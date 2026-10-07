„Dezgustător” Marius Șumudică, șocat de un incident petrecut pe o stradă din Cluj: „Credeam că e civilizație. În București n-am pățit asta” +32 foto
Marius Șumudică
Superliga

„Dezgustător” Marius Șumudică, șocat de un incident petrecut pe o stradă din Cluj: „Credeam că e civilizație. În București n-am pățit asta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 23:24
  • Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit un episod incredibil prin care a trecut în timp ce se prin Cluj-Napoca.
  • CFR Cluj - U Cluj se joacă mâine, de la 20:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul formației din Gruia a prefațat derby-ul restant din etapa #4 a Ligii 1, însă a ținut să menționeze o întâmplare nefericită. Șumudică susține că a fost scuipat de o persoană aflată într-o mașină.

„Nu e normal ce s-a întâmplat” Baciu, despre lucrul care  l-a deranjat cel mai mult la FCSB: „Nu mi s-a părut corect față de mine”
Citește și
„Nu e normal ce s-a întâmplat” Baciu, despre lucrul care l-a deranjat cel mai mult la FCSB: „Nu mi s-a părut corect față de mine”
Citește mai mult
„Nu e normal ce s-a întâmplat” Baciu, despre lucrul care  l-a deranjat cel mai mult la FCSB: „Nu mi s-a părut corect față de mine”

Marius Șumudică: „Sunt lucruri care se întâmplă și care dor”

„Eu n-am pățit în București ce am pățit aici, la Cluj. Am pățit în incinta stadionului, dar să oprească o mașină la o trecere de pietoni, să lase geamul și să mă trezesc cu o fisă cu biscuit (n.red. - scuipat) așa, pe haină, nu știu... Credeam că civilizația, totuși, e la...

Îmi făceam pașii, mă plimbam, s-a lăsat geamul la o mașină, nici n-am stat să mă uit după număr, nu băteam bine, că mă uitam așa și mi-a pus o insignă aici, cu aluat de biscuit.

Dacă e normal să se întâmple lucruri de genul ăsta... N-am reacționat, în continuare am spus că nu reacționez, dar trebuie să spun că sunt lucruri care se întâmplă și care dor. Pe mine mă dor.

Eu n-am jignit clubul U Cluj și n-o voi face niciodată. Eu îmi apăr clubul CFR, atât. Nu pot să fac decât să-mi apăr clubul pe care-l iubesc și la care muncesc în momentul de față. Dar să ajungem la ceva de genul ăsta...

Și îi voi aplauda. Dacă ei mâine vor câștiga, eu voi fi primul care le va întinde mâna, voi aplauda, fiindcă probabil vor fi mai buni dacă vor câștiga pe teren. Dar să ajungem, înainte de meci, să facem lucruri de genul ăsta... dezgustător. Ca să nu spun alte cuvinte”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Înainte de meciul direct, U Cluj ocupă locul 5 în clasament, cu 15 puncte, iar rivala CFR se află pe poziția 8, cu 13 puncte.

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (32 imagini)

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
CFR Cluj u cluj Marius Sumudica superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:05
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
22:20
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
21:40
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
20:53
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
17:53
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
19:08
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
14:10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
B365
06.10
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
Citește mai mult
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 13 rapid 7 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share