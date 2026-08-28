Top weekend matches #3 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 28-30 august

Care sunt cele mai tari meciuri ale acestui weekend? Avem 5 propuneri, hai să le vedem!

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Începem seria de recomandări cu cel mai aprins meci al etapei din Premier League.

Sâmbătă, de la ora 19:30, se joacă Tottenham - Newcastle.

După doi ani în care a terminat pe locul 17, Tottenham vrea să reintre în cursa pentru Top 5, dar startul a fost fals, 0-3 cu Brentford. Antrenorul De Zerbi trebuie să integreze transferurile de calitate și internaționalii reveniți după Mondial.

Echipă de reacție, de contraatac, Newcastle a fost la un pas să câștige în fața lui Liverpool, fiind egalată în prelungiri, 2-2.

În aceeași zi avem și un joc intens al Ligii 1, Corvinul - Dinamo, de la ora 21:30.

Liderul Dinamo speră să continue seria de trei victorii, mai ales că această deplasare e pe teren neutru, la Arad, „casa” Corvinului în primele 3 luni ale campionatului.

Chiar și așa, va fi dificil. Revelația care vine din ligă secundă nu a pierdut nici un meci la Arad și nu se teme de nimeni.

Tot sâmbătă, ajungem în elita Spaniei, cu Sevilla - Atletico, de la 22:30.

Sevilla a demarat în forță acest campionat, cu două victorii în primele două etape. Neașteptat, după suferința trăită sezonul trecut. Pare total schimbată acum fizic și mental.

Atletico e afectată de scandalul din jurul lui Julian Alvarez. Incertitudinea argentinianului influențează vestiarul.

Să vedem ce propuneri interesante are și ziua de duminică!

Pornim cu un meci de Serie A: Napoli - Como, de la ora 19:30.

O confruntare între echipele care au încheiat pe locurile 2 și 4 campionatul anterior se anunță și acum foarte disputată.

Doi antrenori din generații și școli de fotbal diferite. La Napoli, italianul Massimiliano Allegri, 59 de ani. La Como, spaniolul Cesc Fabregas, 39!

Ultima recomandare este tot din Liga 1, FCSB - UTA, de la ora 21:00.

Se joacă la Târgoviște, noua arenă-gazdă pentru FCSB, care a început această ediție a Ligii 1 pe Ghencea și Arcul de Triumf. A părăsit Bucureștiul în căutarea unui teren mai bun.

FCSB vine însă după prima înfrângere suferită în campionat, 0-1 cu CFR la Cluj.

Totuși, are în față echipa care nu a învins pe nimeni în primele 6 etape: 3 egaluri, 3 eșecuri. În deplasare, UTA are zero puncte.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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