Alexandru Curtean (38 de ani), ex-jucător și actual antrenorul celor de la ACS Mediaș, a vorbit despre situația stadionului „Gaz Metan”, arenă pe care nu s-a mai jucat fotbal în ultimii ani.

Tehnicianul formației medieșene a vorbit și despre situația financiară a echipei, dar și despre obiectivele clubului din Liga 3.

Stadionul „Gaz Metan”, abandonat: „De doi ani de zile n-a mai jucat nicio echipă aici”

Alexandru Curtean a vorbit despre problemele stadionului din Mediaș, acolo unde nu mai joacă nicio echipă. Din 2022, doar U Cluj și Hermannstadt au mai folosit stadionul, ca variantă de rezervă pentru meciurile din Liga 1.

„Avem peste 400 de copii, dar, din păcate, nu mergem în direcția bună din punct de vedere al infrastructurii, nu avem posibilitatea să folosim stadionul. Pe lângă stadion și teren, acolo ai refacere, ai sală.

Sunt condiții de Liga 1 acolo, hotelul, clădirea clubului... poate și Primăria ar susține mai mult echipa, Romgazul la fel. Au fost și problemele cu falimentul Gazului Metan și lumea poate a fost un pic mai sceptică. Sportiv, se lucrează foarte bine.

Doar ca să utilizăm la un meci stadionul ni se percepe o taxă de 8.500-9.000 de euro, ceea ce este exclus pentru o echipă de Liga 3. De doi ani de zile, de exemplu, pe stadionul ăla n-a mai jucat nicio echipă. Acum au început să mai lase atleții să mai alerge pe acolo.

Dacă am primi stadionul, am putea reveni unde a fost fotbalul medieșean.

Noi ne dorim mai mult decât putem la ora actuală, nu suntem o echipă cu un buget mare, să ne batem la promovare, dar suntem ambițioși, suntem acolo, în față, an de an, vrem să fim și anul ăsta în zona locurilor 1-4”, a declarat Curtean pentru sport.ro.

Alexandru Curtean, despre proiectul ACS Mediaș: „Continuăm tradiția”

„Noi continuăm tradiția fotbalului în Mediaș, suntem ACS, Gaz Metan fiind în faliment. E un proiect cu nouă fondatori, toți sunt foști fotbaliști sau au activat în club.

Toți au pus bazele noului club în anul 2022, cu ajutorul Primăriei și al Romgazului în mod special, ulterior a mai venit un sponsor privat. Cu ajutorul lor, am reușit să dăm drumul la fotbal, să fie oamenii implicați, să facem o chestie mai corectă, cum am zice noi.

N-a fost ușor la început, chiar dacă s-a promovat din primul an. În 2023 s-a promovat în Liga 3, în următorii doi ani am terminat în play-off, locurile 3 și 4”, a mai adăugat Alexandru Curtean.

