Mircea Lucescu (79 ani) a oferit o reacție după atacul lui Andrei, fratele fostului selecționer al României, Edward Iordănescu.

Il Luce a enervat familia Iordănescu după ce a declarat că naționala României a fost ultima la Euro la capitolele posesie și control al jocului.

Andrei Iordănescu, fratele fostului selecționer al României, i-a răspuns lui Il Luce într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Mircea Lucescu: „Cine este Andrei Iordănescu? Ce să îi răspund?”

Mircea Lucescu a comentat o reacție a familiei Iordănescu, apărută în spațiul online printr-o postare oferită de Andrei, fratele fostului selecționer.

„Nici nu am citit, întotdeauna am spus că a făcut o treabă foarte bună. Eu am stat de vorbă și am încercat să-l conving să rămână. Am fost obligat să iau echipa națională pentru că era o situație în care nu existau alte soluții. Nu văd ce altceva poate să fie.

Ăsta e adevărul, sunt date statistice, dacă rămânem la datele astea putem să ne calificăm sau nu, ne întoarcem înapoi. Noi trebuie să vedem cum se poate merge mai departe, nu e vina mea, e vina noastră că nu le publicați.

Eu îl respect foarte tare pe Edi, e echipa lui. În primul rând, e echipa lui Hagi, că 7-8 sunt de la Hagi, al doilea a fost Miron (n.r. - Mirel Rădoi), care a mai adus încă 4, și a fost Edi, care i-a dus să facă un pas în față.

Sunt de acord că Edi a făcut o foarte bună treabă. Poate că o să revină, băieții ăștia mai au încă 4-5 ani foarte buni de performanță.

Acum s-a format un grup prea omogen, trebuie să existe puțină concurență, trebuie promovați câțiva jucători în perioada care urmează. Să fim competitivi cu noi înșine.

Declarația cu care Il Luce a enervat familia Iordănescu

Am obţinut calificarea asta la EURO 2024, dar altfel, cu alte mijloace. Am fost, totuşi, ultima echipă la Campionatul European ca posesie, control al jocului, sau pe locul trei din coadă la fazele periculoase de joc la poarta noastră. L-am avut pe Niţă extraordinar...”, declara Mircea Lucescu.

Andrei Iordănescu, replică în 7 puncte pentru Il Luce: „Lipsă de fair-play față de munca lui Edi”

„E un fel de lipsă de fair-play față de Edi și munca lui, dar trecem cu vederea pentru că e nea Mircea și îl respectăm.

Asta nu înseamnă că nu e o nedreptate față de Edi!

România nu a fost ultima la posesie la EURO. Sunt statistici clare. Plus că la EURO am întâlnit Belgia, Ucraina și Olanda, nu Cipru și Lituania .

. România a avut 53% posesie în media calificărilor la EURO! Dacă chiar a crescut posesia acum în Liga Națiunilor e foarte bine, dar e același grup construit de Edi și colegii lui, nu au fost modificări nici măcar de 1%.

Nu în ultimul rând, echipa națională nu mai era foarte tentantă pentru antrenori acum trei ani. Acum este 100%.

Pentru că a performat, pentru că lumea a venit înapoi lângă echipa națională, pentru că imaginea e cu totul alta, la fel și percepția. Iar lumea a venit înapoi pentru că jocul și rezultatele echipei i-au făcut pe suporteri să respecte și să se reatașeze de ea .

. Asta e cea mai mare realizare a lui Edi, echipei lui și a băieților, mai mare probabil chiar decât rezultatele și performanța!”, se menționează în postarea lui Andrei.