Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Sticla lui Dean Henderson (Foto: IMAGO)
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 22:05
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 22:34
  • SUPERCUPA ANGLIEI. Portarul Dean Henderson (28 de ani) a fost decisiv în victoria obținută de Crystal Palace în fața lui Liverpool, scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare.

„Cormoranii” au condus de două ori grație golurilor marcate de debutanții Ekitike și Frimpong, însă „vulturii” au revenit de fiecare dată, Mateta și Sarr reușind să împingă duelul la penalty-uri.

Sticla de apă a lui Dean Henderson, decisivă în Supercupa Angliei

După ce Salah a trimis peste poartă, Henderson a intervenit la execuțiile lui Mac Allister și Elliott, iar secretul său a fost surprins de camerele TV.

Goalkeeperul lui Palace a ascuns într-un prosop o sticlă de apă pe care își notase informații despre fiecare executant al lui Liverpool.

Henderson a vorbit despre strategia sa la finalul partidei.

„Îmi plac momentele importante, îmi place să fiu în acel moment de presiune. Ne-am făcut excelent temele pentru penalty-uri.

Ei au jucători incredibili, sunt o echipă mare, dar două trofee în trei luni este ceva incredibil.

Aceste emoții sunt fantastice. Cu ei conducând cu 2-1 te gândești că am ieșit din joc. Antrenor a spus că vom avea ocazii și am avut”, a declarat Henderson pentru TNT Sports.

Henderson este cunoscut și pentru faptul că poartă șapcă în timpul partidelor, pentru a se feri de soare.

În acest an, Henderson a apărat un penalty executat de Omar Marmoush în finala Cupei Angliei, pe care Crystal Palace a câștigat-o cu 1-0. Și a fost implicat într-un conflict cu Pep Guardiola.

11:27
