„Atunci vom da o primă mai mare” Metaloglobus, peste FCSB pentru Unirea Slobozia + Jucătorul meciului: „Cel mai bun de când e aici, fenomenal!”

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Ilie Lemnaru (53 de ani) susține că aceasta este cea mai mare victorie din istoria clubului ialomițean.

Președintele celor de la Unirea Slobozia a vorbit despre omul meciului și a surprins când a dezvăluit primele pe care le vor încasa jucătorii.

La doar câteva săptămâni după ce s-a salvat de la retrogradare, Slobozia a obținut o victorie uriașă pentru un club fără mari pretenții: a învins campioana en-titre a României.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1 . Ilie Lemnaru: „Cu Metaloglobus vom da o primă mai mare”

Lemnaru consideră că meciul cu Metaloglobus din etapa a șasea este mai important decât a fost cel din Ghencea.

„Cea mai importantă victorie din istoria clubului. Nici nouă nu ne vine să credem că am reușit această mare victorie.

Slobozia este în Liga 1 de doar două sezoane. E ceva fantastic pentru noi, dar în același timp e și rezultatul unei munci pe care o depunem din 2019 încoace. Este cel mai important succes din istoria clubului. Cred că cei din Slobozia și Ialomița sunt mândri de noi.

Băieții au vrut o primă mai mare cu FCSB, le-am zis că o dăm la fel. Cu Metaloglobus vom da o primă mai mare, pentru că este un meci mai important.

Trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să fim modești ca până acum și să luăm fiecare meci în parte. Dacă vom fi serioși, cu siguranță vom reuși și la anul să fim în Liga 1”, a spus Lemnaru, potrivit gsp.ro.

Ilie Lemnaru a ales jucătorul meciului: „Denis Rusu a scos niște mingi fenomenale”

Deși golul a fost marcat de Raul Rotund, Lemnaru susține că echipa sa a obținut cele trei puncte grație intervențiilor reușite de portarul Denis Rusu.

„Au fost emoții foarte mari, mai ales în tribună. Cred că Denis Rusu a făcut meciul sezonului, cel mai bun al lui de când este la Unirea. A scos niște mingi fenomenale și este jucătorul meciului.

Nu cred că e cazul să semnăm prelungirea (n.r. portarul mai are contract până în vara anului 2026), deși niciodată nu am pus presiune pe ei să semnăm cu câteva luni înainte. Tot timpul i-am lăsat să decidă, iar la final cei care au vrut să rămână cu sufletul au rămas.

Am avut încredere în noi, pentru că nimic nu e imposibil și, dacă credem în șansa noastră, cu siguranță putem reuși să luăm punct sau puncte.

Nici nu m-am uitat pe clasament. Hai să fim realiști, trebuie să luptăm în continuare așa cum am făcut-o până acum. La noi sunt niște salarii limitate”, a mai spus președintele clubului ialomițean.

VIDEO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-1

