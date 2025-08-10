A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Fază controversată în prelungirile meciului Universitatea Craiova - FC Hermannstadt (FOTO: captură Prima Sport 1)
Superliga

A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 21:23
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 21:31
  • U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Fază controversată în prelungirile partidei de pe „Ion Oblemenco”.
  • Aurelian Chițu (34 de ani) a șutat din careul mic, Silviu Lung jr. (36 de ani) a respins.
  • Portarul gazdelor susține că mingea se afla pe linia porții, sibienii insistă: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost gol!”

Echipa lui Marius Măldărășanu a crezut pentru câteva secundă că a reușit să egaleze în meciul din etapa a cincea a Ligii 1.

Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Citește și
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Citește mai mult
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică

U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. A fost sau nu gol în prelungiri?

În minutul 90+2, Kevin Ciubotaru a trimis mingea în careul mic, Aurelian Chițu a șutat, însă Silviu Lung a intervenit.

Sibienii au solicitat gol, iar faza a fost analizată în camera VAR, de unde Cristina Trandafir și asistentul Raul Ghiciulescu au hotărât că mingea nu a depășit în întregime linia porții.

Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1) Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)
Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)

Imediat după meci, portarul Universității Craiova a fost foarte sigur pe el în momentul în care a vorbit despre fază la Digi Sport: „Nu a fost gol, vă spun sigur că nu a fost!”.

Chițu, cel care a șutat, a fost de altă părere: „A fost un meci disputat, păcat că am avut un gol anulat incorect. M-a surprins că au decis foarte repede, în 30 de secunde ei au zis că nu e gol. Am văzut imaginile, mingea a fost în poartă. Trebuie să fii nebun să zici că nu a fost gol”.

Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1) Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)
Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)

Marius Măldărășanu: „Dacă era invers, probabil era gol”

Antrenorul lui FC Hermannstadt a avut un discurs dur la adresa Cristinei Trandafir, cea care a luat decizia.

„Noi, de pe bancă, din unghiul ăla nu am văzut daca a intrat mingea, dar era clar că trebuie să-l credem pe Chițu. Am văzut imagini și nu-mi explic.

Nu am ce să mai zic, asta este decizia lor… nu poți să nu vezi pe stop-cadru. Dacă era invers, probabil era gol. Se vede clar, mai ales că e la nivelul solului.

Asta e viața, să le dea Dumnezeu sănătate, și nouă antrenorilor, că ne cade părul de la ce se întâmplă. Trebuie să țină cont de toată lumea, pentru că toți muncim.

Am arătat un fotbal bun, dar sunt decizii care… dacă am fi jucat prost și aveam situația aia puteam să tac, dar chiar am jucat bine. E adevărat, n-am băgat mingea în poartă, e vina noastră, dar când o dai, sa ți se scoată mingea din poartă, n-ai cum să nu te superi.

Nu avem ce face, unii zbiară mai mult la televizor, dar nu contează asta, trebuia să fie corect. Încerc să mă calmez, mergem înainte. Am vorbit acum 2 ani de arbitraj, când s-au strâns 5 greșeli împotriva noastră, în rest nu vorbesc, știu că sunt decizii grele”, a spus Măldărășanu la Digi Sport.

A fost doamna la VAR, nu știu câtă personalitate are ca să poată lua o decizie, dacă jucam cu alta echipă, probabil era o decizie corectă. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Daniel Niculae: „E gol clar ca lumina zilei!”

Și președintele clubului din Sibiu este sigur că echipa sa a fost defavorizată.

„Din punctul meu de vedere, e gol clar ca lumina zilei. Cred că s-a văzut și din Piața Mare din Sibiu că a fost gol, nu cred că avem nevoie de vreo altă tehnologie să vedem că a fost gol. Se vede clar pe stop-cadru cum mingea depășește cu toată circumferința.

Într-adevăr, chiar dacă se vede că depășește clar la baza solului, mai poate atinge la 5 centimetri mai sus. Dar se vede clar pe toate imaginile, e gol clar!

Tehnologia goal-line nu există, să tragem noi niște linii… Sunt sigur pe ceea ce văd. În toate cadrele pe care le-am văzut se vede clar că mingea trece mult mai departe de linia porții, cred eu cu toată circumferința ei.

Un gol validat incorect, ce pot să le transmis băieților când li se anulează un asemenea gol”, a spus Niculae la Digi Sport.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt
Superliga
19:35
Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt
Citește mai mult
Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Superliga
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Citește mai mult
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
Universitatea Craiova liga 1 Silviu Lung aurelian chitu afc hermannstadt faza controversata
Știrile zilei din sport
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Superliga
00:41
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Citește mai mult
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Superliga
10.08
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
Citește mai mult
FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Superliga
10.08
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Citește mai mult
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Campionate
10.08
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Citește mai mult
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard  a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:27
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu  Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
11:47
Becali nu se teme de Șucu Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
Becali nu se teme de Șucu  Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
10:49
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
10:20
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Campionate
10.08
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Citește mai mult
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
Superliga
10.08
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit: „Multe greșeli!”
Citește mai mult
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Superliga
10.08
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia
Citește mai mult
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 124 CFR Cluj 47 dinamo bucuresti 24 rapid 24 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share