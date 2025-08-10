A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!”

U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Fază controversată în prelungirile partidei de pe „Ion Oblemenco”.

Aurelian Chițu (34 de ani) a șutat din careul mic, Silviu Lung jr. (36 de ani) a respins.

Portarul gazdelor susține că mingea se afla pe linia porții, sibienii insistă: „Trebuie să fii nebun să spui că nu a fost gol!”

Echipa lui Marius Măldărășanu a crezut pentru câteva secundă că a reușit să egaleze în meciul din etapa a cincea a Ligii 1.

U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0 . A fost sau nu gol în prelungiri?

În minutul 90+2, Kevin Ciubotaru a trimis mingea în careul mic, Aurelian Chițu a șutat, însă Silviu Lung a intervenit.

Sibienii au solicitat gol, iar faza a fost analizată în camera VAR, de unde Cristina Trandafir și asistentul Raul Ghiciulescu au hotărât că mingea nu a depășit în întregime linia porții.

Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)

Imediat după meci, portarul Universității Craiova a fost foarte sigur pe el în momentul în care a vorbit despre fază la Digi Sport: „Nu a fost gol, vă spun sigur că nu a fost!”.

Chițu, cel care a șutat, a fost de altă părere: „A fost un meci disputat, păcat că am avut un gol anulat incorect. M-a surprins că au decis foarte repede, în 30 de secunde ei au zis că nu e gol. Am văzut imaginile, mingea a fost în poartă. Trebuie să fii nebun să zici că nu a fost gol ”.

Marius Măldărășanu: „Dacă era invers, probabil era gol”

Antrenorul lui FC Hermannstadt a avut un discurs dur la adresa Cristinei Trandafir, cea care a luat decizia.

„Noi, de pe bancă, din unghiul ăla nu am văzut daca a intrat mingea, dar era clar că trebuie să-l credem pe Chițu. Am văzut imagini și nu-mi explic.

Nu am ce să mai zic, asta este decizia lor… nu poți să nu vezi pe stop-cadru. Dacă era invers, probabil era gol. Se vede clar, mai ales că e la nivelul solului.

Asta e viața, să le dea Dumnezeu sănătate, și nouă antrenorilor, că ne cade părul de la ce se întâmplă. Trebuie să țină cont de toată lumea, pentru că toți muncim.

Am arătat un fotbal bun, dar sunt decizii care… dacă am fi jucat prost și aveam situația aia puteam să tac, dar chiar am jucat bine. E adevărat, n-am băgat mingea în poartă, e vina noastră, dar când o dai, sa ți se scoată mingea din poartă, n-ai cum să nu te superi.

Nu avem ce face, unii zbiară mai mult la televizor, dar nu contează asta, trebuia să fie corect. Încerc să mă calmez, mergem înainte. Am vorbit acum 2 ani de arbitraj, când s-au strâns 5 greșeli împotriva noastră, în rest nu vorbesc, știu că sunt decizii grele”, a spus Măldărășanu la Digi Sport.

A fost doamna la VAR, nu știu câtă personalitate are ca să poată lua o decizie, dacă jucam cu alta echipă, probabil era o decizie corectă. Marius Măldărășanu, antrenor FC Hermannstadt

Daniel Niculae: „E gol clar ca lumina zilei!”

Și președintele clubului din Sibiu este sigur că echipa sa a fost defavorizată.

„Din punctul meu de vedere, e gol clar ca lumina zilei. Cred că s-a văzut și din Piața Mare din Sibiu că a fost gol, nu cred că avem nevoie de vreo altă tehnologie să vedem că a fost gol. Se vede clar pe stop-cadru cum mingea depășește cu toată circumferința.

Într-adevăr, chiar dacă se vede că depășește clar la baza solului, mai poate atinge la 5 centimetri mai sus. Dar se vede clar pe toate imaginile, e gol clar!

Tehnologia goal-line nu există, să tragem noi niște linii… Sunt sigur pe ceea ce văd. În toate cadrele pe care le-am văzut se vede clar că mingea trece mult mai departe de linia porții, cred eu cu toată circumferința ei.

Un gol validat incorect, ce pot să le transmis băieților când li se anulează un asemenea gol”, a spus Niculae la Digi Sport.

