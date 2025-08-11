Coman se aliază cu Șucu și Rotaru Președintele de la FC Argeș e pregătit să-i ia locul lui Gino Iorgulescu: „Un precedent periculos!”

Dani Coman (46 de ani), președintele clubului FC Argeș, s-a revoltat și el împotriva șefului LPF, Gino Iordănescu (69 de ani).

FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

Iorgulescu a luat decizia la cererea lui Becali, iar Dan Șucu și Mihai Rotaru îl acuză pe președintele LPF că o favorizează pe FCSB în detrimentul celorlalte echipe din Superligă.

Dani Coman: „E o decizie care creează un precedent periculos”

Și Dani Coman crede că Iorgulescu a făcut o greșeală când a ales să schimbe regulamentul în plin sezon. Președintele celor de la FC Argeș a declarat că această schimbare ar putea crea un precedent.

„Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului , a declarat Dani Coman, conform gsp.ro.

Întrebat dacă această decizie este o favoare pentru FCSB, Coman a răspuns: „Nu discut despre asta, nici nu mă interesează, doar remarc faptul că, prin această decizie, se creează un precedent periculos. După același scenariu, ar putea să mai apară oricând și alte schimbări pe parcursul campionatului”

Dani Coman, pregătit să-i ia locul lui Gino Iorgulescu la șefia LPF

Totodată, Coman a declarat că este interesat să preia frâiele LPF, peste doi ani, atunci când vor avea loc noi alegeri.

„Până la finalul mandatului, trebuie să-l respectăm pe actualul președinte. La momentul respectiv, dacă voi considera că sunt capabil să conduc Liga, să aduc un plus fotbalului românesc, da, voi candida.

Aș fi pregătit în orice moment pentru președinția LPF, fiindcă sunt multe lucruri care pot fi dezvoltate. Dar prefer să nu intru acum în detalii, cu exemple, din respect față de Gino și din dorința de a nu isca acum polemici”, a concluzionat Dani Coman.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport