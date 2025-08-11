Oțelul - Rapid 1-1 Giuleștenii rămân neînvinși după 5 etape în Liga 1 +6 foto
Oțelul - Rapid FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Oțelul - Rapid 1-1 Giuleștenii rămân neînvinși după 5 etape în Liga 1

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 23:33
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 23:33
  • Oțelul - Rapid 1-1. Elevii lui Costel Gâlcă au plecat cu un punct de la Galați.
  • Rapid rămâne pe locul 2 în Liga 1, la capătul primelor 5 etape, cu 11 puncte.

Partida a început cu încercări multiple ale ambelor formații de a pune probleme la cele două porți, însă fără multe faze periculoase pentru cei doi goalkeeperi.

În minutul 33, Andrei Ciobanu a reușit să deschidă scorul cu un șut pe jos la colțul lung, după o respingere în față a lui Stolz.

Șase minute mai târziu, veștile proaste au continuat pentru Gâlcă, Hromada ieșind accidentat de pe teren, iar Gojkovic a intrat în locul său.

Repriza secundă a adus un asalt al giuleștenilor la poarta Oțelului, încă din primele minute.

Dur-Bozoancă a avut câteva intervenții incredibile la șuturile lui Dobre, Christensen și Gojkovic, însă în minutul 60, la o fază a aceluiași Dobre, nu a mai putut interveni.

Atacantul Rapidului a făcut o cursă senzațională pe partea stângă, a driblat în careu și a trimis la colțul scurt, pe lângă portar.

Oțelul a încercat pe final să pună probleme, însă fără să reușească să mai marcheze.

Oțelul - Rapid 1-1

  • A marcat: Ciobanu (33) / Dobre (60)

Final de meci.

Min. 90+1 - Ies Borza și Christensen, intră El Sawy și Blazek.

Min. 88 - Iese Patrick, intră Trif.

Min. 68 - Intră Andrezinho, iese Ciobanu.

Min. 60 - Gol Rapid! Alex Dobre restabilește egalitatea după o cursă senzațională pe partea stângă, finalizată cu un șut la colțul scurt, pe lângă portar.

Min. 53 - O nouă intervenție senzațională a lui Dur-Bozoancă. Portarul a scos mingea lui Gojkovic, după un șut în forță de la marginea careului.

Min. 49 - O nouă ocazie imensă a Rapidului! Dur-Bozoancă intervine incredibil la șutul în forță a lui Christensen.

Min. 48 - Ocazie mare pentru Dobre, care a șutat de la 20 de metri, iar mingea, deviată de Zivulic, a trecut foarte aproape de poartă.

Min. 46 - A început repriza a doua.

Schimbare la pauză: Iese Micovschi, intră Hazrollaj.

Pauză la Galați.

Min. 39 - Iese Hromada accidentat, intră Gojkovic.

Min. 33 - Gol Oțelul! Andrei Ciobanu deschide scorul cu un șut pe jos la colțul lung, după o respingere în față a lui Stolz.

Min. 25 - Ambele echipe încearcă să găsească spații în defensiva adversă, însă fără foarte multe faze periculoase până acum.

Min. 11 - Galben pentru Kazu.

Min. 1 - A început meciul.

Oțelul - Rapid, echipele de start

  • Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Ciobanu – Patrick, Paulinho, Bană
  • Rezerve: Popescu, Ursu, Rus, Trif, Neicu, Bonilla, Frunză, Postelnicu, Sandu, Lopes, D. Neicu, Bordun
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Keita, Hromada – Dobre, Christensen, Micovschi – Baroan
  • Rezerve: Aioani, Briciu, Blazek, Bădescu, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Hazrollaj, Jambor, Koljic
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Bîrdeș Romică și Ilinica Cristian Daniel. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Călin Iulian
  • Stadion: Oțelul (Galați)

Laszlo Balint: „Nivelul nostru nu a fost cel pe care îl așteptăm”

Ultima victorie în campionat a gazdelor din această etapă datează din 1 septembrie 2014, când Oţelul a învins Rapid cu scorul de 2-0.

„Dacă este să ne uităm strict la adversar și la acest debut de sezon, într-adevăr Rapidul a început foarte bine.

Eu mă aștept de la echipă (n.r. - Oțelul) să reacționeze după ultimul meci de la Clinceni, în care nivelul nostru nu a fost chiar cel pe care îl așteptam.

O să jucăm pe propriul stadion, în fața propriilor suporteri, unde de fiecare dată echipa a arătat o altă energie.

Din punct de vedere motivațional trebuie să fim foarte bine la nivelul exprimării, atât defensive cât și ofensive, e clar că trebuie să fim foarte bine”, a declarat Laszlo Balint înainte de meci.

27 de meciuri
au fost câştigate de Rapid în cele 56 de întâlniri dintre cele două echipe în principala competiţie internă. Gălăţenii s-au impus de 16 ori, iar 13 partide s-au încheiat la egalitate

Oțelul Galați are dificultăți în apărare. Bonilla s-a întors la antrenamente și este incert, iar Murria este suspendat. Antrenorul îi mai are la dispoziție doar pe Ne Lopes și Dan Neicu în centrul apărării.

„Bonilla a făcut câteva antrenamente cu echipa. Rămâne să evaluăm exact starea lui fizică, pentru că dacă din punct de vedere medical lucrurile sunt ok, din punct de vedere fizic, după aproape 3 săptămâni în care a fost separat de echipă, trebuie să vedem dacă ne putem asuma acest risc de a-l folosi.

Avem această problemă de la începutul sezonului, compartimentul defensiv, dar una peste alta eu cred că s-a demonstrat că echipa per ansamblu a reacționat bine.

Noi trebuie să găsim soluțiile cele mai bune în așa fel încât toată echipa să aibă o exprimare defensivă foarte bună, bineînțeles, trebuie să reușim să identificăm cea mai eficientă soluție pentru această partidă”, a mai spus tehnicianul.

Costel Gâlcă: „Să avem constanță”

Ultima partidă din SuperLiga României dintre Oțelul și Rapid s-a jucat pe 8 februarie 2025 și s-a încheiat 1-1.

Ne așteaptă un meci dificil contra unei echipe care aleargă foarte mult, care, în toate meciurile, a făcut presing avansat, a fost agresivă și este o echipă care, până acum, a înregistrat două egaluri, o înfrângere și o victorie, fiind foarte aproape și la meciul cu Farul să obțină un egal.

Am spus că ne dorim foarte mult să câștigăm. Ne dorim foarte mult să nu primim goluri. Este important să avem o constanță în rezultate și ne dorim să continuăm pe această linie”, a declarat antrenorul giuleștenilor.

Întrebat despre noul atacant al Rapidului, Antoine Baroan, dacă poate evolua mai mult de o repriză, Gâlcă a spus:

„Normal că își dorește să înceapă de la început, să joace cât mai mult, dar depinde mult și de jocul echipei, ca să nu-l punem în situații în care să creeze spații mari între linia defensivă și atac”, a mai spus tehnicianul la conferința de presă.

otelul galati liga 1 rapid costel galca laszlo balint
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share