Bogdan Andone, derapaj sexist Antrenorul de la FC Argeș, după înfrângerea cu Botoșani: „Astăzi am fost domnișoare”

FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ 3-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a criticat jocul prestat de echipa sa.

Tehnicianul a folosit inclusiv o expresie sexistă în interviul de după partidă.

După înfrângerea cu FC Botoșani, FC Argeș ocupă locul 9 în clasamentul Ligii 1.

FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ. Bogdan Andone, la finalul partidei: „Trebuia schimbată toată echipa”

Tehnicianul formației piteștene s-a declarat nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi.

„Lucrurile sunt foarte simple, noi am pierdut la capitolul atitudine. Au fost multe greșeli, dar totul a plecat de la atitudine. Pe scurt, asta a fost istoria jocului.

Dominarea nu te ajuta sa câștigi și puncte. Am avut mai multe situații periculoase, dar am primit niște goluri de începători, foarte multe greșeli. Totul a plecat de la modul în care am abordat jocul în această seară.

După primele 4 etape eram mulțumiți atât de joc, cât și de atitudine. Astăzi sunt dezamăgit. Am făcut 4 schimbări, dacă aș fi putut făceam 7 sau 8 probabil. Ar fi trebuit schimbată toată echipa, de la portar până la atacant.

O să discutăm la antrenamentul următor. Știam că e un meci greu, unde e nevoie de bărbăție, astăzi am fost domnișoare. Din păcate, noi nu am avut asta azi”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport