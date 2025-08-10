FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.

Surpriză în etapa a cincea din Liga 1: o echipă care a evitat in extremis retrogradarea a deschis scorul în fața campioanei.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Dinamovistul Raul Rotund a deschis scorul pe Ghencea

Transferat de Dinamo de la Universitatea Cluj în urmă cu un an, Rotund nu a primit prea multe șanse și a fost împrumutat în acest sezon la Unirea Slobozia.

În minutul 34, elevii lui Andrei Prepeliță au combinat rapid după o aruncare de la margine, Purece i-a pasat lui Rotund în careu, iar acesta a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung.

Tânărul atacant a reușit să strecoare mingea printre picioarele experimentatului Crețu, iar Zima, care apăra colțul scurt, nu a putut interveni.

Este prima apariție a lui Rotund în primul „11” al echipei ialomițene, după trei partide în care a intrat pe teren ca rezervă.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport