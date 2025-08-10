FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia +13 foto
Raul Rotund a marcat în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
FCSB, răpusă de un dinamovist VIDEO+FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 22:35
alt-text Actualizat: 10.08.2025, ora 23:34
  • FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.

Surpriză în etapa a cincea din Liga 1: o echipă care a evitat in extremis retrogradarea a deschis scorul în fața campioanei.

FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Dinamovistul Raul Rotund a deschis scorul pe Ghencea

Transferat de Dinamo de la Universitatea Cluj în urmă cu un an, Rotund nu a primit prea multe șanse și a fost împrumutat în acest sezon la Unirea Slobozia.

În minutul 34, elevii lui Andrei Prepeliță au combinat rapid după o aruncare de la margine, Purece i-a pasat lui Rotund în careu, iar acesta a preluat și a înscris cu un șut la colțul lung.

Tânărul atacant a reușit să strecoare mingea printre picioarele experimentatului Crețu, iar Zima, care apăra colțul scurt, nu a putut interveni.

Este prima apariție a lui Rotund în primul „11” al echipei ialomițene, după trei partide în care a intrat pe teren ca rezervă.

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)

Raul Rotund, gol în FCSB - Unirea Slobozia (FOTO: captură Prima Sport 1)
VIDEO. „Mereu am fost vânat". Denis Alibec, „Lumini și Umbre", ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Superliga
21:20
Superliga
19:52
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Europenii consideră acest lucru profund tulburător". NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
„Europenii consideră acest lucru profund tulburător”. NATO și UE încearcă să sprijine Ucraina înaintea întâlnirii Trump – Putin, Moscova e furioasă
00:41
10.08
10.08
10.08
11:27
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»"
Șucu îi cere demisia lui Gino Iorgulescu  Comunicat nimicitor la adresa președintelui LPF: „Abuz! Se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»”
11:47
Becali nu se teme de Șucu Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor"
Becali nu se teme de Șucu  Patronul FCSB, răspuns arogant pentru omologul de la Rapid: „Cu cine vor vota cluburile? Ca mine sau ca el? Sunt șeful lor”
10:49
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
Replică pentru MM Stoica Fanii ialomițeni nu au uitat ce a spus oficialul FCSB despre Unirea Slobozia și i-au răspuns după victoria din Ghencea
10:20
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta"
FCSB îl îngrijorează Ilie Dumitrescu, după înfrângerea campioanei în fața Unirii Slobozia: „E prima dată când îi văd în situația asta”
10.08
10.08
10.08
