Madrid
|0-3
|0,63
|Bayern - Dortmund
|2-2
|0,62
|Juventus - Napoli
|2-0
|0,33