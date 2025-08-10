- FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.
Surpriză în etapa a cincea din Liga 1: o echipă care a evitat in extremis retrogradarea a deschis scorul în fața campioanei.
FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Dinamovistul Raul Rotund a deschis scorul pe Ghencea
Transferat de Dinamo de la Universitatea Cluj în urmă cu un an, Rotund nu a primit prea multe șanse și a fost împrumutat în acest sezon la Unirea Slobozia.
În minutul 34, elevii lui Andrei Prepeliță au combinat rapid după o aruncare de la margine, Purece i-a pasat lui Rotund în careu, iar acesta a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung.
Tânărul atacant a reușit să strecoare mingea printre picioarele experimentatului Crețu, iar Zima, care apăra colțul scurt, nu a putut interveni.
Este prima apariție a lui Rotund în primul „11” al echipei ialomițene, după trei partide în care a intrat pe teren ca rezervă.