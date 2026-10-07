„Dezgustător” Marius Șumudică, șocat de un incident petrecut pe o stradă din Cluj: „Credeam că e civilizație. În București n-am pățit asta”

Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit un episod incredibil prin care a trecut în timp ce se prin Cluj-Napoca.

CFR Cluj - U Cluj se joacă mâine, de la 20:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul formației din Gruia a prefațat derby-ul restant din etapa #4 a Ligii 1, însă a ținut să menționeze o întâmplare nefericită. Șumudică susține că a fost scuipat de o persoană aflată într-o mașină.

Marius Șumudică: „Sunt lucruri care se întâmplă și care dor”

„Eu n-am pățit în București ce am pățit aici, la Cluj. Am pățit în incinta stadionului, dar să oprească o mașină la o trecere de pietoni, să lase geamul și să mă trezesc cu o fisă cu biscuit (n.red. - scuipat) așa, pe haină, nu știu... Credeam că civilizația, totuși, e la...

Îmi făceam pașii, mă plimbam, s-a lăsat geamul la o mașină, nici n-am stat să mă uit după număr, nu băteam bine, că mă uitam așa și mi-a pus o insignă aici, cu aluat de biscuit.

Dacă e normal să se întâmple lucruri de genul ăsta... N-am reacționat, în continuare am spus că nu reacționez, dar trebuie să spun că sunt lucruri care se întâmplă și care dor. Pe mine mă dor.

Eu n-am jignit clubul U Cluj și n-o voi face niciodată. Eu îmi apăr clubul CFR, atât. Nu pot să fac decât să-mi apăr clubul pe care-l iubesc și la care muncesc în momentul de față. Dar să ajungem la ceva de genul ăsta...

Și îi voi aplauda. Dacă ei mâine vor câștiga, eu voi fi primul care le va întinde mâna, voi aplauda, fiindcă probabil vor fi mai buni dacă vor câștiga pe teren. Dar să ajungem, înainte de meci, să facem lucruri de genul ăsta... dezgustător. Ca să nu spun alte cuvinte”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Înainte de meciul direct, U Cluj ocupă locul 5 în clasament, cu 15 puncte, iar rivala CFR se află pe poziția 8, cu 13 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport