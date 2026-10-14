Nu-l mai recunoști! FOTO. Fostul campion mondial, transformare uluitoare la 50 de ani: „Aveam nevoie de o nouă provocare”

Phil Vickery (50 de ani) surprinde cu apariția sa, la peste două decenii de la triumful istoric al Angliei la Cupa Mondială de rugby din 2003.

Fostul pilier, cunoscut pentru forța sa fizică și porecla „Raging Bull” („Taurul furios”), a revenit recent în atenția publicului cu o transformare spectaculoasă.

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Cariera lui Vickery în rugby a fost marcată de numeroase accidentări, în special la nivelul gâtului și spatelui.

După mai multe intervenții chirurgicale și o nouă problemă cervicală suferită în septembrie 2010, medicii i-au recomandat să renunțe la rugbyul profesionist. S-a retras în octombrie 2010, la doar 34 de ani, fiind nevoit să pună capăt unei cariere impresionante înainte de vreme.

De la rugby la culturism. La 50 de ani! Transformare spectaculoasă!

După ce s-a retras din sportul care îl consacrase, Vickery a avut o scurtă experiență ca antrenor, a devenit comentator și analist TV și s-a implicat în dezvoltarea brandului său de îmbrăcăminte, Raging Bull, scrie The Guardian.

Într-un interviu, el a explicat că avea nevoie de o provocare nouă, în afara zonei de confort, care să-i ofere un scop după retragerea din rugby. Așa că s-a reinventat într-un sport cu totul diferit de ceea ce făcuse în rugby.

La începutul lunii octombrie 2026, Vickery a participat la o competiție organizată de Physical Culture Association (PCA), în Hull, iar imaginile publicate pe Instagram au atras atenția fanilor și a foștilor săi colegi.

Transformarea fizică este remarcabilă chiar și pentru cineva care a practicat rugby la cel mai înalt nivel.

În fotografii, fostul pilier apare cu o musculatură bine definită, demonstrând rezultatele unui program solicitant de antrenamente și pregătire.

Vickery a ținut să-i mulțumească antrenorului și prietenului său, Dave Campbell, pentru sprijinul oferit în pregătirea competiției. Printre cei care l-au felicitat s-a numărat și fostul său coleg din naționala Angliei, Matt Dawson, impresionat de efortul depus.

„Continuați să vă depășiți limitele!”

„Aveam nevoie de o nouă provocare, așa că am decis să-mi transform fizicul pentru a sărbători 20 de ani de când am devenit campion mondial la rugby.

Mi-am dorit să merg și mai departe, să ies din zona mea de confort, dar cu un scop clar și un obiectiv cu adevărat semnificativ.

Procesul prin care am trecut pentru a-mi atinge acest obiectiv mi-a oferit mult mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată, începând cu prima mea competiție de culturism. Am rămas uimit de nivelul de dedicare necesar și am un respect enorm pentru toți sportivii care participă la competiții.

Poveștile oamenilor și parcursul lor m-au inspirat enorm. Sprijinul pe care l-am primit din partea tuturor, în special din partea echipei de la mândria mea, @severnsidegym, m-a făcut să mă simt profund recunoscător și umil.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele care m-au ajutat să merg mai departe. Sper că experiența mea v-a făcut să vă gândiți mai mult la ceea ce puteți realiza.

Am făcut primul pas pe această scară și abia aștept să văd cât de departe pot ajunge.

Cu îndrumarea lui @propowell_2001, sunt pe mâini excelente, un om cu adevărat extraordinar.

Iar cel care a făcut curățenie după toată nebunia, @adbarnes00, este o legendă!

Să creez amintiri alături de oameni minunați mă face un om foarte fericit. Mulțumesc, @ukultimatephysiques, pentru că ați făcut din această zi una atât de specială.

Continuați să vă depășiți limitele, echipă, și credeți în voi! 💪”.

Phil Vickery, campion mondial la rugby cu Anglia

Phil Vickery a debutat pentru naționala Angliei în 1998 și a adunat în total 73 de selecții internaționale, evoluând la trei ediții ale Cupei Mondiale, în 1999, 2003 și 2007.

Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2003, când Anglia a cucerit Cupa Mondială din Australia, învingând țara gazdă cu 20-17 în finala de la Sydney.

Vickery a fost titular în ultimul act și a jucat în toate cele șapte meciuri ale echipei la turneu, contribuind la unul dintre cele mai importante succese din istoria rugbyului englez.

Patru ani mai târziu, a primit banderola de căpitan și a condus Anglia până în finala Cupei Mondiale din 2007, pierdută în fața Africii de Sud.

A reprezentat, de asemenea, selecționata British & Irish Lions în turneele din Australia, în 2001, și Africa de Sud, în 2009, bifând cinci apariții în meciurile-test ale acestei echipe de elită.

La nivel de club, Vickery a petrecut peste un deceniu la Gloucester, înainte de a se transfera la Wasps, în 2006. Cu formația londoneză, a câștigat atât campionatul Angliei, în 2008, cât și Heineken Cup, în 2007.

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