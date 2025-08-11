„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!” +10 foto
Unirea Slobozia. FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.08.2025, ora 10:06
alt-text Actualizat: 11.08.2025, ora 18:57
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Ilie Lemnaru (53 de ani) susține că aceasta este cea mai mare victorie din istoria clubului ialomițean.
  • Președintele celor de la Unirea Slobozia a vorbit despre omul meciului și a surprins când a dezvăluit primele pe care le vor încasa jucătorii.

La doar câteva săptămâni după ce s-a salvat de la retrogradare, Slobozia a obținut o victorie uriașă pentru un club fără mari pretenții: a învins campioana en-titre a României.

„La ei s-a văzut oboseala”  Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita”
Citește și
„La ei s-a văzut oboseala” Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita”
Citește mai mult
„La ei s-a văzut oboseala”  Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Ilie Lemnaru: „Cu Metaloglobus vom da o primă mai mare”

Lemnaru consideră că meciul cu Metaloglobus din etapa a șasea este mai important decât a fost cel din Ghencea.

„Cea mai importantă victorie din istoria clubului. Nici nouă nu ne vine să credem că am reușit această mare victorie.

Slobozia este în Liga 1 de doar două sezoane. E ceva fantastic pentru noi, dar în același timp e și rezultatul unei munci pe care o depunem din 2019 încoace. Este cel mai important succes din istoria clubului. Cred că cei din Slobozia și Ialomița sunt mândri de noi.

Băieții au vrut o primă mai mare cu FCSB, le-am zis că o dăm la fel. Cu Metaloglobus vom da o primă mai mare, pentru că este un meci mai important.

Trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să fim modești ca până acum și să luăm fiecare meci în parte. Dacă vom fi serioși, cu siguranță vom reuși și la anul să fim în Liga 1”, a spus Lemnaru, potrivit gsp.ro.

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (2).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (3).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (4).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg FCSB - Unirea Slobozia, meci FOTO Sportpictures (1).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ilie Lemnaru a ales jucătorul meciului: „Denis Rusu a scos niște mingi fenomenale”

Deși golul a fost marcat de Raul Rotund, Lemnaru susține că echipa sa a obținut cele trei puncte grație intervențiilor reușite de portarul Denis Rusu.

„Au fost emoții foarte mari, mai ales în tribună. Cred că Denis Rusu a făcut meciul sezonului, cel mai bun al lui de când este la Unirea. A scos niște mingi fenomenale și este jucătorul meciului.

Nu cred că e cazul să semnăm prelungirea (n.r. portarul mai are contract până în vara anului 2026), deși niciodată nu am pus presiune pe ei să semnăm cu câteva luni înainte. Tot timpul i-am lăsat să decidă, iar la final cei care au vrut să rămână cu sufletul au rămas.

Am avut încredere în noi, pentru că nimic nu e imposibil și, dacă credem în șansa noastră, cu siguranță putem reuși să luăm punct sau puncte.

Nici nu m-am uitat pe clasament. Hai să fim realiști, trebuie să luptăm în continuare așa cum am făcut-o până acum. La noi sunt niște salarii limitate”, a mai spus președintele clubului ialomițean.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

Citește și

„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Superliga
00:41
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
Citește mai mult
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii: „Nu s-a schimbat regulamentul,  s-a corectat!”. Replica lui Rotaru
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe”  Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”
Superliga
00:23
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe” Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”
Citește mai mult
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe”  Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
Consilierul Kremlinului, Suslov: „Iată condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. El e cel care îi oferă lui Trump o cale de ieșire”
liga 1 Unirea Slobozia fcsb ilie lemnaru denis rusu
Știrile zilei din sport
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Media
14:54
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Citește mai mult
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Diverse
17:14
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Citește mai mult
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Europa League
13:31
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
Citește mai mult
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Superliga
11:32
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Citește mai mult
„Becali m-a jignit”  Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1 a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:57
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes”. Eroarea care i-a fost fatală
19:16
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
18:47
Real Madrid alertează FIFA și UEFA Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
Real Madrid alertează  FIFA și UEFA  Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”
17:33
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Top stiri din sport
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Special
15:47
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
Citește mai mult
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Tenis
11:07
S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Citește mai mult
S-a prăbușit pe teren  Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
Stranieri
10:58
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril: „Multă calitate”
Citește mai mult
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Superliga
10:30
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”
Citește mai mult
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic”

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 20 rapid 30 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share