„Au jucat tiki-taka”  Marius Șumudică, dat pe spate de prestația lui Ulsan HD : „În Liga 1, s-ar bate la câștigarea titlului”

După eșecul înregistrat de Rapid în amicalul cu Ulsan HD, scor 1-2, Marius Șumudică (53 de ani) s-a declarat impresionat de jocul simplu al campioanei din Coreea de Sud.

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 13, dintr-un penalty transformat de Aaron Boupendza.

Până la finalul primei reprize, coreenii au reușit să marcheze două goluri și să întoarcă rezultatul.

La pauză, Șumudică a efectuat 10 schimbări, însă jucătorii intrați pe parcurs nu au adus niciun plus echipei din Grant, iar tabela de marcaj a rămas intactă.

Marius Șumudică, dat pe spate de jocul sud-coreenilor: „Au jucat un tiki-taka”

La finalul partidei din Dubai, Șumudică s-a declarat impresionat de stilul de joc al sud-coreenilor.

„Am întâlnit o echipă foarte bună, o echipă avansată, din punctul meu de vedere. Ei se pregătesc pentru Champions League-ul Asiei. Vor fi prezenți la Cupa Mondială a Cluburilor.

A fost un amical tare. Nu îmi aduc aminte, în cariera mea, o echipă care să joace atât de simplu, să joace atât de disciplinat și să paseze atât de bine.

Eu, în 90 de minute, nu am văzut un jucător care să facă o greșeală din punct de vedere tehnic. Au avut intensitate.

Pentru noi mai sunt chestiuni de pus la punct, dar nu trebuie să ne raportăm la un meci de genul acesta. Am întâlnit un adversar puternic. În repriza a doua am arătat mai bine. Important e că am ieșit fără accidentări și ne-am dat seama ce mai avem de îmbunătățit.

Am avut și noi ceva pe acolo, dar, una peste alta, cred că e un rezultat corect și trebuie să muncim mai mult. Tiki-taka au jucat sud-coreenii. Nu făceau mai mult de două atingeri. Tot timpul aveau soluții. E o echipă foarte bine lucrată. Sunt de trei ani la rând campionii Coreei de Sud. La noi, în campionat, cu siguranță s-ar bate la câștigarea titlului”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Cristi Săpunaru, lăudat de Marius Șumudică

Antrenorul l-a lăudat pe Cristi Săpunaru pentru modul profesionist în care se pregătește veteranul din lotul Rapidului:

„Săpunaru e căpitanul echipei. Vom vedea. Mai e și mâine un meci. Cei care au jucat azi în repriza a doua vor juca mâine, la început. Nu sunt încă decis la formula de bază. Dacă el se pregătește și face antrenamentele bine, vom vedea”.

La final, antrenorul de 53 de ani a prefațat meciul cu Shanghai, campioana Chinei, care va avea loc miercuri, de la 15:00:

„Cred că va fi mai greu cu Shanghai. I-au bătut cu 3-1 pe Ulsan HD La Shanghai a jucat Oscar.

Sunt echipe bune, echipe care câștigă campionate în țările lor. A fost un test util. Terenul a fost unul bun, vremea OK. Mai avem de lucrat. Luni, la ora meciului (n.r. - etapa 22 din Liga 1, Rapid - Poli Iași, de la 20:00), trebuie să fim în cea mai bună formă”.

În acest moment, Rapid ocupă locul 8 în clasamentul Ligii 1, cu 29 de puncte, din 21 de etape.