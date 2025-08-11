FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Prestațiile campioanei României din acest sezon îl pun pe gânduri pe Ilie Dumitrescu (56 de ani).

De la începutul sezonului, FCSB a jucat 11 meciuri, dintre care a pierdut șase.

Echipele care i-au învins pe roș-albaștri sunt mai slab cotate. Printre acestea s-au numărat echipe precum Inter d'Escaldes (1-2 în returul preliminariilor Champions League), Shkendija (1-3 la general în preliminariile UCL), Farul (1-2) sau Dinamo (4-3), care nu mai reușise să învingă FCSB de cinci ani și jumătate.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1 . Ilie Dumitrescu: „Este pentru prima dată când văd echipa în situația asta”

Ilie Dumitrescu e surprins de ce se întâmplă cu formația campioană:

„Echipa a avut o exprimare mai bună în partea a doua. A intrat foarte bine Cisotti, a intrat bine Bîrligea, a intrat Edjouma, la fel Miculescu. O singură ocazie, dacă se materializa, atunci jocul se schimba complet.

A fost o presiune mare. De fapt, presiunea apare când echipa e condusă. Jucătorii nu mai au aceeași liniște ca în sezonul trecut. Este clar că au nevoie de o reacție, de o calificare.

Schimbările au adus un plus.

Este o presiune, care trebuie gestionată, dar este o presiune mare. Este pentru prima dată când văd echipa în situația asta ”, a declarat fostul internațional, conform digisport.ro.

Rezultatele obținute de FCSB în acest start de sezon:

5 iulie : FCSB - CFR 2-1 (Supercupa)

: FCSB - CFR 2-1 (Supercupa) 9 iulie : FCSB - Inter d'Escaldes 3-1 (Preliminarii UCL)

: FCSB - Inter d'Escaldes 3-1 (Preliminarii UCL) 12 iulie : FCSB - Hermannstadt 1-1 (Superliga)

: FCSB - Hermannstadt 1-1 (Superliga) 15 iulie : Inter d'Escaldes - FCSB 2-1 (Preliminarii UCL)

: Inter d'Escaldes - FCSB 2-1 (Preliminarii UCL) 19 iulie : Petrolul - FCSB 0-1 (Superliga)

: Petrolul - FCSB 0-1 (Superliga) 22 iulie : Shkendija - FCSB 1-0 (Preliminarii UCL)

: Shkendija - FCSB 1-0 (Preliminarii UCL) 26 iulie : FCSB - Farul 1-2 (Superliga)

: FCSB - Farul 1-2 (Superliga) 30 iulie : FCSB - Shkendija 1-2 (Preliminarii UCL)

: FCSB - Shkendija 1-2 (Preliminarii UCL) 2 august : Dinamo - FCSB 4-3 (Superliga)

: Dinamo - FCSB 4-3 (Superliga) 7 august : FCSB - Drita 3-2 (Preliminarii UEL)

: FCSB - Drita 3-2 (Preliminarii UEL) 10 august: FCSB - Unirea Sloboia 0-1 (Superliga)

Unirea Slobozia s-a impus în Ghencea grație golului marcat de Raul Rotund, fotbalist împrumutat de la Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

