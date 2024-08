Mircea Lucescu, 79 de ani, noul selecționer, s-a enervat când i s-a amintit ce a spus Dorinel Munteanu, că nu a ajutat fotbalul românesc.

A vorbit despre o parte din reușitele sale ca jucător și antrenor. Și cum a promovat și sprijinit echipele și internaționalii noștri. De la Corvinul la Gică Hagi: „Trebuia să fie numărul unu la Mondial și el venea din divizia B”.

Lucescu a afirmat că ar fi fost astăzi antrenorul Rapidului dacă Dan Șucu ar fi primit înapoi baza ProRapid de la Ministerul Transportului.

În a doua parte a conferinței de marți, când a fost prezentat ca nou selecționer al „tricolorilor”, Mircea Lucescu și-a pierdut calmul după ce i s-a amintit ce a declarat Dorinel Munteanu:

„Lucescu ne-a reprezentat cu cinste peste tot, dar fizic sau prin experiența sa nu a ajutat deloc fotbalul românesc”.

Eu nu pot să-mi permit să nu câștig. Nu pot. Un om care a trăit toată viața din succes, se îmbolnăvește dacă nu-l obține Mircea Lucescu, selecționerul României

„Cu Argentina lui Maradona erau cinci jucători de la Corvinul titulari”

Antrenorul în vârstă de 79 de ani a replicat: „Era prea mic când am scos eu fotbalul românesc la suprafață, poate că el nici nu exista. Sau poate că avea trei ani”.

A derulat o parte din reușitele carierei sale de jucător și antrenor.

„Lucrurile pe care le-am făcut la echipa națională ca jucător, căpitan al naționalei. Jucător la Dinamo, calificări în competițiile europene, Mai departe, antrenor al echipei naționale, antrenor la Corvinul Hunedoara”.

Nu uitați că la primul meci al echipei noastre cu Argentina, înaintea Campionatului Mondial din 1982, erau cinci jucători de la Corvinul titulari în națională în acel meci pe care l-am pierdut cu 1-0 cu Maradona și Diaz Mircea Lucescu, selecționerul României

„Hagi trebuia să fie numărul unu mondial în 1994”

Nu s-a oprit, avea multe de spus. S-a referit la jucătorii promovați sau ajutați de el la națională. Începând cu cei de la Corvinul și încheind cu Gică Hagi la Mondialul din 1994, chiar dacă Il Luce nu era selecționer atunci.

„Ce am făcut eu pentru echipa națională… Poate nu a văzut toate acele imagini din 1982-1983, cu Belodedici, Lăcătuș și Balint, Klein, Andone, Rednic, toți jucători tineri.

Mai departe, Răducioiu, Lupescu, Sabău, Lupu și toți ceilalți. Chiar n-am făcut nimic? Mai ales el ca antrenor trebuia să-și dea seama de lucrul ăsta.

Mai departe, ce am făcut eu pentru ca Hagi să ajungă să fie cel mai bun jucător la Campionatul Mondial. El trebuia să fie numărul unu acolo.

Fără acel gol al lui Kennet Andersson, Hagi ar fi fost numărul unu mondial cu siguranță pentru ce a făcut. Și juca în Divizia B la Brescia. Astea sunt reperele care trebuie să dea de gândit. Mai multe nu puteam să fac Mircea Lucescu, selecționerul României

Rapid: „Am cerut să-mi dea înapoi baza în care eu am investit foarte mult”

Chiar înainte de finalul conferinței, a fost întrebat dacă a luat în considerare oferta făcută de Dan Șucu, patronul Rapidului.

Răspunsul lui a fost foarte limpede: ”Bineînțeles, doar am fost la Ministerul Transporturilor, am avut discuții cu secretarul de stat , un singur lucru am cerut, să-mi dea înapoi baza aceea în care eu am investit foarte mult. Și sentimental, și material.

S-o dea înapoi, pentru că o echipă de fotbal are nevoie de un loc al ei de pregătire.

Nu se poate pregăti printre o mulțime de copii, de mame, de familii. E inadmisibil. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să te izolezi într-un fel”

Dinamo: „Fără stadion, eu n-am ce să caut acolo”

S-a referit și la o altă propunere: „La Dinamo, la fel, s-a pus problema să vin la Dinamo. Fără stadion, eu n-am ce să caut acolo. Eu nu pot să-mi permit să nu câștig. Nu pot. Un om care a trăit toată viața din succes, se îmbolnăvește dacă nu-l obține.

Și atunci, a trebuit să-mi creez toate condițiile pentru a obține performanță. Nu le am, mâine zic la revedere”.

„Ați fi fost astăzi antrenorul Rapidului?”. Răspuns: „Da”

A confirmat că ar fi fost astăzi antrenorul Rapidului dacă Șucu ar fi primit baza ProRapid: „Da! Cu siguranță”.

A adăugat: „Am fost toți la minister, am discutat, dar n-au vrut să dea ProRapidul. Era al domnului Copos într-un fel, că el l-a pus la punct. Dar a trecut pe urmă prin atâtea mâini, cum facem noi de obicei.

Am distrus o bază sportivă extraordinară. Poate prima bază sportivă serioasă, după Dinamo, cu Săftica. Dar ați văzut ce s-a întâmplat și la Săftica. Jumătate din Săftica a mai rămas echipei de fotbal, jumătate au luat”.