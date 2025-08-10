Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt

Nivelul temperaturilor înregistrate la partida de azi, de pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, a fost unul foarte ridicat.

Universitatea Craiova întâlnește Hermannstadt, în etapa #5 a sezonului regular din Superliga, într-un meci început la 18:30.

Temperaturi extreme pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova și FC Hermannstadt dispută duelul direct pe fondul unor temperaturi ridicate, ce ar putea afecta atât sănătatea jucătorilor, cât și a spectatorilor prezenți la meci, în număr de aproximativ 13.000.

În aer au fost aproape 40 de grade la startul duelului.

Cu o oră înaintea partidei, la nivelul gazonului, temperatura resimțită era de 61.2 grade Celsius , potrivit imaginilor postate pe as.ro.

De asemenea, disconfortul termic este resimțit și de suporteri, întrucât temperaturile înregistrate pe scaunele de plastic de la Tribuna 2 a stadionului „Ion Oblemenco” erau de 76 de grade Celsius!

Din cauza temperaturilor ridicate din această perioadă, jucătorii au programată o pauză de hidratare la mijlocul fiecărei reprize.

Craiova, duel cu Hermannstadt înainte de Europa

Oltenii vor victoria în meciul cu echipa lui Marius Măldărășanu, înainte de returul din Conference League cu Spartak Trnava.

Craiova merge în Slovacia la adăpostul unui 3-0 înregistrat în tur, goluri Baiaram, Al Hamlawi și Mora.

În cazul în care Universitatea ar elimina-o pe Spartak Trnava (Slovacia), trupa pregătită de Mirel Rădoi va întâlni câștigătoarea dintre Viking (Norvegia) și Bașakșehir (Turcia), 3-1 pentru turci în tur.

Oltenii ar juca primul meci din play-off-ul Conference League, în deplasare, pe data de 21 august. Returul ar avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, o săptămână mai târziu.

Pentru meciul de astăzi, Mirel Rădoi nu s-a putut baza pe serviciile lui Tudor Băluță și Samuel Teles, ambii accidentați.

Înaintea acestei etape, Universitatea Craiova ocupa locul 2 în clasamentul Superligii, cu 10 puncte acumulate în patru partide disputate.

