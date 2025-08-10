- Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani), a reușit o victorie extrem de importantă în campionatul Belgiei, 2-1 cu rivala Genk.
Mircea Rednic a revenit la Standard în această vară. Acesta mai antrenat formația belgiană în perioada octombrie 2012 - iunie 2013.
Mircea Rednic, victorie importantă în Belgia
Cu ex-dinamovistul Josue Homawoo titular, Standard Liege a învins-o pe Genk, una dintre rivalele clasice din campionatul Belgiei și ocupanta poziției #3 la finalul sezonului trecut.
Echipa lui Mircea Rednic a deschis scorul în minutul 47 al partidei, dintr-un penalty transformat de Thomas Henry.
După ce a deschis scorul, formația antrenată de Mircea Rednic a continuat evoluția bună și a majorat diferența în startul reprizei secunde. Marlon Fossey a primit o pasă perfectă de la Henry și a băgat mingea în poartă.
Cu 20 de minute înainte de final Genk a redus din diferență grație golului marcat de Toluwalase Arokodare. Genk a forțat egalarea pe final, însă fără succes, Standard obținând victoria.
În urma acestui rezultat, Standard ocupă locul 3 în prima ligă a Belgiei, după 3 etape disputate. În primele 2 meciuri, echipa lui Rednic a învins-o pe La Louviere (scor 2-0) și a remizat cu Dender (scor 1-1).
- Pentru Standard urmează meciul cu Royale Union SG, una dintre echipele cu pretenții ale primei ligi din Belgia. Partida se va juca weekend-ul viitor, pe 16 august.