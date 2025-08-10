Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit: „Multe greșeli!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 22:18
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 22:18

Singurul gol al partidei a fost marcat de fundașul central Oleksandr Romanchuk, în minutul 31.

Universitatea Craiova va juca, miercuri, de la ora 21:30, în Slovacia, returul rundei 3 preliminare din Conference League, împotriva lui Spartak Trnava.

U Craiova - Hermannstadt 1-0. Mirel Rădoi, nemulțumit de evoluția jucătorilor săi

Deși Universitatea Craiova a câștigat duelul din etapa #5 a Superligii, Mirel Rădoi este nemulțumit de evoluția elevilor săi.

Totuși, tehnicianul oltenilor spune că se aștepta la o partidă complicată.

„Era de așteptat, pentru că am spus și ieri, la conferință, și azi, la flash-interviu, că nu o să avem foarte multe ocazii.

Știam că se poate întâmpla acest lucru în seara asta. Totuși, multe greșeli neforțate, să le spunem așa, de unde au apărut și situațiile lor. Nu știu dacă au fost atât de multe și de clare, dar au avut câteva situații.

Căldura, relaxarea, gândul la returul de la Trnava, cred că și astea au cântărit în evoluția noastră din seara asta”, a declarat Mirel Rădoi, la finalul partidei, la Prima Sport.

  • După fluierul final al partidei, tehnicianul oltenilor a avut un acces nervos. Mirel Rădoi, nemulțumit de evoluția jucătorilor săi, a lovit cu putere copertina de la banca de rezerve:
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!” Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!”

Mirel Rădoi, despre prestația lui Silviu Lung Jr.

Antrenorul Universității Craiova a fost mulțumit de prestația lui Silviu Lung Jr., care a apărat trei șuturi expediate de jucătorii sibienilor. Totuși, există concurență pentru postul de titular.

„(n.r. - despre evoluția bună a lui Silviu Lung Jr.) Într-adevăr, pentru noi o mare surpriză nu este, pentru că suntem deja de șase luni împreună. L-am avut adversar în Arabia Saudită, e un portar foarte bun, pe care și l-ar dori orice echipă din Liga 1.

Este dintre puținii jucători din vestiar care a câștigat trofee, a jucat în primăvara europeană, are o experiență nu doar națională, ci internațională, și atunci trebuie să ne folosim la maximum de astfel de jucători.

Evoluțiile lui nu sunt o surpriză, pentru felul cum se pregătește, la fel cum a început și Popică (n.r. - Laurențiu Popescu) să se pregătească după accidentare, e o concurență aprigă între cei trei portari”, a continuat Mirel Rădoi.

  • Laurențiu Popescu a ieșit momentan din calcule, după ce a suferit o accidentare musculară.
  • În lotul Craiovei mai sunt portarii Pavlo Isenko și Matei Goga.

Universitatea Craiova Mirel Radoi Silviu Lung hermannstadt
