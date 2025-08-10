FCSB - Unirea Slobozia 0-1 VIDEO Dinamovistul Raul Rotund provoacă a treia înfrângere consecutivă a campioanei în Liga 1!

FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Golul victoriei a fost marcat de Raul Rotund (19 ani), jucătorul împrumutat de la Dinamo, în minutul 35.

Campioana României ajunge la trei înfrângeri consecutive în Superliga.

În căutarea redresării formei din campionat, FCSB a început partida punând presiune pe defensiva celor de la Unirea Slobozia și și-au arătat intențiile ofensive din primele minute de joc.

VIDEO Raul Rotund a marcat decisiv cu FCSB

Campioana en-titre a ratat șanse de a deschide scorul, prin Florin Tănase și Mihai Lixandru. Replica ialomițenilor a venit în minutul 35, când, în urma unui contraatac, R aul Rotund a reușit să marcheze de lângă Vali Crețu.

Până la pauză, elevii lui Elias Charalambous au încercat să restabilească egalitatea pe tabelă, însă nu au avut sorți de izbândă.

FCSB a preluat controlul total al ostilităților în repriza a doua și a încercat din mai multe poziții poarta apărată de Denis Rusu.

Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Malcom Edjouma au ratat ocazii mari în primul sfert de oră al actului secund. Presiunea pe poarta echipei pregătite de Andrei Prepeliță s-au întețit, însă roș-albaștrii nu au reușit să marcheze.

Unirea Slobozia urcă pe locul 6 în clasamentul Superligii, cu 7 puncte, în timp ce FCSB rămâne în „subsolul” clasamentului, pe locul 12, cu 4 puncte.

FCSB - Unirea Slobozia 0-1

A marcat: Rotund 34

Final de meci, 1-0 pentru Slobozia!

Min. 90+1 - Florin Tănase expediază o lovitură de cap pe spațiul porții, dar nu reușește să înscrie.

Repriza secundă a fost prelungită cu șase minute.

Min. 89 - Alexandru Stoian șutează de la distanță. Denis Rusu apără.

Min. 80 - Juri Cisotti expediază un șut din foarfecă, însă nu îl poate învinge pe Denis Rusu.

Min. 78 - Schimbare la Unirea Slobozia: a ieșit Bărbuț și a intrat Safronov.

Min 74 - Schimbare la Unirea Slobozia: a ieșit Raul Rotund și a intrat Patrick Dulcea.

Min. 73 - Daniel Bîrligea primește o pasă filtrantă și șutează, dar mingea trece ep lângă poartă.

Min. 72 - David Miculescu șutează din centrul careului, dar Denis Rusu apără.

Min. 68 - Schimbare la FCSB: a ieșit Mihai Toma și a intrat Alexandru Stoian.

Min. 68 - Schimbare la FCSB: a ieșit Adrian Șut și a intrat David Miculescu.

Min. 62 - Malcom Edjouma șutează de la aproximativ 25 de metri, dar mingea nu prinde spațiul porții.

Min. 60 - Schimbare la Unirea Slobozia: a ieșit Florin Purece și a intrat Adnan Aganovic.

Min. 58 - a ieșit Octavian Popescu și a intrat Malcom Edjouma.

Min. 57 - Din lovitură liberă, Florin Tănase îi centrează lui Daniel Bîrligea, scăpat din marcaj. Atacantul reia pe spațiul porții, dar Rusu apără.

Min. 55 - Juri Cisotti lovește bara porții ialomițenilor, în urma unui șut de la marginea careului.

Min. 46 - Schimbare la FCSB: a ieșit Dennis Politic și a intrat Daniel Bîrligea.

Min. 46 - Schimbare la FCSB: a ieșit Mihai Lixandru și a intrat Juri Cisotti.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză în Ghencea! Unirea Slobozia intră la cabine cu avantaj minim.

Min. 45+1 - Octavian Popescu reia o lovitură de cap pe spațiul porții, dar Denis Rusu prinde balonul

Prima repriză se prelungește cu două minute.

Min. 35 - Gol Unirea Slobozia! După un out, Florin Purece îi oferă o pasă filtrantă lui Raul Rotund, care, de lângă Vali Crețu, șutează la firul ierbii și înscrie.

Min. 21 - Lixandru reia o centrare, însă balonul trece peste poarta ialomițenilor.

Min. 4 - Florin Tănase șutează, din lovitură liberă, pe colțul scurt al porții lui Rusu, dar portarul apără.

Min. 1 - A început meciul!

Asistența din Ghencea este de 6083 de specatatori.

FCSB - Unirea Slobozia, echipele de start:

FCSB : Zima – Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki – Șut, Lixandru – M. Toma, Politic, Oct. Popescu – Tănase

: Zima – Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki – Șut, Lixandru – M. Toma, Politic, Oct. Popescu – Tănase Rezerve: Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian

Popa, Udrea, Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Stoian Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Unirea Slobozia : Rusu – Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu – Coadă, Pop, Purece – Bărbuț, Afalna, Rotund

: Rusu – Ibrian, Dinu, Antoche, Dragu – Coadă, Pop, Purece – Bărbuț, Afalna, Rotund Rezerve: Gurău, Negru, Șerbănică, C. Toma, Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said

Gurău, Negru, Șerbănică, C. Toma, Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said Antrenor : Andrei Prepeliță

: Andrei Prepeliță Stadion : Ghencea (Bucureşti)

: Ghencea (Bucureşti) Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel. Asistenți: Artene Ovidiu și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Filip Alexandru

FCSB va disputa meciul cu Unirea Slobozia pe stadionul Steaua, nu pe Arena Națională, deoarece între 8 și 10 august, în incinta Arenei Naționale, are loc evenimentul RoDrift Arena Summer Fest.

Dennis Politic începe meciul ca titular, pe post de „număr 10” în echipa lui Charalambous.

Recent, jucătorul venit de la Dinamo a fost în prim-plan din cauza unor declarații ale patronului de la FCSB: „Tot spune «Dom'le, sunt foarte obosit. Dom'le, n-am făcut așa ceva până acum, n-am făcut așa ceva până acum! Foarte obosit, foarte obosit»”.

Imagini din Ghencea surprinse cu o oră înainte de meci:

Jean Vlădoiu: „Am analizat FCSB. Nu au cu ce să ne surprindă”

Jean Vlădoiu, care figurează ca antrenor principal întrucât Andrei Prepeliță nu deține licența UEFA PRO, a prefațat partida în locul său.

„Un meci foarte important pentru noi, contra unei echipe foarte puternice. Noi suntem pregătiți, mergem în Ghencea să luăm puncte.

Băieții s-au pregătit foarte bine, am văzut ambiție, determinare, sperăm să o vedem și la ora jocului. Sperăm să facem o surpriză în Ghencea.

Am analizat împreună cu Andrei și cu tot staff-ul toate jocurile pe care le-a avut FCSB.

Nu au cu ce să ne surprindă, pentru că cunoaștem bine lotul, jucătorii pe care i-au folosit îi știm pe toți”, a declarat Jean Vlădoiu înainte de meci.

Cele două formații s-au întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat 2024/25, când roș-albaștrii au obținut patru din cele șase puncte puse în joc: 2-2 în deplasare și 3-0 pe teren propriu.

Roș-albaștrii au cedat în ultimele două partide de campionat, 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo, ambele înfrângeri survenind după ce campioana a deschis scorul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport