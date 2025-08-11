Probleme mari pentru FCSB! Încă un jucător esențial a ieșit din calcule pentru returul cu Drita » Diagnosticul medicilor

- Viața lui Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, s-a complicat și mai mult înainte de partida retur cu Drita din turul trei preliminar al Europa League. Nu se va putea baza pe un jucător esențial din apărarea campioanei.
- Drita - FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma voyo.ro.
Problemele de lot continuă pentru cei de la FCSB, Elias Charalambous fiind nevoit să găsească o soluție de avarie acoperirea postului de fundaș stânga.
Risto Radunovic nu va juca în meciul cu Drita din Europa League
Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, fundașul muntenegrean Risto Radunovic a efectuat luni o serie de investigații, iar rezultatul este cel de care se temea toată lumea la echipă: pubalgie.
Astfel, Radunovic se va alătura listei de absenți pentru returul din Kosovo, pe lângă Denis Alibec și Florin Tănase.
Despre situația în care se află fundașul lateral al campioanei, GOLAZO.ro a scris și anterior.
FCSB va merge în Kosovo cu un avantaj de un gol, după ce s-a impus în tur, scor 3-2, pe Arena Națională.
Cum ar putea arăta FCSB cu Drita:
- Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
Galerie foto (74 imagini)
Dacă va trece de campioana din Kosovo, FCSB se va duela în play-off-ul Europa League cu scoțienii de la Aberdeen.
Programul FCSB până la finalul lunii august:
- 14 august: Drita (deplasare - Europa League, turul 3 preliminar, manșa retur)
- 17 august: Rapid (deplasare - Liga 1, etapa 6)
- 21 august: tur play-off Europa League/Conference League
- 24 august: FC Argeș (acasă - Liga 1, etapa 7)
- 28 august: retur play-off Europa League/Conference League
- 31 august: CFR Cluj (deplasare - Liga 1, etapa 8)