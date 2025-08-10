Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani), a reușit o victorie extrem de importantă în campionatul Belgiei, 2-1 cu rivala Genk.

Mircea Rednic a revenit la Standard în această vară. Acesta mai antrenat formația belgiană în perioada octombrie 2012 - iunie 2013.

Mircea Rednic, victorie importantă în Belgia

Cu ex-dinamovistul Josue Homawoo titular, Standard Liege a învins-o pe Genk, una dintre rivalele clasice din campionatul Belgiei și ocupanta poziției #3 la finalul sezonului trecut.

Echipa lui Mircea Rednic a deschis scorul în minutul 47 al partidei, dintr-un penalty transformat de Thomas Henry.

După ce a deschis scorul, formația antrenată de Mircea Rednic a continuat evoluția bună și a majorat diferența în startul reprizei secunde. Marlon Fossey a primit o pasă perfectă de la Henry și a băgat mingea în poartă.

Cu 20 de minute înainte de final Genk a redus din diferență grație golului marcat de Toluwalase Arokodare. Genk a forțat egalarea pe final, însă fără succes, Standard obținând victoria.

În urma acestui rezultat, Standard ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei, după 3 etape disputate. În primele 2 meciuri, echipa lui Rednic a învins-o pe La Louviere (scor 2-0) și a remizat cu Dender (scor 1-1).

Pentru Standard urmează meciul cu Royale Union SG, una dintre echipele cu pretenții ale primei ligi din Belgia. Partida se va juca weekend-ul viitor, pe 16 august.

Standard's head coach Mircea Rednic and Standard's Casper Nielsen celebrate after winning a soccer match between Standard de Liege and KRC Genk. ©Belgaimage / @brunofahy pic.twitter.com/gQaCEcI5om — Belgaimage (@BelgaImage) August 10, 2025

