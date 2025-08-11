Drăgușin, interviu de la Londra  Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu” » Ce spune despre CM 2026 +6 foto
Radu Drăgușin FOTO: IMAGO
Drăgușin, interviu de la Londra Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu" » Ce spune despre CM 2026

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 11.08.2025, ora 19:14
Actualizat: 11.08.2025, ora 19:14

Drăgușin „s-a rupt” în luna ianuarie, verdictul fiind unul crunt: ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. Fotbalistul naționalei ar urma să revină pe teren în această toamnă.

Radu Drăgușin, despre procesul de recuperare: „Este un proces foarte dificil”

Fundașul celor de la Tottenham a vorbit despre procesul de recuperare, dar și despre susținerea pe care a primit-o în cea mai grea perioadă a carierei.

„Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un moment bun din punct de vedere fizic și mental. Abia aștept să revin pe teren.

Nu știu cât va mai dura recuperarea, sunt în ultima fază, dar este cea mai de durată. Știu că mai am puțin, dar sunt conștient că nu trebuie să mă grăbesc pentru că este un proces dificil.

Eu am sperat până în ultimul moment că nu va fi o accidentare serioasă, deși mi-am dat seama că este ceva grav pentru că era o senzație pe care n-am mai simțit-o niciodată. S-a dovedit a fi cel mai grav scenariu. A fost dificil până m-am obișnuit și am acceptat ceea ce s-a întâmplat.

Am primit foarte multe mesaje, atât din partea fanilor lui Tottenham, cât și din partea suporterilor naționalei. Le sunt foarte recunoscător.

Colegii de la lot mi-au dat mesaje, am creat o familie acolo și chiar mi-au fost alături. De fiecare dată când au fost meciuri am încercat să fiu prezent pe stadion și să îi susțin”, a declarat Radu Dăgușin, pentru FRF TV.

Radu Drăgușin, accidentat de Boxing Day în Nottingham Forest - Tottenham. Foto: captură Prima Sport
Radu Drăgușin, accidentat de Boxing Day în Nottingham Forest - Tottenham. Foto: captură Prima Sport

Radu Drăgușin, despre echipa națională: „Putem să ne calificăm la Mondial”

Internaționalul român spune că naționala se poate califica la CM 2026, chiar dacă „tricolorii” au doar șase puncte după primele patru meciuri disputate în preliminarii.

„A fost greu să văd meciurile echipei naționale din tribună. E dificil să ști că nu poți să ajuți în niciun fel echipa, dar am încercat să pun și eu umărul cu ce am putut.

Eu sunt de părere că putem să ne calificăm. Mai avem 4 meciuri, n-avem nimic de pierdut. Trebuie să abordăm fiecare meci cu determinare, ambiție și credință că putem face lucruri bune împreună. Sunt sigur că vom reuși.

Nu mă gândesc la cifre, vreau să demonstrez pe teren. Nu mă reprezintă cifrele, toată viața am încercat să fiu corect, fără să dau un exemplu prost. Mereu am vrut să țin ștacheta sus”, a mai adăugat Radu Drăgușin.

