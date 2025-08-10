Reghecampf, ședință foto inedită Tehnicianul român, surprins în haine tradiționale din Sudan: „Bună dimineața!”

Clubul Al-Hilal Omdurman a postat o serie de fotografii cu Laurențiu Reghecampf (49 de ani), noul tehnician al echipei, îmbrăcat în haine tradiționale din Sudan.

Al-Hilal Omdurman este formația cu cele mai multe trofee din Sudan. Trupa preluată de Laurențiu Reghecampf a câștigat nu mai puțin de 31 de titluri de campioană.

Tehnicianul român, prezentat în straie tradiționale din Sudan

Clubul a publicat mai multe fotografii cu Laurențiu Reghecampf, îmbrăcat într-o tunică lungă albă, purtând pe cap o coifură tradițională, specifice țărilor arabe.

Ședința foto în straie tradiționale este un gest destul de comun pentru antrenorii sau jucătorii străini din țările arabe sau africane.

Postarea de pe rețelele de socializare a fost însoțită de textul „Bună dimineața”.

Clubul a anunțat că Reghecampf a plecat în Zanzibar pentru a urmări ultimele meciuri ale naționalei în Campionatul Națiunilor din Africa, pentru a vedea jucătorii sudanezi pe care i-ar putea aduce la echipa sa.

Naționala Sudanului joacă pe 12 august, la ora 20:00 (ora României), împotriva Nigeriei.

„Sunt foarte bucuros să fiu aici, să mă alătur celei mai populare echipe din Sudan.

Pentru mine e un privilegiu și, în același timp, o mare onoare. Sper să aduc multe trofee pentru suporteri”, a declarat Reghecampf, imediat după ce a semnat contractul cu formația din Sudan.

În Sudan e război civil, dar Laurențiu Reghecampf va fi ferit de pericole

Sudan se află în război civil încă din 2023, iar orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului.

Totuși, trupa lui Laurențiu Reghecampf va fi ferită de consecințele sângeroase ale războiului. Al-Hilal și rivala Al Merrikh au fost invitate să își dispute meciurile de acasă, în Mauritania, pe durata războiului civil.

Cele două echipe din Sudan participă și în campionatul Mauritaniei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport