Surpriza Steaua - Dinamo! Derby-ul din Liga 2, aproape aceeași audiență TV cu AC Milan - Inter, dar dublu față de Bayern - Dortmund

Meciul ultimelor zile care a atras cei mai mulți telespectatori a fost U Cluj - FCSB 1-0, disputat luni seară

Steaua - Dinamo, din Liga secundă a avut de 3 ori mai mulți privitori decât Juventus - Napoli și a fost aproape egal cu Derby della Madonnina

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Un meci de Liga 2 din România, între două formații aflate în subsolul clasamentului, a reușit să facă audiență TV aproape cât derby-ul ultimei etape din Serie A, AC Milan - Inter. E vorba despre meciul CSA Steaua - CS Dinamo, disputat în ultima etapă a ligii secunde.

Confruntarea între cele două echipe departamentale, deținute MApN versus MAI, s-a jucat vineri seară, cu începere de la ora 18:00, cu Steaua gazdă, pe stadionul din Ghencea. Meciul a fost transmis în direct pe canalul principal al celor două televiziuni care dețin drepturile de imagine și în Liga 1, dar și în Spania și Italia: Digi Sport și Prima Sport.

Confruntarea a fost una extrem de slabă calitativ, urmărită din tribune de puțin peste 3.000 de spectatori, însă a reușit să producă o surpriză în privința audienței TV. Conform datelor de monitorizare, pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, Digi și Prima au adunat 1,15% puncte de rating.

Comparativ, derby-ul Italiei, programat sâmbătă seara, în prime-time, AC Milan - Inter 3-1, difuzat tot pe canalul principal de ambele televiziuni, a produs aproape același nivel de interes: rating doar puțin mai mare mai exact 1,23%. În schimb, în disputa cu un alt meci de mare tradiție din Serie A, Juventus - Napoli 2-0, care s-a jucat duminică seara, de la 21:45, partida Steaua - Dinamo a avut de peste 3 ori mai mulți privitori. Juve - Napoli a strâns doat 0,33% rating.

Față de derby-ul din Bundesliga, Bayern Munchen - Borussia Dortmund 2-2, disputat sâmbătă, Steaua - Dinamo a avut aproape dublu rating. Totuși, întâlnirea de la Munchen s-a suprapus în marea ei majoritate cu meciul Petrolul - CFR.

Chiar și într-o comparație cu jocurile din Liga 1, de această dată, CSA Steaua - CS Dinamo a stat bine. Dacă în sezonul trecut, meciul nu rivaliza nici măcar cu o confruntare de genul celei dintre Csikszereda - Metaloglobus, acum întâlnirea din Ghencea a reușit să depășească două meciuri: Corvinul - FC Argeș, jucat sâmbătă după-amiază și Voluntari - Farul, de luni.

Steaua - Dinamo versus câteva din jocurile din weekend, la nivel de audiență TV:

Meci Scor Audiență U Cluj - FCSB 1-0 4,9 Dinamo - UTA 2-0 3 Craiova - Botoșani 2-1 2 Petrolul - CFR 1-1 1,9 Rapid - Csikszereda 2-0 1,7 Oțelul - Sepsi 1-1 1,3 AC Milan - Inter 3-1 1,23 Steaua - Dinamo 0-0 1,15 Corvinul - FC Argeș 2-0 0,83 Voluntari - Farul 1-2 0,81 Barcelona - Alaves 6-1 0,64 Santander - Real Madrid 0-3 0,63 Bayern - Dortmund 2-2 0,62 Juventus - Napoli 2-0 0,33

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